शुक्रवार, 7 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (12:18 IST)

120 बहादुर के ट्रेलर ने जीता रोहित शर्मा का दिल, दिल खोलकर की सराहना

120 Bahadur movie
फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिलीज हो गया है, और पहले ही फ्रेम से यह अपनी बड़े स्केल, जोश और इमोशंस के साथ दर्शकों को पकड़ लेता है। यह भारत के सबसे बहादुर सैनिकों की बहादुरी को एक शक्तिशाली श्रद्धांजलि है। 
 
बेहतरीन ट्रांज़िशन, जोरदार बैकग्राउंड स्कोर और ऐसे इमोशंस जो लंबे समय तक बने रहते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ एक ट्रेलर नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहता है। अब जैसे-जैसे देश भर से तारीफें आनी शुरू रही हैं, ऐसे में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने भी ट्रेलर की सराहना की है। 
 
अपने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए रोहित शर्मा ने लिखा है, ऐसी कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि असली बहादुरी कैसी होती है। आपको और आपकी टीम फरहान अख्तर इस प्रेरणादायक फिल्म के लिए ढेरों शुभकामनाएं।
 
फिल्म में राशी खन्ना, स्पर्श वालिया, विवान भटेना, धनवीर सिंह, दिग्विजय प्रताप, साहिब वर्मा, अंकित सिवाच, देवेंद्र अहिरवार, अशुतोष शुक्ला, बृजेश करनवाल, अतुल सिंह और वरिष्ठ अधिकारी अजिंक्य देव व एजाज खान भी हैं, जो इस तरह एक मजबूत और अलग अलग कलाकारों की टीम के साथ फिल्म वॉर ड्रामा में गहराई और सच्चाई जोड़ती है।
 
शानदार सींस, गहरी इमोशंस और देशभक्ति के जोश के साथ, 120 बहादुर एक ऐसी फिल्म है जो उन 120 सैनिकों की बहादुरी को दिखाती है, जो 3000 दुश्मनों के सामने हिम्मत से आखिरी दम तक खड़े रहे। 120 बहादुर का निर्देशन रजनीश 'रेज़ी' घई ने किया है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
