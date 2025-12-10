बुधवार, 10 दिसंबर 2025
फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स 2025 में TVF का दबदबा, पंचायत 4 और ग्राम चिकित्सालय को मिले 20 से ज्यादा नॉमिनेशन

Filmfare OTT Awards 2025
TVF, एंटरटेनमेंट की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक, लगातार ऐसे शो पेश करता आया है जिन्हें दर्शकों से बहुत प्यार और तारीफ मिली है। अलग-अलग तरह की कहानियों के जरिए उन्होंने दर्शकों को कई शानदार कलाकारों से मिलवाया, जिन्होंने अपने यादगार किरदारों और दमदार अभिनय से सबका दिल जीता है। 
 
बीते वर्षों में TVF के शो और उनके कलाकारों को दर्शकों के साथ-साथ इंडस्ट्री से भी जमकर सराहना, पुरस्कार और पहचान मिली है। अब TVF ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स 2025 में TVF ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (मेल) – कॉमेडी कैटेगरी में सभी छह नॉमिनेशन अपने नाम कर लिए। 
 
यानी इस कैटेगरी में जितने भी नॉमिनेशन थे, सारे टीवीएफ के ही थे। यह जीत साफ दिखाती है कि कहानी और किरदारों के मामले में टीवीएफ का प्रभाव और कमाल का स्तर आज भी सबसे आगे है। नॉमिनेशन में आकाश माखीजा और विनय पाठक का नाम ग्राम चिकित्सालय में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए शामिल है। 
 
वहीं पंचायत सीज़न 4 के यादगार किरदारों के लिए अशोक पाठक, चंदन रॉय, दुर्गेश कुमार और फ़ैसल मलिक को भी पूरी तरह से हक़दार नॉमिनेशन मिले हैं। ये छहों कलाकार वो दिल और ह्यूमर दिखाते हैं, जो इन दोनों शो की पहचान बन चुका है। यह टीवीएफ और उसके क्रिएटर्स के लिए वाकई एक बड़ा कामयाबी भरा पल है।
 
इसके अलावा पंचायत सीज़न 4 ने फ़िल्मफ़ेयर OTT अवॉर्ड्स 2025 में कई बड़े नॉमिनेशन अपने नाम किए हैं। सीरीज़ बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ के लिए रेस में है, वहीं चंदन कुमार को बेस्ट स्टोरी (सीरीज़) और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले (सीरीज़) – दोनों के लिए नॉमिनेशन मिला है। 
 
परफॉर्मेंस केटेगरी में जितेंद्र कुमार और रघुवीर यादव को बेस्ट एक्टर (मेल) – कॉमेडी के लिए नॉमिनेशन मिला है। नीना गुप्ता और सुनीता राजवार बेस्ट एक्टर (फीमेल) – कॉमेडी में मुकाबले में हैं। सांविका को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (फीमेल) – कॉमेडी के लिए जगह मिली है। इसी के साथ अनुराग साइकिया को बेस्ट ओरिजिनल साउंडट्रैक (सीरीज़) के लिए नॉमिनेशन मिला है, जो सीरीज़ की बड़ी तारीफ को और मजबूत करता है।
 
TVF की ग्राम चिकित्सालय ने भी फ़िल्मफ़ेयर OTT अवॉर्ड्स 2025 में अपनी मज़बूत मौजूदगी दर्ज कराई है। सीरीज़ को बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ के लिए नॉमिनेशन मिला है, वहीं अमोल पराशर को बेस्ट एक्टर (मेल) – कॉमेडी के लिए नॉमिनेशन मिला है। फीमेल सपोर्टिंग केटेगरी में आकांशा रंजन कपूर और गरिमा विक्रांत सिंह — दोनों को उनके शानदार काम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (फीमेल) – कॉमेडी के लिए चुना गया है। इसके अलावा चंद्रशेखर प्रजापति को बेस्ट एडिटिंग (सीरीज़) के लिए भी नॉमिनेशन मिला है।
 
TVF ने भारत की डिजिटल कहानियों की दुनिया को बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। 2014 में परमानेंट रूममेट्स से शुरुआत करके इसने वेब-सीरीज़ का नया दौर शुरू किया और फिर पिचर्स, ट्रिपलिंग, एस्प्रिन्ट्स, पंचायत, कोटा फैक्ट्री और गुल्लक जैसी बड़ी और पसंद की जाने वाली सीरीज़ दीं। दर्शकों और क्रिटिक्स की लगातार तारीफ़ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि TVF हमेशा टॉप पर रहता है। 
