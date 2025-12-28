रविवार, 28 दिसंबर 2025
  Kartik Aaryans films offer entertainment along with socially relevant stories
Written By WD Entertainment Desk
रविवार, 28 दिसंबर 2025 (17:00 IST)

तू मेरी मैं तेरा से लेकर आकाशवाणी तक, कार्तिक आर्यन की फिल्में मनोरंजन के साथ परोसती हैं सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियां

Kartik Aaryan
पिछले कुछ वर्षों में कार्तिक आर्यन की फिल्मोग्राफी केवल पारंपरिक कमर्शियल सिनेमा तक सीमित नहीं रही है। रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा के जरिए उनकी कई फिल्में सामाजिक चेतना, बदलते रिश्तों और आज के दौर के मूल्यों को संवेदनशीलता के साथ प्रतिबिंबित करती हैं। 
 
यही वजह है कि उनकी कहानियां दर्शकों से भावनात्मक रूप से जुड़ती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। कार्तिक की हालिया रिलीज फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ एक ताज़गीभरी और प्रगतिशील रोमांटिक ड्रामा के रूप में सामने आती है, जो शादी से जुड़े पारंपरिक विचारों को चुनौती देती है। 
 
फ़िल्म एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली सवाल उठाती है, जैसे शादी के बाद हमेशा लड़की से ही घर छोड़ने की उम्मीद क्यों की जाती है? एक साहसी नैरेटिव विकल्प के तहत, कार्तिक आर्यन का किरदार शादी के बाद खुद अपने घर से निकलने का फ़ैसला करता है, जिससे वह अपने पार्टनर के साथ बराबरी की ज़िम्मेदारी साझा कर सके। 
 
समीक्षकों ने फिल्म की इस सामाजिक रूप से जागरूक सोच और आधुनिक दृष्टिकोण की सराहना की है। बिना उपदेश दिए, एक सहज प्रेम कहानी के माध्यम से स्ट्रिल-पुरुष समानता को सामान्य बनाना इसकी सबसे बड़ी ताक़त है। संवेदनशील और समझदार पुरुष किरदार के रूप में कार्तिक यह संदेश देते हैं कि असली बदलाव रोज़मर्रा के रिश्तों से ही शुरू होता है।
 
‘भूल भुलैया 3’ भले ही एक हॉरर-कॉमेडी के तौर पर प्रस्तुत की गई हो, लेकिन इसके भीतर एक गहरी सामाजिक टिप्पणी छिपी है। फ़िल्म क्वियर पहचान, विश्वासघात और स्वीकार्यता की ताक़त जैसे विषयों को छूती है। भूत बने देबेंद्रनाथ की बैकस्टोरी सामाजिक अस्वीकृति और दमन के दर्दनाक परिणामों को दिखाती है, जहां अपनी पहचान को नकारने की मजबूरी भावनात्मक विनाश का कारण बनती है। 
 
‘सत्यप्रेम की कथा’ सहमति, जेंडर-बेस्ड वायलेंस और यौन शोषण जैसे गंभीर और असहज विषयों को सीधे संबोधित करती है। फ़िल्म की सबसे बड़ी खासियत है पुरुष का संवेदनशील होना। कार्तिक आर्यन का किरदार, कियारा आडवाणी द्वारा निभाए गए महिला पात्र के साथ उसके ट्रॉमा और हीलिंग की यात्रा में मजबूती से खड़ा रहता है। यह कहानी सम्मान, संवाद और जवाबदेही की अहमियत को रेखांकित करती है और मर्दानगी की रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती देती है।
 
‘लुका छुपी’ छोटे शहरों में लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषय को हल्के-फुल्के हास्य और गर्मजोशी के साथ पेश करती है। शादी से पहले साथ रहने का फ़ैसला लेने वाला यह कपल जब अपने रूढ़िवादी परिवारों से इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है, तो कई मज़ेदार हालात पैदा होते हैं। लेकिन इस कॉमेडी के नीचे सामाजिक कलंक, पीढ़ियों के टकराव और रिश्तों को लेकर बदलती सोच की कहानी छुपी हुई है।
 
