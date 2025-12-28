रविवार, 28 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Sunidhi Chauhan dances with Sanya Malhotra at her Delhi concert get trolled
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 28 दिसंबर 2025 (15:04 IST)

सुनिधि चौहान ने सान्या मल्होत्रा संग स्टेज पर किया डांस, यूजर्स बोले- यह सब ड्रामा करने की क्या जरूरत...

Sunidhi Chauhan viral dance video
फेमस सिंगर सुनिधि चौहान हाल ही में अपने 'आई एम होम इंडिया टूर' के तहत दिल्ली पहुंचीं। यहां उन्होंने सान्या मल्होत्रा के साथ स्येज पर एक खास परफॉर्मेंस करके सभी को चौंका दिया। सुनिधि स्टेज पर सान्या मल्होत्रा संग बेहद सिजलिंग अंदाज में डांस करती दिखीं। 
 
सोशल मीडिया पर सुनिधि के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। कई यूजर्स को सुनिधि की परफॉर्मेंस अच्छी लगी, तो वहीं कुछ यूजर्स को उनका डांस पसंद नहीं आया। वीडियो में सुनिधि चौहान शॉर्ट ड्रेस में गाना गा रही हैं और डांस कर रही हैं। 
 
एक यूजर ने कमेंट किया, 'जब आवाज इतनी अच्छी है तो यह सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है?' एक अन्य ने लिखा, 'वह अच्छी सिंगर हैं लेकिन अच्छी डांसर नहीं हैं।' एक और यूजर ने लिखा, 'हर बार शकीरा बनने के चक्कर में कचरा करती हैं।'
 
आपको बता दें कि सुनिधि चौहान बॉलीवुड की मशहूर सिंगर्स में से एक हैं। सुनिधि ने महज 5 साल की उम्र से गाना और परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। सुनिधि ने क्रिसमस से एक दिन पहले मुंबई के नेस्को सेंटर में 'आई एम होम इंडिया टूर' की शुरुआत की थी। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी की जमानत याचिका दूसरी बार हुई खारिज, 30 करोड़ की धोखाधड़ी का लगा है आरोप

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी की जमानत याचिका दूसरी बार हुई खारिज, 30 करोड़ की धोखाधड़ी का लगा है आरोपफिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों को धोखाधड़ी के केस में 7 दिसंबर को उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बा से उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है। एक बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद विक्रम और श्वेतांबरी ने दूसरी बार जमानत की याचिका दायर की थी।

पिता सुनील शेट्टी नहीं इस एक्टर के जबरदस्त फैन हैं अहान शेट्टी

पिता सुनील शेट्टी नहीं इस एक्टर के जबरदस्त फैन हैं अहान शेट्टीबॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी 28 दिसंबर को अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अहान भी अपने पिता की तरह एक एक्टर हैं। उन्होंने फिल्म 'तड़प' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। अहान जल्द ही अपने पिता की सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' के सीक्वल में अहम किरदार में दिखेंगे।

रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत की तलाश कर रही हैदराबाद पुलिस, ड्रग्स केस में हैं फरार

रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत की तलाश कर रही हैदराबाद पुलिस, ड्रग्स केस में हैं फरारबॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह की पुलिस एक ड्रग्स मामले में तलाक कर रही हैं। अमनप्रीत सिंह तेलुगू और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। उन्हें हैदराबाद पुलिस ने शहर के मसाब टैंक इलाके में हाई-प्रोफाइल ड्रग्स केस में आरोपी बनाया है।

अक्षय खन्ना को 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर ने भेजा लीगल नोटिस, फिल्म में जयदीप अहलावत की हुई एंट्री

अक्षय खन्ना को 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर ने भेजा लीगल नोटिस, फिल्म में जयदीप अहलावत की हुई एंट्रीबॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों 'धुरंधर' की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म में निगेटिव किरदार निभाकर भी अक्षय ने लाइमलाइट लूट ली है। 'धुरंधर' की बड़ी सफलता के बाद अक्षय खन्ना की डिमांड भी बढ़ गई है। अक्षय ने फाइनेंशियली और क्रिएटिव मतभेदों के कारण 'दृश्यम 3' से किनारा भी कर लिया है।

एक ब्रेसलेट की वजह से बदल गई सलमान खान की किस्मत! जानिए क्या है खासियत

एक ब्रेसलेट की वजह से बदल गई सलमान खान की किस्मत! जानिए क्या है खासियतबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सलमान खान उन चुनिंदा स्टार्स में से एक हैं, जिनकी फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो जाती है। भाईजान सुपरहिट फिल्म की ग्यारंटी माने जाते हैं। सलमान स्टाइलिश लुक्स के अलावा अपने ब्रेसलेट को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com