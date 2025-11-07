शुक्रवार, 7 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. manoj bajpayee jaideep ahlawat starrer web series the family man season 3 trailer out
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (14:42 IST)

स्पाई थ्रिलर सीरीज 'द फैमिली मैन 3' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, श्रीकांत तिवारी बने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल

Prime Video Web Series
प्राइम वीडियो ने आज मुंबई में हुए एक शानदार फैन और मीडिया इवेंट में अपनी चर्चित और पसंद की जाने वाली ओरिजिनल सीरीज 'द फैमिली मैन' सीजन 3 का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। इस नए सीजन में मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे, जिनके साथ जायदेव अहलावत और निमरत कौर भी जुड़ रहे हैं। 
 
राज और डीके की जोड़ी द्वारा उनके बैनर डी2आर फिल्म्स के तहत बनाई गई यह रोमांचक जासूसी थ्रिलर सीरीज़ एक बार फिर लाती है मशहूर स्पाई श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) को, जो इस बार अपने परिवार के साथ भागते नज़र आते हैं, न सिर्फ नए खतरनाक दुश्मनों रुक्मा (जयदीप अहलावत) और मीरा (निमरत कौर) से, बल्कि TASC, यानी अपनी ही इंटेलिजेंस यूनिट से भी। हालात बदल चुके हैं, और अब शिकारी खुद शिकार बन गया है।
 
यह धमाकेदार ट्रेलर दर्शकों को जासूसी और रहस्यों की खतरनाक दुनिया में ले जाता है, जहां श्रीकांत की ज़िंदगी पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और इस बार उसके सामने ऐसे दुश्मन हैं जैसे पहले कभी नहीं थे। सीज़न 3 में वे सभी खास चीज़ें हैं जिन्हें फैंस इस सीरीज़ में पसंद करते आए हैं, जैसे मज़ेदार डायलॉग्स, ज़बरदस्त एक्शन, चेजिंग और श्रीकांत की निजी व गुप्त ज़िंदगी के बीच की उलझन। 
 
फर्ज़, भावनाओं और ज़िम्मेदारियों के बीच फंसे श्रीकांत के पास अब वक्त कम है, क्योंकि उसे सिर्फ खुद और अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि देश को भी एक बड़े खतरे से बचाना है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि श्रीकांत आखिरकार अपनी फैमिली को बता देता है कि वह क्या काम करता है। जब वह बताता है कि वो एक स्पाई एजेंट है, तो बच्चों को तगड़ा झटका लगता है। 
 
इसके बाद श्रीकांत के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है। वो अब प्राइम सस्पेक्ट है। देखते ही देखते श्रीकांत इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है, जिसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। श्रीकांत परिवार के साथ अपने नए दुश्मनों और अपनी खुद की ही इंटेलिजेंस यूनिट से भागता नजर आता है। 
 
राज, डीके और सुमन कुमार द्वारा लिखी गई इस बेहतरीन सीरीज़ के डायलॉग्स सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं। इसका निर्देशन राज और डीके ने किया है, और इस सीज़न में सुमन कुमार और तुषार सेठ भी डायरेक्टर के रूप में जुड़े हैं। इस बार फिर से कुछ अहम किरदारों में शारिब हाशमी, प्रियमणि, अशलेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरि और गुल पनाग नजर आने वाले हैं। 
 
द फैमिली मैन सीज़न 3 का प्रीमियर 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर भारत समेत 240 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में एक्सक्लूसिव तौर पर किया जाएगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रितिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की मां जरीन कतरक का निधन, कार्डियक अरेस्ट से गई जान

रितिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की मां जरीन कतरक का निधन, कार्डियक अरेस्ट से गई जानबॉलीवुड के वेटरन एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन कतरक का निधन हो गया है। उन्होंने 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। खबरों के अनुसार उन्हें 7 नवंबर की सुबह कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।

सगाई के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चा, जानिए कब और कहां लेंगे सात फेरे!

सगाई के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चा, जानिए कब और कहां लेंगे सात फेरे!साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों दोनों की सगाई की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि कपल ने कभी अफेयर और सगाई को कंफर्म नहीं किया। अब रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चा तेज हो गई है।

हक रिव्यू: न्याय की इस सच्ची कहानी में यामी-इमरान की शानदार एक्टिंग

हक रिव्यू: न्याय की इस सच्ची कहानी में यामी-इमरान की शानदार एक्टिंग‘हक’ एक संवेदनशील कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें यामी गौतम और इमरान हाशमी ने अपनी शानदार अदाकारी से दिल जीत लिया है। फिल्म दिखाती है कि कानून और न्याय के बीच की दूरी कितनी दर्दनाक हो सकती है। यामी की सादगी और इमरान की गंभीरता इस कहानी को असली बना देती है।

120 बहादुर के ट्रेलर ने जीता रोहित शर्मा का दिल, दिल खोलकर की सराहना

120 बहादुर के ट्रेलर ने जीता रोहित शर्मा का दिल, दिल खोलकर की सराहनाफरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिलीज हो गया है, और पहले ही फ्रेम से यह अपनी बड़े स्केल, जोश और इमोशंस के साथ दर्शकों को पकड़ लेता है। यह भारत के सबसे बहादुर सैनिकों की बहादुरी को एक शक्तिशाली श्रद्धांजलि है।

विक्की कौशल के घर गूंजी किलकारियां, कैटरीना कैफ ने दिया बेटे को जन्म

विक्की कौशल के घर गूंजी किलकारियां, कैटरीना कैफ ने दिया बेटे को जन्मबॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर किलकारियां गूंज गई हैं। एक्ट्रेस एक प्यारे से बेटे की मां बनी हैं। विक्की और कैटरीना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके इस खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर किया है। कपल शादी के 4 साल बाद पहले बच्चे के पैरेंट्स बने हैं। कपल ने अपने पोस्ट में लिखा, हमारी खुशियों का छोटा सा तोहफा आ गया है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com