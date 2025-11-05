बुधवार, 5 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 5 नवंबर 2025 (15:34 IST)

'द पैराडाइज' में हुई सोनाली कुलकर्णी की एंट्री, फिल्म में निभाएंगी सबसे ताकतवर महिला का किरदार

Film The Paradise
टैलेंटेड डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की अपकमिंग फिल्म 'द पैराडाइज' सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में नेचुरल स्टार नानी लीड रोल में नज़र आएंगे। यह भारत की सबसे ज़्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फिल्म दसरा की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद नानी और श्रीकांत ओडेला की यह एक और शानदार कोलैबोरेशन होने जा रही है। 
 
फिल्म को लेकर बढ़ते उत्साह के बीच मेकर्स ने हाल ही में लीड एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ किया है। अब यह सामने आया है कि उनका किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे मज़बूत और दमदार किरदारों में से एक होने वाला है।
 
स्रोतों के मुताबिक, सोनाली कुलकर्णी का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे ताकतवर किरदारों में से एक है। फिल्म में वह मुख्य किरदार की मां की भूमिका निभा रही हैं, और उनका रोल आज के समय की ‘शिवगामी’ कहा जा सकता है।
 
द पैराडाइस का रॉ स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ, जिसमें मुख्य किरदार की मां उसे वेश्या का बेटा बताती है। इस असरदार बयान के साथ हमें एक दमदार महिला किरदार की झलक मिली। सोनाली कुलकर्णी का पोस्टर इस एहसास को और मजबूत बनाता है। अब देखना होगा कि आगे कहानी कैसे खुलती है।
 
कहना गलत नहीं होगा कि द पैराडाइज श्रीकांत ओडेला की एक और शानदार फिल्म बनने जा रही है, जिसमें उनका खास अंदाज साफ दिखाई दे रहा है। उनकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की कला ही उनके हर प्रोजेक्ट को अलग और चर्चा में बनाए रखती है। 
रोमांच को और बढ़ाते हुए, अनिरुद्ध रविचंदर का ओरिजिनल साउंडट्रैक, जिसमें अनिरुद्ध और अर्जुन चैंडी की आवाज़ है, एक दमदार और असरदार अनुभव देता है। यह फिल्म के माहौल को पूरी तरह सेट करता है और उसके सिनेमैटिक असर को और गहरा बनाता है।
 
द पैराडाइज़ को SLV सिनेमाज़ ने प्रोड्यूस किया है, जिसके हेड सुधाकर चेरुकुरी हैं। SLV सिनेमा के सपोर्ट से बनी द पैराडाइज का डायरेक्शन दूरदर्शी श्रीकांत ओडेला ने किया है और म्यूजिक है शानदार अनिरुद्ध रविचंदर का। यह फिल्म 26 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगी और आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पैनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में दिखाई जाएगी। 
