प्राइम वीडियो ने किया 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' के आखिरी सीजन का ऐलान, इस दिन होगा प्रीमियर

प्राइम वीडियो ने इंटरनेशनल एमी-नॉमिनेटेड ओरिजिनल सीरीज़ 'फोर मोर शॉट्स प्लीज़!' के आखिरी सीजन का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज के फाइनल सीज़न की ग्लोबल प्रीमियर डेट 19 दिसंबर होगी। साल के आखिर में ये शो धमाकेदार अंदाज़ में वापसी कर रहा है, और हॉलिडे सीज़न के ठीक समय पर आ रहा ये आखिरी चैप्टर फैन्स के लिए एक परफेक्ट ईयर-एंडर ट्रीट जैसा है।

ये इस फ्रेंचाइज़ का वो फाइनल सेलिब्रेशन है जिसमें फिर से वही गहरी चुभने वाली हंसी होगी, वो ड्रामा होगा जो दिल पर असर छोड़ देता है, वो शॉट्स जो रुकते नहीं और उन चार महिलाओं का अटूट बंधन जिन्होंने जिंदगी से एक चीज़ सीख ली है कि इसे जीने के लिए किसी भी तरह की रोकटोक नहीं होनी चाहिए।

इस बार फिनाले में लीड रोल में सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गगारू फिर से अपनी जगह पर नजर आएंगी। इनके साथ प्रतीक स्मिता पाटिल, मिलिंद सोमन, राजीव सिद्धार्थ, लीज़ा रे और अंकुर राठी भी अपने–अपने किरदार दोबारा निभा रहे हैं। वहीं इस सीज़न में डिनो मोरिया, अनसूया सेनगुप्ता और कुनाल रॉय कपूर भी कास्ट में नए नाम के तौर पर जुड़ रहे हैं।

यह सीरीज़ प्रितीश नंदी कम्युनिकेशंस ने बनाई है, जिसे रंगिता प्रितीश नंदी और इशिता प्रितीश नंदी ने क्रिएट किया है। देविका भगत ने इसे डेवलप और लिखा है, जबकि संवाद इशिता मोइत्रा ने दिए हैं। फोर मोर शॉट्स प्लीज़! सीज़न 4 का निर्देशन अरुणिमा शर्मा और नेहा पार्टी मत्यानी ने किया है। यह सीरीज़ 19 दिसंबर को इंडिया सहित दुनिया के 240 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में सिर्फ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

अपने आख़िरी पड़ाव में फोर मोर शॉट्स प्लीज़! फिर वही हंगामा लेकर लौट रही है। यह सीरीज़ हमेशा से ही असली दोस्ती, बिन झिझक आज़ादी और औरतों की उस प्यारी-सी उलझन के बारे में रही है। लेकिन इस बार, इस फाइनल सीज़न में? हमारी पसंदीदा गैंग सिर्फ वापस नहीं आ रही, वे लौट रही हैं एक वादा लेकर… वो भी ऐसा वादा, जो सब पर भारी पड़े। और बस, पहले ही फ्रेम से शुरू हो जाता है पूरे धमाल और अफरातफरी के साथ।

परफेक्शन को भूल जाओ। सेफ़ खेलने को भूल जाओ। दामिनी, उमंग, अंजना और सिद्धि अब किसी रूलबुक को नहीं मानने वालीं। उन्हें देखो कभी ठोकर खाते हुए, कभी ज़मीन पर जोर से गिरते हुए, और फिर उसी से दस गुना ज़्यादा पागलपन, शरारत और रियलनेस के साथ दोबारा उठते हुए। ट्रैवल गोल्स? लेवल अप। दोस्ती? अपनी पूरी हद तक टेस्ट होने वाली। रोमांस? पहले से कहीं ज़्यादा उलझा हुआ। और सैस? बिल्कुल फ़ीयरलेस।

प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ़ ओरिजिनल्स, निखिल माधोक ने कहा, फोर मोर शॉट्स प्लीज़! एक ऐसी ओजी सीरीज़ है जिसने ज़रूरी बातचीत शुरू की, लाखों दर्शकों को इंस्पायर किया और महिला-प्रधान कहानियों की सीमाओं को आगे बढ़ाया।

उन्होंने आगे कहा, शो की बेझिझक ईमानदारी, बिना किसी रोक-टोक की नज़र और इसके रंगीन किरदारों ने न सिर्फ़ भारत में, बल्कि दुनिया भर में लोगों के दिलों को छुआ है। जैसे ही हम इसका आख़िरी सीज़न पेश कर रहे हैं, हम इन बेहद पसंद किए जाने वाले और चर्चा में रहने वाले किरदारों की जर्नी को सलाम कर रहे हैं।

प्रितीश नंदी कम्युनिकेशंस की प्रेसिडेंट और क्रिएटिव डायरेक्टर रंगिता प्रितीश नंदी ने कहा, फोर मोर शॉट्स प्लीज़! की शुरुआत इस इच्छा से हुई थी कि हम महिलाओं को वैसे न दिखाएं जैसे उनसे उम्मीद की जाती है, बल्कि वैसे दिखाएँ जैसी वे सच में हैं बेहद महत्वाकांक्षी और ज़बरदस्त वफ़ादार।