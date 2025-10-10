शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (17:27 IST)

रितिक रोशन करने जा रहे OTT डेब्यू, प्राइम वीडियो की थ्रिलर सीरीज 'स्टॉर्म' को करेंगे प्रोड्यूस

Prime Video
प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली ओरिजिनल ड्रामा सीरीज 'स्टॉर्म' (वर्किंग टाइटल) की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट के साथ सुपरस्टार रितिक रोशन और उनकी कंपनी HRX फिल्म्स (फिल्मक्राफ्ट प्रोडक्शंस का हिस्सा) का एक नया और रोमांचक कोलैबोरेशन शुरू हुआ है। 
 
इस सीरीज को अजीतपाल सिंह ने बनाया और डायरेक्ट किया है, जिसकी दिलचस्प कहानी अजीतपाल सिंह, फ्रांस्वा लुनेल और स्वाति दास ने लिखी है। आने वाली इस सीरीज़ को रितिक रोशन और ईशान रोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। बता दें कि यह रितिक के लिए स्ट्रीमिंग की दुनिया में पहला कदम होगा। 
‘स्टॉर्म’ में शानदार कलाकारों की टीम नजर आएगी, जिसमें पार्वती थिरुवोथु, आलया एफ, सृष्टि श्रीवास्तव, रमा शर्मा और सबा आज़ाद मुख्य भूमिकाओं में होंगी। इसका प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होने वाला है। ‘स्टॉर्म’ एक रोमांचक थ्रिलर ड्रामा है, जिसकी कहानी मुंबई की बैकड्रॉप पर आधारित है।
 
प्राइम वीडियो के वाइस प्रेसिडेंट, APAC और MENA, गौरव गांधी ने कहा, प्राइम वीडियो में हमारा मकसद हमेशा अच्छे कलाकारों और क्रिएटिव लोगों को मौका देना है, चाहे वो कैमरे के आगे हों या पीछे। हम ऐसी कहानियां लाना चाहते हैं जो दुनिया भर के लोगों को पसंद आएं। रितिक रोशन भारतीय फिल्मों के सबसे टैलेंटेड और रचनात्मक स्टार्स में से एक हैं। उनके और HRX Films के साथ हमारा यह साथ काम करना हमारे लिए बहुत खास है। ‘स्टॉर्म’ सिर्फ एक सीरीज़ नहीं, बल्कि एक नए और रोमांचक सफर की शुरुआत है, जिससे आगे और भी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स आएंगे। 
 
रितिक रोशन ने कहा, ‘स्टॉर्म’ ने मुझे ओटीटी की दुनिया में बतौर प्रोड्यूसर अपनी शुरुआत करने का एक शानदार मौका दिया। साथ ही प्राइम वीडियो, जो बेहतरीन कहानियाँ दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है, मेरे लिए पहली पसंद रहा। ‘स्टॉर्म’ की तरफ मुझे जिस चीज ने खींचा, वह अजीतपाल द्वारा बनाई गई दिलचस्प और सच्चाई से भरी दुनिया है। कहानी गहरी, दमदार और यादगार किरदारों से भरी हुई है, जिन्हें बेहद टैलेंटेड कलाकार निभाने वाले हैं। 
