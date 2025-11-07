शुक्रवार, 7 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (16:47 IST)

एसएस राजामौली की फिल्म से पृथ्वीराज सुकुमारन का धांसू लुक आउट, कुम्भा को देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Global Trotter
भारत की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जा रही फिल्म का पहला लुक आखिरकार आ गया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन का ग्लोब ट्रॉटर की दुनिया से कुम्भा के रूप में पहला लुक रिलीज हुआ है। फिल्म में पृथ्वीराज एक खतरनाक, बेरहम और ताकतवर विलेन का रोल निभा रहे हैं, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। 
 
पोस्टर में वो एक हाई-टेक व्हीलचेयर पर दिख रहे हैं, जो उन्हें एक नए जमाने का विलेन बनाता है। ग्लोब ट्रॉटर एस.एस. राजामौली और महेश बाबू का अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। फैन्स सालों से इन दोनों को साथ देखने का इंतज़ार कर रहे थे, और अब उत्साह अपने चरम पर है। 
 
राजामौली पहले ही भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्तर पर पहचान दिला चुके हैं, और अब साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ उनकी ये जोड़ी देखने लायक होगी। इसी के साथ इस फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत हो चुकी है।
 
पोस्टर में एस.एस. राजामौली की पहचान साफ झलकती है। वो हमेशा कुछ अलग और बड़ा करते हैं, और इस बार तो उन्होंने उत्साह को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। RRR जैसी ग्लोबली हिट और ऑस्कर जीतने वाली फिल्म के बाद अब उम्मीदें आसमान पर हैं। 
 
ग्लोब ट्रॉटर का लॉन्च इवेंट भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट बताया जा रहा है। ये 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होने वाला है। माहौल पहले से ही जोश से भरा है, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि उस दिन जो खुलासे होने वाले हैं, वो वाकई कुछ अलग ही होंगे।
 
राजामौली ने X पर पोस्ट कर बताया था कि पोस्टर जल्द आने वाला है, और अब वो सामने आ चुका है, जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। इस दमदार पहले लुक में पृथ्वीराज एक सख्त और असरदार अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं, जिनकी शांत ताकत राजामौली की अगले ग्लोबल-लेवल प्रोजेक्ट की सोच से बिल्कुल मेल खाती है।
 
अपने पहले पोस्ट में राजामौली ने लिखा था, सेट पर तीनों के साथ क्लाइमैक्स शूट के बीच, #GlobeTrotter इवेंट के लिए ज़ोरों से तैयारी चल रही है। इस बार हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया। 15 नवंबर को आप सभी को ये अनुभव कराने का इंतज़ार नहीं हो रहा।
 
फिल्ममेकर ने बताया कि टीम इस वक्त फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट कर रही है, जिसमें तीनों मुख्य कलाकार एक साथ नज़र आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले इवेंट की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, ये शूट राजामौली की अब तक की सबसे बड़े पैमाने पर फिल्माए गए सीक्वेंसेज़ में से एक है।
 
पृथ्वीराज के लुक रिवील अनाउंसमेंट वीक की शुरुआत है। राजामौली के मुताबिक, इस हफ्ते के दौरान “कई अपडेट्स और सरप्राइज़” सामने आएंगे जो 15 नवंबर के इवेंट तक चलते रहेंगे। फिल्म का प्रमोशन अलग-अलग चरणों में किया जाएगा, जिसकी शुरुआत पहले लुक पोस्टर से हुई है और इसका अंत रामोजी फिल्म सिटी में होने वाले एक “भव्य और अनोखे अनुभव वाले शोकेस” से होगा।

ये भारत की सबसे बड़ी आने वाली फिल्मों में से एक है, जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में हैं, और निर्देशन कर रहे हैं एस.एस. राजामौली, जो बाहुबली फ्रेंचाइज़ी और RRR जैसी ग्लोबल हिट फिल्मों के बाद अब एक और मेगा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं।
