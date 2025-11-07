विक्की कौशल के घर गूंजी किलकारियां, कैटरीना कैफ ने दिया बेटे को जन्म

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर किलकारियां गूंज गई हैं। एक्ट्रेस एक प्यारे से बेटे की मां बनी हैं। विक्की और कैटरीना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके इस खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर किया है। कपल शादी के 4 साल बाद पहले बच्चे के पैरेंट्स बने हैं।

कपल ने अपने पोस्ट में लिखा, 'हमारी खुशियों का छोटा सा तोहफा आ गया है। हम दोनों ही खुशी से फूले नहीं समा पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी हैप्पीनेस है और हम भगवान का शुक्रिया अदा भी करते हैं कि उन्होंने जीवन में बेटे को दिया है। 7 नवंबर 2025, कटरीना और विक्की।'

फैंस और सेलेब्स पोस्ट पर कमेंट करके कैटरीना और विक्की को जमकर बधाई दे रहे हैं। मनीष पॉल ने लिखा, 'बहुत बहुत बधाई आप दोनों और पूरे परिवार को।'

बता दें कि कैटरीना ने बीते महीने अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए की थी। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें विक्की कौशल, कैटरीना का बेबी बंप थामे दिख रहे थे। इसके साथ कपल ने लिखा था, 'हम अपने जीवन के सबसे प्यारे चैप्टर को खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ शुरू करने की राह पर हैं।'

कैटरीना और ‍विक्की कौशल ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दिसंबर 2021 में राजस्थान में ग्रैंड वेडिंग की थी।