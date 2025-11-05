बुधवार, 5 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 5 नवंबर 2025 (12:16 IST)

Delhi Crime Season 3 : नई जंग, नया विलेन और अब तक का सबसे इमोशनल सीजन, देखिए ट्रेलर

Netflix Series
दिल्ली के अपराध जगत की कड़वी सच्चाई बताने वाली 'दिल्ली क्राइम' का नया सीजन आखिरकार सामने आ गया है। एक बार फिर शेफाली शाह DCP वार्तिका चौधरी के किरदार में लौट रही हैं, जिन्हें दर्शक प्यार से ‘मैडम सर’ कहते हैं। ट्रेलर देखकर साफ है कि इस बार उनकी लड़ाई इंसानियत के सबसे अंधेरे अपराध human trafficking से होने वाली है।
 
सीज़न में भावनाओं, घुटन और सिस्टम से लड़ती एक मजबूत महिला अफसर के संघर्ष को और भी गहराई से दिखाया गया है। शेफाली खुलकर मानती हैं कि शो की सफलता ने दबाव जरूर बढ़ाया है, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ अपने किरदार के साथ ईमानदार रहना है। उनके शब्दों में, “मैं बस वार्तिका को सच के सबसे करीब जीना चाहती हूं।”
 
विलेन बनीं हुमा कुरैशी
दिल्ली क्राइम की दुनिया में इस बार एक और दमदार महिला एंट्री कर रही हैं- हुमा कुरैशी। ट्रेलर में उनका किरदार 'बड़ी दीदी' पहली ही झलक में डर और सिहरन पैदा कर देता है। खुद हुमा ने भी स्वीकार किया कि यह उनकी जिंदगी का सबसे डार्क और घिनौना रोल है और यही इसे खास बनाता है।
 
हुमा कहती हैं, आमतौर पर मैं ऐसे किरदार चुनती हूं जो महिलाओं को मजबूती दें, लेकिन इस बार कहानी इतनी मजबूत थी कि मैं ना नहीं कह सकी। यह कैरेक्टर बुरी है, लेकिन उसकी बुराई एक बड़ी सामाजिक समस्या को उजागर करती है। इस किरदार के जरिए हुमा ने अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हुए दर्शकों को झकझोर देने वाले सीन्स किए हैं।
 
सीरीज़ का ग्लोबल मेयर: भारतीय कहानी, दुनिया की नज़र
दिल्ली क्राइम के पहले दो सीज़न्स ने भारत की जमीन से उठी कहानी को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पेश किया था और यही कोशिश फिर दोहराई गई है। टीम का मानना है कि आज दुनिया असली, लोकल और हार्ड-हिटिंग इंडियन कंटेंट देखना चाहती है—और यह सीज़न वही देगा।
 
हुमा और शेफाली दोनों मानती हैं कि यह सिर्फ क्राइम नहीं, समाज के सच और न्याय की जंग की कहानी है, जिसमें इंसानियत कभी हार नहीं मानती। राजेश तैलंग, रसिका दुग्गल और सयानी गुप्ता जैसे शानदार कलाकारों के साथ बना यह सीज़न 13 नवंबर से Netflix पर स्ट्रीम होगा।
