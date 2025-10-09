गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (17:24 IST)

रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की मस्ती 4 का नया पोस्टर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज

Riteish Deshmukh
निर्देशक इंद्र कुमार की कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'मस्ती' की सभी फिल्मों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एक बार फिर रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी 'मस्ती 4' के साथ पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। बीते दिनों इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। 
 
अब मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी नजर आ रही है। पोस्टर में तीनों एक्टर पर कई लड़कियों के हाथ नजर आ रहे हैं। 
 
इस पोस्टर को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, रोज रोज नई रोजी, जिनके साथ ये होते हैं कोज़ी! मस्ती से मस्ती 4 तक। नई कहानी, और अधिक पागलपन! फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
 
फिल्म 'मस्ती 4' रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी के साथ अरशद वारसी, तुषार कपूर और नरगिस फखरी, जेनेलिया डिसूजा, शाद रंधावा, एलनाज़ नौरोजी और रूही सिंह की भी अहम भूमिका होगी। फिल्म की कहानी एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर पर आधारित होगी। फिल्म में सिर्फ पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा, बल्कि पत्नी के भी किसी और के साथ संबंध दिखाए जाएंगे। 'मस्ती 4' को मिलाप जावेरी डायरेक्ट कर रहे हैं। 
