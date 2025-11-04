मंगलवार, 4 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (17:44 IST)

Mastiii 4 Trailer: रितेश-विवेक-आफताब की तिकड़ी का तिहरा धमाका

mastiii 4 trailer riteish vivek aftab comedy return
लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार मस्ती 4 (Mastiii 4) का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी एक बार फिर अमर, मीत और प्रेम के किरदार में लौट आए हैं। ट्रेलर में वही पुरानी शरारत, दोस्ती की केमिस्ट्री और मजेदार हालात दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार पैमाना बड़ा है और मस्ती तीन गुना।
 
बड़े स्केल का कॉमेडी शो, नई झलक और नए चेहरे
डायरेक्टर और राइटर मिलाप मिलन जावेरी ने इस बार फ्रेंचाइज़ी को और भी भव्य रूप दिया है। रंग-बिरंगे लोकेशंस, धमाकेदार बैकग्राउंड, कैची म्यूज़िक और चुलबुला ‘Love Visa’ टैगलाइन, सब मिलकर फिल्म को एक मजेदार, हाई-एनर्जी वाइब देते हैं। फिल्म में नर्गिस फाखरी, अरशद वारसी और तुषार कपूर भी नजर आएंगे, जो कहानी में अलग ही तड़का लगाने वाले हैं। शूटिंग खूबसूरत यूके लोकेशंस पर हुई है, जिससे फिल्म का ग्लैमर और ग्रैंडनेस साफ झलकती है।
 
स्टार्स का रिएक्शन: सेट पर हंसी का तूफान
रितेश देशमुख ने कहा, “किसी पसंदीदा फ्रैंचाइज़ में दोबारा लौटना अपने आप में एक अलग रोमांच होता है। 'मस्ती 4' बेहद मज़ेदार है, जिसमें एक शरारती ट्विस्ट भी है। विवेक और आफताब के साथ फिर से टीम बनाना मानो कॉलेज रीयूनियन जैसा अनुभव था और यकीन मानिए इनसे मिलकर मैं सेट पर इतने सालों में इतना नहीं हँसा था। रही बात दर्शकों की तो वे मिलाप के निर्देशन में, जबरदस्त मस्ती की उम्मीद कर सकते हैं!”
 
इस विषय में विवेक ओबेरॉय ने कहा, “ये तो बस उस पागलपन की झलक है, जो इस फिल्म में हुआ है और मैं अपनी मस्ती ब्रिगेड के साथ चौथी बार लौटकर बेहद एक्साइटेड हूँ। इंद्र कुमार ने जब सालों पहले इस मस्ती की सवारी शुरू की थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि मिलाप इसे एक नए लेवल तक ले जाएंगे। सच कहूँ तो हम तीनों के बीच की केमिस्ट्री कमाल की है और दर्शक देखेंगे कि कॉमेडी और कैओस से भरपूर 'मस्ती 4' पूरी तरह से मज़ेदार भी होगी। मैं तो सबसे यही कहूंगा कि सिंगल टिकट में ट्रिपल मस्ती करनी है, तो रिलीज पर मिलते हैं”
 
विवेक के साथ ट्रिपल मस्ती की सवारी कर रहे आफताब शिवदासानी कहते हैं, “मेरे लिए 'मस्ती' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि दोस्ती, हंसी और परफेक्ट टाइमिंग का कॉम्बिनेशन है, वो भी ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन दोनों ही। जो एक वक्त पर तीन दोस्तों की मौज-मस्ती के रूप में शुरू हुआ था, वह आज दर्शकों की भावनाओं से जुड़ चुका है। 'मस्ती 4' के साथ लौटना उस जादू को दोबारा जीने जैसा है, जो उस जो खुशनुमा याद को बताती है कि ये सफर क्यों शुरू हुआ था।”
 
प्रोड्यूसर शिखा करण आहलूवालिया ने कहा कि मस्ती फ्रेंचाइज़ी को इस बार और मॉडर्न अंदाज में, बड़े विज़न के साथ पेश किया जा रहा है। वहीं मिलाप जावेरी ने कहा कि इस बार हंसी का डोज़ पहले से दोगुना है और मस्ती एक नए लेवल पर ले जाई गई है।
 
