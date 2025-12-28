रविवार, 28 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Police hunt Actress Rakul Preet Singhs brother Aman Preet in Masab Tank drugs case
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 28 दिसंबर 2025 (12:41 IST)

रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत की तलाश कर रही हैदराबाद पुलिस, ड्रग्स केस में हैं फरार

Rakul Preet Singh
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह की पुलिस एक ड्रग्स मामले में तलाक कर रही हैं। अमनप्रीत सिंह तेलुगू और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। उन्हें हैदराबाद पुलिस ने शहर के मसाब टैंक इलाके में हाई-प्रोफाइल ड्रग्स केस में आरोपी बनाया है। 
 
अमनप्रीत फिलहाल फरार हैं। उन्हें ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीमें बनाई हैं। यह मामला 19 दिसंबर को मसाब टैंक इलाके में एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान कोकीन और MDMA की जब्ती से जुड़ा है। पुलिस ने ट्रूप बाजार से नितिन सिंघानिया और श्रेणिक सिंहवी नाम के दो व्यापारियों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के दौरान अमनप्रीत का नाम सामने आया। 
 
खबरों के अनुसार अमनप्रीत सिंह गिरफ्तार व्यापारियों से नियमित रूप से ड्रग्स खरीदता था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अमनप्रीत सिंह का नाम पहले भी साइबराबाद पुलिस द्वारा दर्ज पिछले ड्रग्स मामलों में आरोपी के तौर पर शामिल था, जिसमें नरसिंगी पुलिस स्टेशन का एक मामला भी शामिल है।
 
कौन हैं अमनप्रीत सिंह 
अमनप्रीत का जन्म 1 अप्रैल 1993 को हुआ था। वह रकुल प्रीत सिंह के भाई हैं। बहन के कारण ही, अमन अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। अमन भी एक एक्टर हैं और उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। उन्होंने 'निन्नेपेल्लाडाटा' (2020) और 'प्रोडक्शन नंबर 1' (2020) जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। अमन ने 2020 में फिल्म 'रामराज्य' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अक्षय खन्ना को 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर ने भेजा लीगल नोटिस, फिल्म में जयदीप अहलावत की हुई एंट्री

अक्षय खन्ना को 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर ने भेजा लीगल नोटिस, फिल्म में जयदीप अहलावत की हुई एंट्रीबॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों 'धुरंधर' की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म में निगेटिव किरदार निभाकर भी अक्षय ने लाइमलाइट लूट ली है। 'धुरंधर' की बड़ी सफलता के बाद अक्षय खन्ना की डिमांड भी बढ़ गई है। अक्षय ने फाइनेंशियली और क्रिएटिव मतभेदों के कारण 'दृश्यम 3' से किनारा भी कर लिया है।

एक ब्रेसलेट की वजह से बदल गई सलमान खान की किस्मत! जानिए क्या है खासियत

एक ब्रेसलेट की वजह से बदल गई सलमान खान की किस्मत! जानिए क्या है खासियतबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सलमान खान उन चुनिंदा स्टार्स में से एक हैं, जिनकी फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो जाती है। भाईजान सुपरहिट फिल्म की ग्यारंटी माने जाते हैं। सलमान स्टाइलिश लुक्स के अलावा अपने ब्रेसलेट को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं।

सलमान खान साहब, अब आपसे न हो पाएगा, गलवान के टीजर ने किया फैंस को निराश

सलमान खान साहब, अब आपसे न हो पाएगा, गलवान के टीजर ने किया फैंस को निराशसलमान खान के 60वें जन्मदिन पर रिलीज हुआ ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीज़र देशभक्ति की भावना जगाता है, लेकिन सलमान का लुक और अभिनय उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। सेना के अफसर के किरदार में उनका आउट ऑफ शेप दिखना और स्टारडम से बाहर न आ पाना निराश करता है।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की हीरोइन कौन हैं सारा अर्जुन? बचपन से सुपरस्टार बनने तक की पूरी कहानी

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की हीरोइन कौन हैं सारा अर्जुन? बचपन से सुपरस्टार बनने तक की पूरी कहानीफिल्म धुरंधर की हीरोइन सारा अर्जुन रातोंरात चर्चा में आ गई हैं। चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर रणवीर सिंह की लीड हीरोइन बनने तक का उनका सफर आसान नहीं रहा। फिल्म की सफलता सारा के करियर को नई ऊंचाई दे सकती है और बॉलीवुड में उनका मजबूत भविष्य तय कर सकती है।

मौत दिखे तो सलाम करना, सलमान खान के जन्मदिन पर रिलीज हुआ 'बैटल ऑफ गलवान' का धमाकेदार टीजर

मौत दिखे तो सलाम करना, सलमान खान के जन्मदिन पर रिलीज हुआ 'बैटल ऑफ गलवान' का धमाकेदार टीजरबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर फैंस को खास गिफ्ट मिला है। उनकी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का दमदार टीजर रिलीज कर दिया गया है। यह सिर्फ एक बर्थडे रिवील नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं पर डटे भारतीय जवानों और उनके अटूट साहस को समर्पित एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि भी है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com