गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (15:45 IST)

फेमस ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, 32 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Famous influencer passes away
मशहूर ट्रैवल इंफ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद का महज 32 साल की उम्र में निधन हो गया है। अनुनय के परिवार ने उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए इस दुखद खबर को साझा किया है। अनुनय सूद दुबई में रहते थे। 
 
परिवार ने भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हमारे प्रिय अनुनय सूद के निधन की खबर साझा करते हुए हमें गहरा दुख हो रहा है। इस कठिन समय में आप सभी से समझ और प्राइवेसी की अपील करते हैं। कृपया हमारे निजी आवास के आसपास भीड़ न लगाएं। अनुनय के परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। 
 
अनुनय की मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। अनुनय की हालिया सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चला है कि इन दिनों वह अमेरिका के लास वेगास में थे। वहीं से उन्होंने अपनी आखिरी पोस्ट शेयर की थी। 
 
​अनुनय सूद एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर थे। उनके इंस्टाग्राम पर 14 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 3.8 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स थे। साल 2022, 2023 और 2024 में फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स लिस्ट में अनुनय सूद का नाम शामिल रहा। 
 
अनुनय अपने ड्रोन शॉट्स, एयरल और लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए जाने जाते थे। अनुनय ने भारत से लेकर यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट तक यात्राएं की थी। वह कई ब्रांड्स और टूरिज्म बोर्ड्स के साथ कोलैबरेशंस भी कर चुके थे। 
