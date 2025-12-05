आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 'हैप्पी पटेल' पर सलमान खान की खास प्रतिक्रिया

आमिर खान प्रोडक्शंस हमेशा से बॉलीवुड की टॉप फिल्म कंपनियों में से एक रही है, जो लगातार यादगार हिट्स देती आई है। कई सफल फिल्मों के बाद, अब यह बैनर एक मज़ेदार जासूसी कहानी लेकर आ रहा है, जो हंसी और ड्रामा का धमाकेदार मिश्रण दिखाने वाली है।

इस नए प्रोजेक्ट का नाम 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' है। फिल्म की खास बात यह है कि इसके साथ कॉमेडियन-एक्टर वीर दास अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। साथ ही वे फिल्म में मोना सिंह के साथ लीड रोल में भी दिखाई देंगे।

जब से प्रोडक्शन हाउस ने अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया है, तब से ही लोगों में इसका उत्साह बढ़ गया है। सिर्फ़ फैंस ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कई सितारे भी इसे लेकर अपनी खुशी जताते नज़र आ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने भी अपने सोशल मीडिया पर यह अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया और फिल्म व प्रोडक्शन हाउस को खास तौर पर सपोर्ट किया।

यह बात साफ दिखाती है कि फिल्म में बहुत दम है और लोग अभी से ही इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। हैप्पी पटेल कोई आम कॉमेडी नहीं है बल्कि इसमें जासूसी का मज़ा, हल्की-फुलकी मस्ती और थोड़ा ड्रामा सब एक साथ है। अनाउंसमेंट वीडियो भी अलग लगा, जिसमें आमिर और वीर की मज़ेदार बातचीत दिखाई गई, और अंत में फिल्म की एक छोटी, मजेदार झलक भी दिखाई गई।

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास कर रहे हैं, और यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।