हंसी, रोमांस और मस्ती का परफेक्ट कॉम्बो
मस्ती 4 में कॉमेडी के साथ-साथ ग्लैमर का भी पूरा तड़का है। ट्रेलर से साफ है कि यह फिल्म पुराने दर्शकों को नॉस्टैल्जिया देगी और नए दर्शकों को नई लेवल की कॉमिक एंटरटेनमेंट। वेवबैंड प्रोडक्शन और ज़ी स्टूडियोज़ के साथ यह फिल्म मस्ती फ्रेंचाइज़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दावा कर रही है।
हक फिल्म पर सेंसर का बड़ा फैसला: बिना कट मिली मंजूरी, शाहबानो केस पर उठेगा परदा

हक फिल्म पर सेंसर का बड़ा फैसला: बिना कट मिली मंजूरी, शाहबानो केस पर उठेगा परदाइमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर फिल्म HAQ को भारत सहित यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में सेंसर बोर्ड से बिना किसी कट के मंजूरी मिल गई है। शाहबानो केस पर आधारित यह फिल्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक और महिला अधिकारों पर केंद्रित है। यह 7 नवंबर 2025 को रिलीज़ होगी।

सेलिना जेटली का भाई UAE में बंद: हाईकोर्ट पहुंचीं एक्ट्रेस, सरकार की चुप्पी पर उठाए बड़े सवाल

सेलिना जेटली का भाई UAE में बंद: हाईकोर्ट पहुंचीं एक्ट्रेस, सरकार की चुप्पी पर उठाए बड़े सवालबॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने भाई मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत कुमार जेटली की मदद के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका भाई सितंबर 2024 से UAE में हिरासत में है। सलीना ने अदालत से मेडिकल, लीगल और डिप्लोमैटिक मदद दिलाने की गुहार लगाई है और सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं।

Deepika के बाद अब रश्मिका की बारी: 12 घंटे काम पर बोली 'थम्मा' टीम, खुल गई बॉलीवुड की असली सच्चाई

Deepika के बाद अब रश्मिका की बारी: 12 घंटे काम पर बोली 'थम्मा' टीम, खुल गई बॉलीवुड की असली सच्चाईबॉलीवुड में सीमित वर्किंग ऑवर्स पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। दीपिका पादुकोण द्वारा 8 घंटे की शिफ्ट की मांग के बाद इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई है। अब फिल्म ‘थम्मा’ के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने कहा है कि हर कलाकार और टीम की जरूरत अलग होती है, इसलिए एक जैसा नियम लागू नहीं किया जा सकता।

De De Pyaar De 2 की कहानी: अजय देवगन और रकुल प्रीत की उम्र-प्यार की जंग

De De Pyaar De 2 की कहानी: अजय देवगन और रकुल प्रीत की उम्र-प्यार की जंगदे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2) 14 नवंबर 2025 को रिलीज हो रही है। फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर. माधवन मुख्य भूमिका में हैं। निर्देशक अंशुल शर्मा ने इसे निर्देशित किया है। प्यार की उम्र-सीमा के सवालों से गुजरती कहानी, स्टार कास्ट और हाई-प्रोफाइल टीम के साथ यह कॉमेडी-रोमांस बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है।

गोविंदा-सुनीता ड्रामा फिर शुरू: पत्नी बोलीं- मराठी एक्ट्रेस का नाम सुना है… पर पकड़ लूंगी तो सच बताऊंगी

गोविंदा-सुनीता ड्रामा फिर शुरू: पत्नी बोलीं- मराठी एक्ट्रेस का नाम सुना है… पर पकड़ लूंगी तो सच बताऊंगीगोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी एक बार फिर सुर्खियों में है। सुनीता ने नए इंटरव्यू में गोविंदा के अफेयर की अफवाहों पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब तक उन्हें रंगे हाथ न पकड़ लेंगी, विश्वास नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने की सलाह भी दी और अपने रिश्ते पर खुलकर बात की।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
