15 साल के फिल्मी करियर में रणवीर सिंह ने निभाए कई किरदार, बने हुए हैं वर्सेटिलिटी के किंग!

पिछले 15 सालों से रणवीर सिंह ऐसा नाम रहे हैं, जिन्होंने लगातार इंडियन सिनेमा में एक्टिंग का लेवल ऊपर उठाया है। बैंड बाजा बारात से जैसे ही उन्होंने शुरुआत की, तब से उन्होंने हर किरदार को ऐसी मेहनत और जुनून के साथ निभाया कि आज वो अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन और पसंद किए जाने वाले एक्टर्स में से एक गिने जाते हैं।

रणवीर की असली ख़ासियत ये है कि वो अपने किरदार में पूरी तरह ढल जाते हैं। हर फिल्म के साथ वो बिल्कुल नया इंसान बन जाते हैं, इतना कि दर्शक भूल जाते हैं कि वो रणवीर सिंह को देख रहे हैं और उनके निभाए किरदार से जुड़ जाते हैं। उनकी मेहनत, एनर्जी और सच्चे इमोशंस उन्हें ऐसा कलाकार बनाते हैं, जिस पर नज़र बस टिक जाती है।

रणवीर की ऑफ-स्क्रीन पर्सनैलिटी भी उतनी ही दमदार है। उनकी जोश भरी एनर्जी, सच्चाई और फिल्मों के लिए उनका प्यार, उनकी हर बात और हर काम में दिखता है। उनकी मौजूदगी ही माहौल में रौनक भर देती है, स्क्रीन पर भी और लोगों के बीच भी। इसी वजह से वो इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा और दिलचस्प एंटरटेनर्स में से एक हैं।

उनकी नई फिल्म धुरंधर ने इस बात को और मज़बूत कर दिया है। दर्शक हों या आलोचक, सब उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं और इसे उनकी सबसे दमदार और सधी हुई परफॉर्मेंस में से एक बता रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की बढ़िया कमाई इस बात का सबूत है कि लोग उनसे कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। जब रणवीर किसी कहानी को लीड करते हैं, तो पूरा सिनेमाई अनुभव और बड़ा, और गहरा, और यादगार बन जाता है।

धुरंधर में रणवीर एक अलग ही तरह की ताकत दिखाते हैं। वो कम बोलकर भी बहुत कुछ कह देते हैं… उनकी आँखें ही सारी बातें कर जाती हैं। बिना शोर किए, सिर्फ अपने सधे हुए अंदाज़ और गहरी भावनाओं से वो दर्शकों को बांधे रखते हैं। यही परफॉर्मेंस साबित करती है कि उन्हें इस पीढ़ी का सबसे बेहतरीन अभिनेता क्यों कहा जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि वो एक ऐसे कलाकार हैं जो खुद को और ऊँचा ले जाता है, चौंकाता है और प्रेरित करता है।

गंभीर से मज़ेदार रोल तक, ज़ोरदार किरदारों से लेकर चुपचाप असर डालने वाले किरदारों तक, रणवीर की एक्टिंग की रेंज सबसे अलग है। रणवीर सिंह सिर्फ अपना नाम नहीं बना रहे, बल्कि आज की हिंदी फिल्मों को भी नए तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। 15 साल बीत गए, ढेरों यादगार किरदार दिए, और अब धुरंधर जैसी एक और बड़ी फिल्म के साथ रणवीर सिंह बार-बार साबित कर रहे हैं कि वह सच में आज की पीढ़ी के सबसे बेहतरीन एक्टर हैं।