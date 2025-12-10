बुधवार, 10 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Ranveer Singh remains the king of versatility with his 15 year filmography
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (13:17 IST)

15 साल के फिल्मी करियर में रणवीर सिंह ने निभाए कई किरदार, बने हुए हैं वर्सेटिलिटी के किंग!

Ranveer Singh Film Career
पिछले 15 सालों से रणवीर सिंह ऐसा नाम रहे हैं, जिन्होंने लगातार इंडियन सिनेमा में एक्टिंग का लेवल ऊपर उठाया है। बैंड बाजा बारात से जैसे ही उन्होंने शुरुआत की, तब से उन्होंने हर किरदार को ऐसी मेहनत और जुनून के साथ निभाया कि आज वो अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन और पसंद किए जाने वाले एक्टर्स में से एक गिने जाते हैं।
 
रणवीर की असली ख़ासियत ये है कि वो अपने किरदार में पूरी तरह ढल जाते हैं। हर फिल्म के साथ वो बिल्कुल नया इंसान बन जाते हैं, इतना कि दर्शक भूल जाते हैं कि वो रणवीर सिंह को देख रहे हैं और उनके निभाए किरदार से जुड़ जाते हैं। उनकी मेहनत, एनर्जी और सच्चे इमोशंस उन्हें ऐसा कलाकार बनाते हैं, जिस पर नज़र बस टिक जाती है।
 
रणवीर की ऑफ-स्क्रीन पर्सनैलिटी भी उतनी ही दमदार है। उनकी जोश भरी एनर्जी, सच्चाई और फिल्मों के लिए उनका प्यार, उनकी हर बात और हर काम में दिखता है। उनकी मौजूदगी ही माहौल में रौनक भर देती है, स्क्रीन पर भी और लोगों के बीच भी। इसी वजह से वो इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा और दिलचस्प एंटरटेनर्स में से एक हैं।
 
उनकी नई फिल्म धुरंधर ने इस बात को और मज़बूत कर दिया है। दर्शक हों या आलोचक, सब उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं और इसे उनकी सबसे दमदार और सधी हुई परफॉर्मेंस में से एक बता रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की बढ़िया कमाई इस बात का सबूत है कि लोग उनसे कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। जब रणवीर किसी कहानी को लीड करते हैं, तो पूरा सिनेमाई अनुभव और बड़ा, और गहरा, और यादगार बन जाता है।
 
धुरंधर में रणवीर एक अलग ही तरह की ताकत दिखाते हैं। वो कम बोलकर भी बहुत कुछ कह देते हैं… उनकी आँखें ही सारी बातें कर जाती हैं। बिना शोर किए, सिर्फ अपने सधे हुए अंदाज़ और गहरी भावनाओं से वो दर्शकों को बांधे रखते हैं। यही परफॉर्मेंस साबित करती है कि उन्हें इस पीढ़ी का सबसे बेहतरीन अभिनेता क्यों कहा जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि वो एक ऐसे कलाकार हैं जो खुद को और ऊँचा ले जाता है, चौंकाता है और प्रेरित करता है।
 
गंभीर से मज़ेदार रोल तक, ज़ोरदार किरदारों से लेकर चुपचाप असर डालने वाले किरदारों तक, रणवीर की एक्टिंग की रेंज सबसे अलग है। रणवीर सिंह सिर्फ अपना नाम नहीं बना रहे, बल्कि आज की हिंदी फिल्मों को भी नए तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। 15 साल बीत गए, ढेरों यादगार किरदार दिए, और अब धुरंधर जैसी एक और बड़ी फिल्म के साथ रणवीर सिंह बार-बार साबित कर रहे हैं कि वह सच में आज की पीढ़ी के सबसे बेहतरीन एक्टर हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

महिंद्रा BE6 खरीद कर पछता रहे आर्य बब्बर, 4 हफ्तों में कार ने इतना परेशान किया कि मजा खराब हो गया

महिंद्रा BE6 खरीद कर पछता रहे आर्य बब्बर, 4 हफ्तों में कार ने इतना परेशान किया कि मजा खराब हो गयाअभिनेता आर्य बब्बर ने अपनी नई महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन पर नाराजगी जताते हुए बताया कि कार खरीदने के कुछ हफ्तों के भीतर ही कई बड़ी दिक्कतें सामने आ गईं। सॉफ्टवेयर गड़बड़ियों से लेकर सर्विस सपोर्ट तक, उन्होंने अपने अनुभव को बेहद निराशाजनक बताया, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई।

संसद में 'वंदे मातरम्' पर 10 घंटे चली चर्चा पर विशाल ददलानी ने कसा तंज, बोले- इंडिगो की दिक्कत भी ठीक हो गई...

संसद में 'वंदे मातरम्' पर 10 घंटे चली चर्चा पर विशाल ददलानी ने कसा तंज, बोले- इंडिगो की दिक्कत भी ठीक हो गई...बॉलीवुड फेमस सिंगर विशाल ददलानी अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए छाए रहते हैं। वह हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। हाल ही में संसद में 'वंदे मातरम्' पर 10 घंटे तक चली चर्चा पर विशाल ददलानी ने तंज कसा है। सोशल मीडिया पर विशाल ददलानी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

NYT 2025 की मोस्ट स्टाइलिश सितारों की लिस्ट में शामिल हुए शाहरुख खान

NYT 2025 की मोस्ट स्टाइलिश सितारों की लिस्ट में शामिल हुए शाहरुख खानबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह एक्टिंग के अलावा अपने स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। अपने जबरदस्त फैशन सेंस और एलिगेंस के लिए मशहूर शाहरुख खान का नाम अब दुनिया के सबसे स्टाइलिश 67 हस्तियों में शामिल हो गया है।

IMDb की 2025 की टॉप 10 भारतीय फिल्में और वेब सीरीज़, ‘सैयारा’ और ‘द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड’ नंबर 1 पर

IMDb की 2025 की टॉप 10 भारतीय फिल्में और वेब सीरीज़, ‘सैयारा’ और ‘द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड’ नंबर 1 परIMDb ने 2025 की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्मों और वेब सीरीज़ की सूची जारी की है, जिसमें यशराज फिल्म्स की सैयारा नंबर 1 मूवी बनी, जबकि आर्यन खान की द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड टॉप वेब सीरीज़ रही। यह लिस्ट IMDb के 250 मिलियन मासिक विज़िटर्स के वास्तविक पेज व्यूज़ पर आधारित है।

बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता थे अशोक कुमार, छह दशक तक इंडस्ट्री पर किया राज

बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता थे अशोक कुमार, छह दशक तक इंडस्ट्री पर किया राजबॉलीवुड में अशोक कुमार को ऐसे सदाबहार अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपने बेमिसाल अभिनय से करीब छह दशक तक दर्शको के दिलों पर राज किया। हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री मे दादा मुनि के नाम से मशहूर कुमुद कुमार गांगुली उर्प अशोक कुमार का जन्म बिहार के भागलपुर शहर में 13 अक्टूबर 1911 को एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com