शुक्रवार, 7 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. फिल्म समीक्षा
  4. haq movie review yami gautam emraan hashmi courtroom drama
Written By समय ताम्रकर
Last Modified: शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (12:52 IST)

हक रिव्यू: न्याय की इस सच्ची कहानी में यामी-इमरान की शानदार एक्टिंग

Haq movie review
न्याय सिर्फ कानून का शब्द नहीं, बल्कि यह दर्द, संघर्ष और मानवीयता का अनुभव है, यह लाइन उस झकझोर देने वाले संघर्ष की झलक देती है, जिसे फिल्म ‘हक’ बताना चाहती है। फिल्म ने एक आम-सी महिला के जीवन को बड़े परदे पर उतारा है। वह महिला जिसने अपनी गरिमा, अपने हक और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़कर इतिहास बना दिया, चाहे उसे कभी एहसास न हुआ हो।
 
अब्बास (इमरान हाशमी) अपनी पत्नी शाजिया बानो (यामी गौतम धर) के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। शुरुआत में सब सामान्य-सहज चलता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, रिश्तों में दरारें उभरने लगती हैं। अब्बास अचानक दूसरी शादी करता है, फिर ट्रिपल तलाक का प्रयोग करता है।  शाजिया न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है।  
 
फिल्म 1985 में हुए मामले और सुप्रीम कोर्ट फैसले पर आधारित है। इसे सीधे-सीधे उस केस पर आधारित नहीं बताया गया बल्कि एक संवेदनशील तरीके से उस पूरे सामाजिक और कानूनी परिदृश्य को सामने लाया गया है।
 
‘हक’ एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ पूरे सिस्टम से लड़ती है। कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है और इसी वजह से हर फ्रेम में यथार्थ झलकता है। फिल्म की शुरुआत शांत है, लेकिन धीरे-धीरे भावनाएं, कानून और इंसानियत का संघर्ष उभरकर सामने आता है।
 
फिल्म पहले हाफ में ही दर्शकों को कनेक्ट कर लेती है। शाजिया-अब्बास के बीच कैसा व्यवहार है, घर-परिवार में किस तरह की मानसिकता है, यह बड़ी बारीकी से पेश किया गया है। दूसरे हाफ में गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। कोर्टरूम सीन में बढ़ती राष्ट्र-धर्म-कानून की चर्चाएं फिल्म को कभी-कभी भारी बना देती है।
 
निर्देशक सुपर्ण एस वर्मा, जो ‘द फैमिली मैन’ और ‘राणा नायडू’ जैसी वेबसीरिज के लिए जाने जाते हैं, ने कहानी को बहुत सादगी से पेश किया है। फिल्म में किसी किस्म की लाउडनेस नहीं है और न ही कोर्टरूम ड्रामा नाटकीयता से भरा है। निर्देशक ने कहानी को बिना ओवरड्रामैटिक बनाए, एक भावनात्मक यात्रा में बदल दिया है। नि:संदेह फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका ट्रीटमेंट है।
 
फिल्म की कमजोरी की बात की जाए तो कहानी के मूल को सहेजने पर ज्यादा फोकस किया है और इस चक्कर में कहानी के राजनीतिक और सामाजिक पहलु पीछे छूट जाते हैं जबकि इस पर बहुत बातें की जा सकती थीं। फिल्म की धीमी गति भी तेज फिल्म देखने के आदी दर्शकों को थोड़ा परेशान कर सकती है। 
 
यामी गौतम ने एक बार फिर साबित किया है कि वो अपनी भावनाओं को चेहरे और आंखों से बखूबी बयान कर सकती हैं। फिल्म में वो नायक नहीं, बल्कि एक आम इंसान हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं और यही बात फिल्म को खास बनाती है।
 
