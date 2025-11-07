शुक्रवार, 7 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Kamal Haasan Birthday Special interesting facts about actor
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (11:18 IST)

पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कमल हासन बने थे अभिनेता

Kamal Haasan Birthday
साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता कमल हासन 71 साल के हो गए हैं। कमल हासन का जन्म 7 नवंबर 1954 को तमिलनाडु के परमकुडी में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि उनके तीन बच्चों में कम से कम एक बच्चा अभिनेता बने। अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिये उन्होंने कमल हासन को अभिनेता बनाने का निश्चय किया।
 
कमल हासन ने अपने सिने करियर की शुरूआत बतौर बाल कलाकार 1960 में रिलीज फिल्म 'कलाथुर कनम्मा' से की। ए. भीम सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने अपने दमदार अभिनय से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि वह राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। फिल्म कलाथुर कनम्मा की सफलता के बाद कमल हासन ने कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 9 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया।
 
70 के दशक में अपने पिता के जोर देने पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपना ध्यान फिल्म इंडस्ट्री की ओर लगा दिया। इस बीच अपने पिता के कहने पर उन्होंने नृत्य की भी शिक्षा हासिल की और कुछ फिल्मों में सहायक नृत्य निर्देशक के रूप में भी काम किया। साल 1973 में कमल हसन को दक्षिण भारत के जाने फिल्मकार के. बालचंद्र की फिल्म 'अरंगेतरम' में काम करने का अवसर मिला। 
 
साल 1975 में रिलीज फिल्म 'अपूर्वा रंगानगल' मुख्य अभिनेता के रूप में उनको सिने करियर की पहली हिट साबित हुई। साल 1977 में रिलीज फिल्म '16 भयानिथनिले' की व्यावसायिक सफलता के बाद कमल हासन स्टार कलाकार बन गए। साल 1981 में कमल हासन ने हिंदी फिल्मों की ओर भी अपना रूख कर लिया और निर्माता एल. प्रसाद की फिल्म 'एक दूजे के लिए' में अभिनय किया। 
 
साल 1982 में कमल हसन की एक और सुपरहिट तमिल फिल्म 'मुंदरम पिरई' रिलीज हुई जिसके लिए वह अपने सिने करियर में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। साल 1983 में 'सदमा' शीर्षक से यह फिल्म हिंदी में भी रिलीज हुई।
 
साल 1985 में कमल हासन को रमेश सिप्पी की फिल्म 'सागर' में ऋषि कपूर और डिंपल कपाडिया के साथ काम करने का अवसर मिला। आर. डी. बर्मन के सुपरहिट संगीत और अच्छी पटकथा के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई लेकिन कमल हासन के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के कमल हासन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए।
 
साल 1985 में कमल हासन की एक और सुपरहिट फिल्म 'गिरफ्तार' रिलीज हुई। जिसमें उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का अवसर मिला। साल 1987 कमल हासन के सिने करियर का अहम वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उन्होंने एक मूक फिल्म 'पुष्पक' में सशक्त अभिनय से दर्शकों को अचंभित कर दिया। साल 1987 में ही कमल हासन को मणिरत्नम की फिल्म 'नायकन' में भी काम करने का मौका मिला। 
 
फिल्म में वेलु नायकर के किरदार को कमल हासन ने जीवंत कर अपना नाम भारत के महान अभिनेताओं में शुमार करा दिया। कमल हासन नायकन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजे गए। साल 1990 में रिलीज फिल्म 'अप्पू राजा' में कमल हासन ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में यूं तो उन्होंने तीन अलग अलग भूमिकाए कीं लेकिन ऊंची कद काठी के रहते हुए भी उन्होंने जिस तरह तीन फुट के बौने के रूप में अपने आप को ढ़ालकर कर दर्शकों अचंभित कर दिया। 
 
साल 1996 में कमल हासन के सिने करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म 'इंडियन' रिलीज हुई। एस. शंकर के निर्देशन में बनी फिल्म में उन्होंने दोहरे किरदार को रूपहले पर्दे पर साकार किया। फिल्म में दमदार अभिनय के लिए कमल हासन अपने करियर में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 
साल 1998 में कमल हासन ने हिंदी फिल्मों में निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रख दिया और चाची 420 में अभिनय के साथ निर्देशन भी किया। उन्होंने चार दशक लंबे सिने करियर में अब तक लगभग 200 फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखा चुके है। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। 
 
बहुमुखी प्रतिभा के धनी कमल हासन ने न केवल अभिनय की प्रतिभा से बल्कि गायकी, निर्माण, निर्देशन, पटकथा लेखक, गीतकार नृत्य निर्देशन, पटकथा और गीत लेखन तथा नृत्य निर्देशन से भी सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बनाया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मशहूर एक्ट्रेस-सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

मशहूर एक्ट्रेस-सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांसबॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के नानावटी अस्पताल में गुरुवार शाम को अंतिम सांस ली। सुलक्षणा की उम्र 71 साल थीं। बताया जा रहा है कि उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। वह काफी समय से बीमार थीं।

जब प्रभास ने रुकवा दी थी अनुष्का शेट्टी की शादी, वजह है खास

जब प्रभास ने रुकवा दी थी अनुष्का शेट्टी की शादी, वजह है खाससाउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी 7 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अनुष्का का असली नाम स्वीटी शेट्टी है लेकिन वह अपने स्टेज नेम से मशहूर हैं। उन्होंने साल 2005 में फिल्म 'सुपर' से डेब्यू किया था। अनुष्का शेट्टी ने एसएस राजामौली की बाहुबली सीरीज में देवसेना का किरदार निभाकर सभी का दिल जीत लिया।

ब्लू लहंगे में जाह्नवी कपूर का दिलकश अंदाज, ट्रेडिशनल लुक में ढाया कहर

ब्लू लहंगे में जाह्नवी कपूर का दिलकश अंदाज, ट्रेडिशनल लुक में ढाया कहरजाह्नवी कपूर अपनी दिलकश अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल जाह्नवी हर आउटफिट में बेहद खूबसूरत दिखती हैं। हाल ही में जाह्नवी ने ब्लू कलर के लहंगे में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

सलमान खान के गाने 'ओ ओ जाने जाना' का बच्चों पर हुआ था जबरदस्त असर, सोहेल खान ने किया खुलासा

सलमान खान के गाने 'ओ ओ जाने जाना' का बच्चों पर हुआ था जबरदस्त असर, सोहेल खान ने किया खुलासासलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने सच में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने कई शानदार काम किए हैं और अपनी फिल्मी छवि से भी गहरा असर डाला है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उनका गाना 'ओ ओ जाने जाना' में बिना शर्ट दिखना, जिसने पूरी पीढ़ी में बॉडी बनाने का शौक बढ़ाया।

KGF में खासिम चाचा का किरदार निभाने वाले एक्टर हरीश राय का निधन, 55 साल की उम्र में कैंसर से हारे जंग

KGF में खासिम चाचा का किरदार निभाने वाले एक्टर हरीश राय का निधन, 55 साल की उम्र में कैंसर से हारे जंगमनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर हरीश राय का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। हरीश राय ने सुपरस्टार यश की फिल्म 'केजीएफ' में खासिम चाचा का किरदार निभाकर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com