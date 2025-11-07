शुक्रवार, 7 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Sussanne Khan and Zayed Khan mother Zarine Khan passes away at 81
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (14:04 IST)

रितिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की मां जरीन कतरक का निधन, कार्डियक अरेस्ट से गई जान

Hrithik Roshan's mother-in-law passes away
बॉलीवुड के वेटरन एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन कतरक का निधन हो गया है। उन्होंने 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। खबरों के अनुसार उन्हें 7 नवंबर की सुबह कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 
 
जरीन कतरक सुपरस्टार रितिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान, सिमोन अरोड़ा, फराह अली खान और जायेद खान की मां थीं। जरीन के अचानक चले जाने से पूरा परिवार सदमे में हैं। जरीन के निधन की खबर सामने आते ही कई सेलेब्स उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंच रहे हैं। 
 
1944 में बेंगलुरु के पारसी परिवार में जन्मीं जरीन कतरक भारतीय एक्ट्रेस, इंटीरियर डिजाइनर और कुकबुक की राइटर थीं। उन्होंने 1963 में फिल्म 'तेरे घर के सामने' से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। अपनी खूबसूरती और शांत स्वभाव के लिए जानी जाने वाली जरीन ने भारत को फैशन इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई। 
 
जरीन कतरक अपने ऑन-स्क्रीन काम के अलावा एक्टर-डायरेक्टर संजय खान से शादी के बाद भी खूब चर्चा में रही हैं। एक्टिंग डेब्यू के तीन साल बाद 1966 में उन्होंने संजय खान संग शादी रचा ली थी। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सगाई के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चा, जानिए कब और कहां लेंगे सात फेरे!

सगाई के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चा, जानिए कब और कहां लेंगे सात फेरे!साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों दोनों की सगाई की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि कपल ने कभी अफेयर और सगाई को कंफर्म नहीं किया। अब रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चा तेज हो गई है।

हक रिव्यू: न्याय की इस सच्ची कहानी में यामी-इमरान की शानदार एक्टिंग

हक रिव्यू: न्याय की इस सच्ची कहानी में यामी-इमरान की शानदार एक्टिंग‘हक’ एक संवेदनशील कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें यामी गौतम और इमरान हाशमी ने अपनी शानदार अदाकारी से दिल जीत लिया है। फिल्म दिखाती है कि कानून और न्याय के बीच की दूरी कितनी दर्दनाक हो सकती है। यामी की सादगी और इमरान की गंभीरता इस कहानी को असली बना देती है।

120 बहादुर के ट्रेलर ने जीता रोहित शर्मा का दिल, दिल खोलकर की सराहना

120 बहादुर के ट्रेलर ने जीता रोहित शर्मा का दिल, दिल खोलकर की सराहनाफरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिलीज हो गया है, और पहले ही फ्रेम से यह अपनी बड़े स्केल, जोश और इमोशंस के साथ दर्शकों को पकड़ लेता है। यह भारत के सबसे बहादुर सैनिकों की बहादुरी को एक शक्तिशाली श्रद्धांजलि है।

विक्की कौशल के घर गूंजी किलकारियां, कैटरीना कैफ ने दिया बेटे को जन्म

विक्की कौशल के घर गूंजी किलकारियां, कैटरीना कैफ ने दिया बेटे को जन्मबॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर किलकारियां गूंज गई हैं। एक्ट्रेस एक प्यारे से बेटे की मां बनी हैं। विक्की और कैटरीना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके इस खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर किया है। कपल शादी के 4 साल बाद पहले बच्चे के पैरेंट्स बने हैं। कपल ने अपने पोस्ट में लिखा, हमारी खुशियों का छोटा सा तोहफा आ गया है।

पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कमल हासन बने थे अभिनेता

पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कमल हासन बने थे अभिनेतासाउथ और बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता कमल हासन 71 साल के हो गए हैं। कमल हासन का जन्म 7 नवंबर 1954 को तमिलनाडु के परमकुडी में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि उनके तीन बच्चों में कम से कम एक बच्चा अभिनेता बने। अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिये उन्होंने कमल हासन को अभिनेता बनाने का निश्चय किया।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com