सोमवार, 8 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (14:01 IST)

शर्मिला टैगोर: पहली भारतीय एक्ट्रेस जिन्होंने कराया था बिकिनी में फोटोशूट

Sharmila Tagore Birthday
बॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर 81 वर्ष की हो गई हैं। 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद में जन्मीं शर्मीला टैगोर ने अपने सिने करियर की शुरूआत वर्ष 1959 में प्रदर्शित सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म 'अपुर संसार' से की, जिसमें उन्होंने एक छोटी उम्र की दुल्हन की भूमिका निभाई थी। 
 
बॉलीवुड में शर्मिला टैगोर को पहली बार वर्ष 1964 में शक्ति सामंत की फिल्म 'कश्मीर की कली' में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ उनकी जोड़ी लोगों ने खूब पसंद की। बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान वर्ष 1966 में रिलीज फिल्म 'अनुपमा' से मिली, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में नजर आए थे।
 
शर्मिला टैगोर की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ खूब पॉपुलर हुई और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी। दोनों पहली बार वर्ष 1969 में प्रदर्शित फिल्म आराधना में एक साथ नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके बाद दोनों सफर, अमर प्रेम, दाग: ए पोएम ऑफ लव, जैसी कई हिट फिल्मों में साथ नजर आए थे। फिल्म ‘आराधना’ के लिए शर्मिला टैगोर को ‘बेस्ट एक्ट्रेस’ के तौर पर ‘फिल्मफेयर अवार्ड’ से सम्मानित किया गया था।
 
इसके बाद वर्ष 1975 में फिल्म मौसम के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2002 में बंगाली फिल्म ‘अबर अरण्ये’ के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1998 में शर्मिला टैगोर को फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और वर्ष 2013 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘पद्म भूषण अवार्ड’ से उन्हें सम्मानित किया गया था।
 
आज कल फिल्मों में बिकिनी और स्विमिंग सूट पहनना आम बात हो गई है, लेकिन 60-70 के दशक में फिल्मों में शायद ही कोई एक्ट्रेस बिकिनी पहने नजर आती थी। साल 1966 में फिल्मफेयर मैगज़ीन के कवर पेज पर शर्मिला पहली बार बिकिनी में नजर आई थी और ऐसा करने वाली वह पहली इंडियन एक्ट्रेस भी थी। 
 
शर्मिला का यह अंदाज लोगो को कुछ खास पसंद नहीं आया और यह एक बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह बन गई। शर्मिला टैगोर की शादी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी से हुई थी। शर्मिला ने इस शादी के लिए अपना धर्म बदल लिया था। शर्मिला ने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम बदलकर आयशा सुल्तान रखा था। 