कार्तिक आर्यन के करियर की शुरुआत में आई ‘आकाश वाणी’ उनके सामाजिक रूप से सजग सिनेमा की शुरुआती झलक थी। फ़िल्म ने वैवाहिक बलात्कार, भावनात्मक शोषण और पारिवारिक दबाव जैसे विषयों को साहस के साथ उठाया। यह वो समय था, जब मुख्यधारा की फ़िल्मों में इन मुद्दों पर खुलकर बात कम होती थी। यह फ़िल्म एक ज़रूरी और निडर नैरेटिव चॉइस साबित हुई।
 
इन सभी फ़िल्मों को एक साथ देखें तो कार्तिक आर्यन का सिनेमा एक ऐसे सफ़र को दर्शाता है, जहां मनोरंजन और सामाजिक सरोकार साथ-साथ चलते हैं। ऐसी कहानियाँ चुनकर जो संवाद और आत्ममंथन को जन्म देती हैं, वह यह साबित करते हैं कि लोकप्रिय सिनेमा न सिर्फ़ मनोरंजक हो सकता है, बल्कि अर्थपूर्ण और ज़िम्मेदार भी।
 
रॉकिंग स्टार यश की 'टॉक्सिक' से हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक आया सामने, निभाएंगी एलिजाबेथ का किरदार

रॉकिंग स्टार यश की 'टॉक्सिक' से हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक आया सामने, निभाएंगी एलिजाबेथ का किरदाररॉकिंग स्टार यश की अप‍कमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक हैं। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स लगातार फिल्म के स्टारकास्ट के फर्स्ट लुक रिलीज कर रहे हैं। यश और कियारा आडवाणी के बाद अब फिल्म से हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक सामने आ गया है।

सुनिधि चौहान ने सान्या मल्होत्रा संग स्टेज पर किया डांस, यूजर्स बोले- यह सब ड्रामा करने की क्या जरूरत...

सुनिधि चौहान ने सान्या मल्होत्रा संग स्टेज पर किया डांस, यूजर्स बोले- यह सब ड्रामा करने की क्या जरूरत...फेमस सिंगर सुनिधि चौहान हाल ही में अपने 'आई एम होम इंडिया टूर' के तहत दिल्ली पहुंचीं। यहां उन्होंने सान्या मल्होत्रा के साथ स्येज पर एक खास परफॉर्मेंस करके सभी को चौंका दिया। सुनिधि स्टेज पर सान्या मल्होत्रा संग बेहद सिजलिंग अंदाज में डांस करती दिखीं।

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी की जमानत याचिका दूसरी बार हुई खारिज, 30 करोड़ की धोखाधड़ी का लगा है आरोप

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी की जमानत याचिका दूसरी बार हुई खारिज, 30 करोड़ की धोखाधड़ी का लगा है आरोपफिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों को धोखाधड़ी के केस में 7 दिसंबर को उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बा से उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है। एक बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद विक्रम और श्वेतांबरी ने दूसरी बार जमानत की याचिका दायर की थी।

पिता सुनील शेट्टी नहीं इस एक्टर के जबरदस्त फैन हैं अहान शेट्टी

पिता सुनील शेट्टी नहीं इस एक्टर के जबरदस्त फैन हैं अहान शेट्टीबॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी 28 दिसंबर को अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अहान भी अपने पिता की तरह एक एक्टर हैं। उन्होंने फिल्म 'तड़प' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। अहान जल्द ही अपने पिता की सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' के सीक्वल में अहम किरदार में दिखेंगे।

रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत की तलाश कर रही हैदराबाद पुलिस, ड्रग्स केस में हैं फरार

रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत की तलाश कर रही हैदराबाद पुलिस, ड्रग्स केस में हैं फरारबॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह की पुलिस एक ड्रग्स मामले में तलाक कर रही हैं। अमनप्रीत सिंह तेलुगू और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। उन्हें हैदराबाद पुलिस ने शहर के मसाब टैंक इलाके में हाई-प्रोफाइल ड्रग्स केस में आरोपी बनाया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
