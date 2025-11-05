बुधवार, 5 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sridevi did not like her daughter khushi kapoor tattoo obsession
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 5 नवंबर 2025 (11:00 IST)

श्रीदेवी को पसंद नहीं थी बेटी खुशी कपूर की ये आदत

Khushi Kapoor Birthday
दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर 5 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर जहां बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी हैं, वहीं खुशी भी 'द आर्चीज' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर चुकी हैं। 
 
बीते दिनों कपूर सिस्टर्स जाह्नवी और खुशी ने नेहा धूपिया के शो में शिरकत की थी। शो में दोनों बहनों ने एक-दूसरे के कई सीक्रेट्स खोले थे। खुशी कपूर ने ये भी खुलासा किया था कि मां श्रीदेवी उऩकी किस आदत से परेशान थी। 
 
खुशी कपूर ने बताया था कि उन्हें टैटू का बहुत शौक है। उन्होंने अपने शरीर पर तीन टैटू बनाए है। खुशी के इस शौक से उनकी मां श्रीदेवी और बहन जाह्नवी कपूर परेशान हो गई थी।
 
खुशी ने कहा था, मैंने अपने शरीर पर तीन टैटू बनाए है। एक टैटू में मैंने परिवार के बर्थडे रोमन अक्षर में गुदवाया है। दूसरे टैटू में मैंने अपने बेस्ट दोस्तों के नाम लिखवाए है। तीसरा टैटू मैंने अपने हिप्स पर बनवाया है।
 
तीसरे टैटू के बारे में बात करते हुए खुशी कपूर ने कहा था, हिप्स पर बना इस टैटू में मैंने लिखा है कि 'खुद की राह बनाओ।' इसको लेकर बात करते हुए खुशी ने कहा था मैं इस टैटू को लेकर बहुत शर्मिंदा हुई हूं। मैंने जो कुछ भी किया मां श्रीदेवी और बहन जाह्नवी की बिलकुल भी पसंद नहीं आया था।
 
बता दें कि खुशी कपूर ने जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज़' से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। यह फिल्म पॉपुलर 'आर्चीज कॉमिक्स' सीरीज का इंडियन वर्जन है। इसके बाद वह जुनैद खान के साथ फिल्म 'लवयापा' और इब्राहिम अली खान के साथ नादानियां में नजर आई थीं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mastiii 4 Trailer: रितेश-विवेक-आफताब की तिकड़ी का तिहरा धमाका

Mastiii 4 Trailer: रितेश-विवेक-आफताब की तिकड़ी का तिहरा धमाकाMastiii 4 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की सुपरहिट कॉमेडी तिकड़ी फिर से दर्शकों को हंसाने लौट आई है। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी ये फिल्म और भी बड़े लेवल पर बनाई गई है और ‘ट्रिपल मस्ती’ का वादा करती है।

हक फिल्म पर सेंसर का बड़ा फैसला: बिना कट मिली मंजूरी, शाहबानो केस पर उठेगा परदा

हक फिल्म पर सेंसर का बड़ा फैसला: बिना कट मिली मंजूरी, शाहबानो केस पर उठेगा परदाइमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर फिल्म HAQ को भारत सहित यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में सेंसर बोर्ड से बिना किसी कट के मंजूरी मिल गई है। शाहबानो केस पर आधारित यह फिल्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक और महिला अधिकारों पर केंद्रित है। यह 7 नवंबर 2025 को रिलीज़ होगी।

सेलिना जेटली का भाई UAE में बंद: हाईकोर्ट पहुंचीं एक्ट्रेस, सरकार की चुप्पी पर उठाए बड़े सवाल

सेलिना जेटली का भाई UAE में बंद: हाईकोर्ट पहुंचीं एक्ट्रेस, सरकार की चुप्पी पर उठाए बड़े सवालबॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने भाई मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत कुमार जेटली की मदद के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका भाई सितंबर 2024 से UAE में हिरासत में है। सलीना ने अदालत से मेडिकल, लीगल और डिप्लोमैटिक मदद दिलाने की गुहार लगाई है और सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं।

Deepika के बाद अब रश्मिका की बारी: 12 घंटे काम पर बोली 'थम्मा' टीम, खुल गई बॉलीवुड की असली सच्चाई

Deepika के बाद अब रश्मिका की बारी: 12 घंटे काम पर बोली 'थम्मा' टीम, खुल गई बॉलीवुड की असली सच्चाईबॉलीवुड में सीमित वर्किंग ऑवर्स पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। दीपिका पादुकोण द्वारा 8 घंटे की शिफ्ट की मांग के बाद इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई है। अब फिल्म ‘थम्मा’ के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने कहा है कि हर कलाकार और टीम की जरूरत अलग होती है, इसलिए एक जैसा नियम लागू नहीं किया जा सकता।

De De Pyaar De 2 की कहानी: अजय देवगन और रकुल प्रीत की उम्र-प्यार की जंग

De De Pyaar De 2 की कहानी: अजय देवगन और रकुल प्रीत की उम्र-प्यार की जंगदे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2) 14 नवंबर 2025 को रिलीज हो रही है। फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर. माधवन मुख्य भूमिका में हैं। निर्देशक अंशुल शर्मा ने इसे निर्देशित किया है। प्यार की उम्र-सीमा के सवालों से गुजरती कहानी, स्टार कास्ट और हाई-प्रोफाइल टीम के साथ यह कॉमेडी-रोमांस बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com