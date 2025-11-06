गुरुवार, 6 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bigg boss 19 promo gaurav khanna fight with farhaana in captaincy task
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (12:07 IST)

Bigg Boss 19: मैं दिखाऊंगा पावर ऑफ टेलीविजन, फरहाना भट्ट पर फूटा गौरव खन्ना का गुस्सा, एग्रेसिव अंदाज देख सभी हुए शॉक्ड

Bigg Boss 19
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में काफी घमासान देखने को मिल रहा है। जैसे-जैसे शो का फिनाले करीब का रहा है हर कंटेस्टेंट ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है। शो की शुरुआत में लड़ाई-झगड़ों से दूर दिखने वाले गौरव खन्ना भी अब खुलकर मैदान में उतर गए हैं। 
 
शो की शुरुआत में जहां गौरव शांत और ऑब्जर्वर प्लेयर के तौर पर नजर आ रहे थे। वहीं अब उनका अंदाज़ पूरी तरह बदल चुका है। वे अब खुलकर अपनी राय रखते नज़र आ रहे हैं और हर टास्क में अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को सामने लेकर आ रहे हैं। दर्शक उन्हें इस सीजन का विनर मानने लगे हैं। 
 
हाल ही में शो का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें गौरव खन्ना का एग्रेसिव अंदाज देखने को मिल रहा है। प्रोमो में दिखाया गया है कि घर में कैप्टेंसी टास्क चल रहा है। टास्क का थीम म्यूजिकल गिटार से जुड़ा है, जिसमें सभी सदस्यों को इस पर थिरकना होता है लेकिन यह टास्क धीरे-धीरे डांस से ज्यादा एक पावर गेम में बदल जाता है।
 
टास्क के दौरान एक तरह जहां मृदुल तिवारी और फरहाना भट्ट के बीच धक्का-मुक्की होती है तो वहीं दूसरी ओर नीलम गिरी और कुनिका सदानंद की अभिषेक बजाज के साथ भिड़ंत हो जाती है। इस दौरान स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि कुनिका, अभिषेक को जोर से धक्का दे देती है, जिससे वे नीचे गिर जाते हैं।
 
इसके बाद गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच लड़ाई शुरू होती है। नीलम और तान्या, गौरव को पोक करते हुए नजर आती हैं। वहीं फरहाना ने शहबाज पर ताना कसते हुए कहती है कि उसने गौरव के साथ गलत किया है। इस पर गौरव का पारा चढ़ गया और वो चिल्ला कर कहते है 'तुम लोग जितना भी ताली बजाओ, मैं वही करूंगा और तुम देखोगी।'
फरहाना पलटकर पूछती हैं, 'तुम कौन हो?' इस पर गौरव जवाब देते हैं, 'मैं दिखाऊंगा 'पावर ऑफ टेलीविजन'। तू फिनाले में खड़ी होकर मेरे लिए ताली बजाएगी। मैं हूं टीवी का सुपरस्टार और तू याद रखेगी कि तू मेरे सीजन में आई थी।'
 
गौरव की इस बात से सभी घरवाले चौंक जाते हैं। सोशल मीडिया पर फैंस भी गौरव के इस एटीट्यूड की तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि गौरव अब अपने असली फॉर्म में आ गए हैं। गौरव के इस एग्रेसिव अवतार के बाद सोशल मीडिया पर #GauravKhanna ट्रेंड करने लगा है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

संजीव कुमार ने अपने दमदार अभिनय से बनाई थी खास पहचान

संजीव कुमार ने अपने दमदार अभिनय से बनाई थी खास पहचानबॉलीवुड में संजीव कुमार का नाम ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई। मुंबई में 9 जुलाई 1938 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में जन्मे संजीव कुमार बचपन से ही फिल्मों में नायक बनने का सपना देखा करते थे। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया।

साहिल खान का विवादों से रहा है पुराना नाता, सलमान खान पर लगाया था यह आरोप

साहिल खान का विवादों से रहा है पुराना नाता, सलमान खान पर लगाया था यह आरोपबॉलीवुड एक्टर और मॉडल साहिल खान 6 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साहिल ने 2001 में फिल्म 'स्टाइल' से बॉलीवुड में कदम रखा था। पहली ही फिल्म से अपने चार्मिंग लुक और पर्सनालिटी से स्टार बन गए थे। साहिल इतने फेमस हो गए कि इसी फिल्म के बाद स्टारडस्ट मैगजीन में शाहरुख और सलमान खान के बराबर में उनकी तस्वीर छपी थी।

मनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' की रिलीज डेट बदली, अब इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

मनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' की रिलीज डेट बदली, अब इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तकमनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्‍क: कुछ पहले जैसा' ने पुराने ज़माने के प्यार और उसकी खूबसूरती को फिर से ज़िंदा करने के लिए खूब चर्चा बटोरी है। यह फिल्म मनीष मल्होत्रा के लिए बहुत ख़ास है यह उनके प्रोडक्शन हाउस Stage5 Production के तहत उनकी पहली फिल्म है।

अमिताभ बच्चन ने बेचे अपने 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया तगड़ा मुनाफा

अमिताभ बच्चन ने बेचे अपने 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया तगड़ा मुनाफाबॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते रहते हैं। उनके पास कई लग्जरी प्रॉपर्टी है। वहीं अब अमिताभ ने मुंबई के सबसे प्रीमियम इलाकों में से एक गोरेगांव ईस्ट के ओबेरॉय गार्डन सिटी स्थित अपने दो लग्जरी अपार्टमेंट बेचे हैं। इन दो अपार्टमेंट को 12 करोड़ रुपए में बेचकर अमिताभ बच्चन ने तगड़ा मुनाफा कमाया है।

'द पैराडाइज' में हुई सोनाली कुलकर्णी की एंट्री, फिल्म में निभाएंगी सबसे ताकतवर महिला का किरदार

'द पैराडाइज' में हुई सोनाली कुलकर्णी की एंट्री, फिल्म में निभाएंगी सबसे ताकतवर महिला का किरदारटैलेंटेड डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की अपकमिंग फिल्म 'द पैराडाइज' सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में नेचुरल स्टार नानी लीड रोल में नज़र आएंगे। यह भारत की सबसे ज़्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फिल्म दसरा की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद नानी और श्रीकांत ओडेला की यह एक और शानदार कोलैबोरेशन होने जा रही है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com