इमरान हाशमी यहां अपने रोमांटिक इमेज से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। लंबे समय बाद इमरान को इस तरह की गंभीर भूमिका में देखना ताजगी भरा अनुभव है। कुछ दृश्यों में उनकी रेंज की कमी दिखती है, लेकिन ज्यादातर समय वे अपने किरदार को गहराई देते हैं। 
 
बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड डिजाइन और सिनेमाटोग्राफी ने कहानी के इम्पैक्ट को और गहरा किया है।  
 
‘हक’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाने वाली कहानी है। यह बताती है कि न्याय सिर्फ अदालत में मिलने वाला फैसला नहीं, बल्कि एक भावनात्मक राहत है जो किसी भी पीड़ित को जीने की ताकत देती है। 
 
फिल्म की सबसे बड़ी मजबूती यह है कि यह किसी समुदाय को नीचा दिखाने की बजाय उस व्यक्ति की आवाज को बयां करती है, जिसने न्याय के लिए अकेले-अकेले लड़ाई लड़ी। 
  • HAQ (2025)
  • निर्देशक: सुपर्ण एस वर्मा
  • गीत: कौशल किशोर
  • संगीत: विशाल मिश्रा
  • कलाकार: यामी गौतम, इमरान हाशमी, वर्तिका सिंह, शीबा चड्ढा
  • सेंसर सर्टिफिकट : यूए * 2 घंटे 16 मिनट 
  • रेटिंग : 3/5 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

120 बहादुर के ट्रेलर ने जीता रोहित शर्मा का दिल, दिल खोलकर की सराहना

120 बहादुर के ट्रेलर ने जीता रोहित शर्मा का दिल, दिल खोलकर की सराहनाफरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिलीज हो गया है, और पहले ही फ्रेम से यह अपनी बड़े स्केल, जोश और इमोशंस के साथ दर्शकों को पकड़ लेता है। यह भारत के सबसे बहादुर सैनिकों की बहादुरी को एक शक्तिशाली श्रद्धांजलि है।

विक्की कौशल के घर गूंजी किलकारियां, कैटरीना कैफ ने दिया बेटे को जन्म

विक्की कौशल के घर गूंजी किलकारियां, कैटरीना कैफ ने दिया बेटे को जन्मबॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर किलकारियां गूंज गई हैं। एक्ट्रेस एक प्यारे से बेटे की मां बनी हैं। विक्की और कैटरीना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके इस खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर किया है। कपल शादी के 4 साल बाद पहले बच्चे के पैरेंट्स बने हैं। कपल ने अपने पोस्ट में लिखा, हमारी खुशियों का छोटा सा तोहफा आ गया है।

पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कमल हासन बने थे अभिनेता

पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कमल हासन बने थे अभिनेतासाउथ और बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता कमल हासन 71 साल के हो गए हैं। कमल हासन का जन्म 7 नवंबर 1954 को तमिलनाडु के परमकुडी में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि उनके तीन बच्चों में कम से कम एक बच्चा अभिनेता बने। अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिये उन्होंने कमल हासन को अभिनेता बनाने का निश्चय किया।

मशहूर एक्ट्रेस-सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

मशहूर एक्ट्रेस-सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांसबॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के नानावटी अस्पताल में गुरुवार शाम को अंतिम सांस ली। सुलक्षणा की उम्र 71 साल थीं। बताया जा रहा है कि उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। वह काफी समय से बीमार थीं।

जब प्रभास ने रुकवा दी थी अनुष्का शेट्टी की शादी, वजह है खास

जब प्रभास ने रुकवा दी थी अनुष्का शेट्टी की शादी, वजह है खाससाउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी 7 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अनुष्का का असली नाम स्वीटी शेट्टी है लेकिन वह अपने स्टेज नेम से मशहूर हैं। उन्होंने साल 2005 में फिल्म 'सुपर' से डेब्यू किया था। अनुष्का शेट्टी ने एसएस राजामौली की बाहुबली सीरीज में देवसेना का किरदार निभाकर सभी का दिल जीत लिया।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com