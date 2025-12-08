सोमवार, 8 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (16:10 IST)

Bigg Boss 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने की कार्तिक आर्यन की तारीफ, साथ में किया डांस

Bigg Boss 19 Grand Finale
सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में कई सेलेब्स ने शिरकत की और एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया। कार्तिक आर्यन ने भी अपनी अपकमिंग क्रिसमस रिलीज 'तु मेरी मैं तेरे मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन के लिए अनन्या पांडे के साथ बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में शिरकत की। 
 
कार्तिक के स्टेज पर आते ही माहौल में और भी जोश भर गया। इसी दौरान सलमान ख़ान ने कार्तिक की लगातार मिल रही डांस हिट्स की जमकर तारीफ़ करते हुए कहा, आपकी हर फिल्म का एक हुक स्टेप होता है, जो वायरल हो ही जाता है।
 
सलमान की इस बात से सारा मंच तालियों से गूंज उठा, और फिर दोनों ने मिलकर कार्तिक की आने वाली फिल्म के गाने ‘हम दोनों’ का हुक स्टेप किया। इसे देखकर दर्शक झूम उठे और सोशल मीडिया पर इस डांस का क्लिप देखते ही देखते वायरल हो गया।
 
कार्तिक आर्यन ने बीते कुछ सालों में लगातार ऐसे हुक स्टेप्स दिए हैं, जिन्हें इंटरनेट ने दिल खोलकर अपनाया है। उनके लगभग हर गाने ने एक नया ट्रेंड बनाया है। फिलहाल उनके सबसे पॉपुलर हुक-स्टेप हिट्स में शामिल हैं, फिल्म 'लुका छुपी' का कोका कोला, फिल्म 'पति पत्नी और वो' का 'धीरे धीरे' और 'अंखियों से गोली मारे', फिल्म 'भूल भुलैया 2' का टाइटल ट्रैक, 'शहज़ादा' का 'मुंडा सोना हूं मैं', 'फ्रेडी' का 'गुजरू पटाका', फिल्म 'भूल भुलैया 3' का टाइटल ट्रैक। 
 
अब उनकी आगामी फिल्म 'मैं तेरा तू मेरी...' का टाइटल ट्रैक और 'हम दोनों'। फिलहाल इस क्रिसमस उनकी रिलीज़ होने जा रही इस फिल्म के दो गाने पहले ही ट्रेंड में हैं। ऐसे में एक बार फिर कार्तिक आर्यन यह बात साबित करते हैं कि वे अपने सिर्फ एक डांस हुक स्टेप से बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा वायरल होने वाले डांस सेंसेशन हैं।
 
