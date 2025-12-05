शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (13:48 IST)

देओल परिवार फार्महाउस पर सेलिब्रेट करेगा धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन, 'ही-मैन' के फैंस के लिए भी खुलेंगे दरवाजे

Dharmendra passes away
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार काफी जल्दबाजी में किया गया था। धर्मेंद्र के लाखों फैंस को उनकी अंतिम झलक तक नहीं दिखाई गई थी, जिससे कई लोगों ने नाराजगी जताई थी। 
 
वहीं अब धर्मेंद्र के बेटों सनी और बॉबी देओल ने एक बड़ा फैसला किया है। सनी और बॉबी अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन उनके खंडाला स्थित फार्महाउस पर मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं वे धर्मेंद्र के फैंस के लिए भी घर के दरवाजे खोलेंगे ताकि वे आकर उनकी विरासत का जश्न मना सकें। 
 
देओल परिवार ने यह फैसला धमेंद्र के प्राइवेट अंतिम संस्कार के बाद लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सनी देओल और बॉबी देओल ने बाकी परिवार के साथ मिलकर धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर उनकी विरासत के लिए श्रद्धांजलि में बदलने का फैसला किया है। 
 
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सूत्र ने बताया सनी और बॉबी ने अपने पिता की याद और विरासत को सम्मान देने के लिए उनके फार्महाउस जाने का फैसला किया है। अपनी प्लानिंग पर चर्चा करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि कई फैंस को धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने या उन्हें देखने का मौका नहीं मिला। इसलिए उन्होंने फार्महाउस के दरवाजे उन फैंस के लिए खोलने का फैसला किया है, जो आकर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार से मिलना चाहते हैं। परिवार भी फार्महाउस पर फैंस से मिलेगा।
 
dharmendra
खबरों के अनुसार खंडाला स्थित फार्महाउस पर धर्मेंद्र का जन्मदिन मनाने की तैयारी हो चुकी है। सूत्र ने बताया, यह कोई स्पेशल फैन इवेंट आयोजित करने जैसी बात नहीं है, लेकिन वे उन लोगों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं जो आकर उनके पिता की विरासत को सम्मान देना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने के बारे में वे सोच सकते हैं, क्योंकि फार्महाउस का रास्ता हर किसी के लिए आसानी से पहुंचने लायक नहीं है। 
 
बता दें कि धर्मेंद्र का जन्म‍ 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। धमेंद्र काफी समय से अकेले ही अपने फार्महाउस पर रहते थे। यहां वे खेती करते थे। हालांकि धर्मेंद्र सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहते थे। 
देओल परिवार फार्महाउस पर मनाएंगे धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन, 'ही-मैन' के फैंस के लिए भी खुलेंगे दरवाजे

देओल परिवार फार्महाउस पर मनाएंगे धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन, 'ही-मैन' के फैंस के लिए भी खुलेंगे दरवाजेबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार काफी जल्दबाजी में किया गया था। धर्मेंद्र के लाखों फैंस को उनकी अंतिम झलक तक नहीं दिखाई गई थी, जिससे कई लोगों ने नाराजगी जताई थी।

