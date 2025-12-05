सिद्धांत चतुर्वेदी को मिला 'धड़क 2' के लिए अवॉर्ड, एक्टर ने ऑनर किलिंग का शिकार सक्षम टेट को किया समर्पित

बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी अपनी पिछली फिल्म 'धड़क 2' में निलेश का किरदार निभाकर दर्शकों के साथ ही आलोचकों का भी दिल जीत चुके हैं। हाल में सिद्धांत को इस किरदार के लिए पावर पैक्ड परफॉर्मर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया।

सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपना यह अवॉर्ड इंटर-कास्ट ऑनर किलिंग का शिकार हुए दिवंगत सक्षम टेट को समर्पित कर दिया है। मंच से दिवंगत सक्षम टेट को श्रद्धांजलि देते हुए सिद्धांत ने न सिर्फ संवेदनशीलता के साथ अपनी बात रखी बल्कि एक सशक्त संदेश भी पेश किया।

उन्होंने कहा, यह अवॉर्ड सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि यह उन सभी का है, जिन्हें कभी जाति के आधार पर बहिष्कृत किया गया, किनारे किया गया और भेदभाव का शिकार होना पड़ा। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ अपने खड़े होने, लड़ने और सिर्फ ‘मौजूद’ रहने के अधिकार को हासिल किया, बल्कि अपने लिए एक ज़मीन भी तैयार की।

सिद्धांत ने कहा, उनकी इसी जिजीविषा को सलाम करते हुए, मैं यह अवॉर्ड दिवंगत सक्षम टेट को समर्पित करता हूं, जिनके पीछे उनका पूरा परिवार और पूरा गाँव हैं और आज मेरा दिल भी है।

सिर्फ यही नहीं आगे बढ़कर सिद्धांत ने 'धड़क 2' की निर्देशिका शाज़िया इकबाल को धन्यवाद दिया, जिन्होंने फिल्म को “हर तूफ़ान से बचाया”, और लेखक राहुल बडवेलकर की भी सराहना की, जिन्होंने “इन हालातों में चुपचाप साँसे ले रही खामोशी को सच में बदला।"

अपनी गहरी और व्यक्तिगत समर्पण के साथ, सिद्धांत चतुर्वेदी ने न सिर्फ अपने सम्मान के क्षण का उपयोग वास्तविक अन्याय की कहानियों को आवाज़ देने के लिए किया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि 'धड़क 2' जैसी कहानियाँ साहस, संवेदना और बेबाक ईमानदारी के साथ कही जाती रहनी चाहिए।

सिद्धांत की आगामी फिल्मों की बात करें तो अगले वर्ष वैलेंटाइन डे के दौरान उनकी फिल्म 'दो दीवाने शहर में' 20 फरवरी को रिलीज़ होगी, जिसमें वे पहली बार मृणाल ठाकुर के साथ 90 के दशक की प्रेम कहानी दर्शकों को परोसेंगे।