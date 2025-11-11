83 वर्षीय जीतेंद्र लड़खड़ाए और गिर पड़े, लेकिन घबराने की बात नहीं, फिर जो हुआ उसने सबका दिल जीत लिया
बॉलीवुड से लगातार चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं, और इसी बीच एक और सीनियर अभिनेता जीतेंद्र को लेकर खबर आई जिसने फैन्स को कुछ पल के लिए डरा दिया।
दरअसल, 83 वर्षीय जीतेंद्र हाल ही में एक पब्लिक इवेंट में पहुंचे थे। वे मंच की ओर जा रहे थे, तभी फोटोग्राफरों ने उन्हें घेर लिया और कैमरों की फ्लैश लाइट उन पर पड़ने लगी। जीतेंद्र मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देख रहे थे और इसी बीच उनका ध्यान नीचे नहीं गया।
फर्श के एक हिस्से पर हल्की ऊंचाई थी और वहीं उनका पैर अटक गया। बस फिर क्या था, जीतेंद्र अचानक संतुलन खो बैठे और गिर पड़े। जैसे ही वे गिरे, मौके पर मौजूद लोग घबराकर उनकी ओर दौड़े, लेकिन कुछ ही सेकंड में जीतेंद्र खुद उठ खड़े हुए।
उनके चेहरे की मुस्कान देखकर सबने राहत की सांस ली। उन्होंने इशारों में सबको बताया कि वे पूरी तरह ठीक हैं और कोई चोट नहीं लगी है।
बॉलीवुड में "जंपिंग जैक" के नाम से मशहूर जीतेंद्र सत्तर और अस्सी के दशक के सबसे ऊर्जावान और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक रहे हैं।
उनकी ‘परिचय’, ‘हमजोली’, ‘जुड़वा’, ‘फरज’, ‘धरमवीर’, ‘एक ही भूल’ जैसी फिल्में आज भी दर्शकों को याद हैं। पारिवारिक और मनोरंजक फिल्मों में उन्होंने अपनी सादगी और एनर्जी से दर्शकों का दिल जीत लिया था।
फिलहाल यह राहत की खबर है कि जीतेंद्र बिल्कुल ठीक हैं और इस मामूली हादसे से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा।