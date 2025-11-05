बुधवार, 5 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Before marrying KL Rahul Athiya Shetty was linked with these actors
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 5 नवंबर 2025 (11:17 IST)

केएल राहुल संग शादी से पहले इन एक्टर्स संग जुड़ा था अथिया शेट्टी का नाम

Athiya Shetty
बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी 5 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अथिया ने 2015 में सलमान खान द्वारा निर्मित फिल्म 'हीरो' से बॉलीवुड में एंट्री की थी। अथिया प्रोफेशनल से ज्यादा अपनी पसर्नल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 
 
अथिया शेट्टी क्रिकेटर केएल राहुल संग शादी के बंधन में बंधने के बाद खुशहाल मैरिज लाइफ एंजॉय कर रही हैं। दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी हैं। अथिया और केएल राहुल की रोमांटिक बॉन्डिंग को फैंस काफी पेंद करते हैं। 
 
हालांकि केएल राहुल संग शादी से पहले अथिया शेट्टी का नाम दो एक्टर संग भी जुड़ चुका है। इन एक्टर्स का नाम अर्जुन कपूर और सूरज पंचोली है। इन स्टार्स के साथ उनकी नजदिकियों की खूब चर्चा हुई थी।
 
खबरों के अनुसार अथिया गुपचुप तरीके से आदित्य भंडारी को भी डेट कर चुकी है। आदित्य डीबीएस बिजनेस सेंटर की डायरेक्टर वनिता भंडारी के बेटे हैं। दोनों एक दूसरे को तीन साल तक डेट करने के बाद अलग हो गए थे। 
 
अथिया शेट्टी मुबारकां, नवाबजादे और मोतीचूर चकनाचूर जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अथिया की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई है। शादी के बाद अथिया ने एक्टिंग से सन्यांस ले लिया है। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

श्रीदेवी को पसंद नहीं थी बेटी खुशी कपूर की ये आदत

श्रीदेवी को पसंद नहीं थी बेटी खुशी कपूर की ये आदतदिवंगत अदाकारा श्रीदेवी और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर 5 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर जहां बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी हैं, वहीं खुशी भी 'द आर्चीज' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर चुकी हैं।

Mastiii 4 Trailer: रितेश-विवेक-आफताब की तिकड़ी का तिहरा धमाका

Mastiii 4 Trailer: रितेश-विवेक-आफताब की तिकड़ी का तिहरा धमाकाMastiii 4 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की सुपरहिट कॉमेडी तिकड़ी फिर से दर्शकों को हंसाने लौट आई है। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी ये फिल्म और भी बड़े लेवल पर बनाई गई है और ‘ट्रिपल मस्ती’ का वादा करती है।

हक फिल्म पर सेंसर का बड़ा फैसला: बिना कट मिली मंजूरी, शाहबानो केस पर उठेगा परदा

हक फिल्म पर सेंसर का बड़ा फैसला: बिना कट मिली मंजूरी, शाहबानो केस पर उठेगा परदाइमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर फिल्म HAQ को भारत सहित यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में सेंसर बोर्ड से बिना किसी कट के मंजूरी मिल गई है। शाहबानो केस पर आधारित यह फिल्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक और महिला अधिकारों पर केंद्रित है। यह 7 नवंबर 2025 को रिलीज़ होगी।

सेलिना जेटली का भाई UAE में बंद: हाईकोर्ट पहुंचीं एक्ट्रेस, सरकार की चुप्पी पर उठाए बड़े सवाल

सेलिना जेटली का भाई UAE में बंद: हाईकोर्ट पहुंचीं एक्ट्रेस, सरकार की चुप्पी पर उठाए बड़े सवालबॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने भाई मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत कुमार जेटली की मदद के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका भाई सितंबर 2024 से UAE में हिरासत में है। सलीना ने अदालत से मेडिकल, लीगल और डिप्लोमैटिक मदद दिलाने की गुहार लगाई है और सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं।

Deepika के बाद अब रश्मिका की बारी: 12 घंटे काम पर बोली 'थम्मा' टीम, खुल गई बॉलीवुड की असली सच्चाई

Deepika के बाद अब रश्मिका की बारी: 12 घंटे काम पर बोली 'थम्मा' टीम, खुल गई बॉलीवुड की असली सच्चाईबॉलीवुड में सीमित वर्किंग ऑवर्स पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। दीपिका पादुकोण द्वारा 8 घंटे की शिफ्ट की मांग के बाद इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई है। अब फिल्म ‘थम्मा’ के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने कहा है कि हर कलाकार और टीम की जरूरत अलग होती है, इसलिए एक जैसा नियम लागू नहीं किया जा सकता।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com