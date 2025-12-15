सोमवार, 15 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (14:41 IST)

इस वजह से आलिया भट्ट ने भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी को बताया अपने करियर का सबसे जोखिम भरा रोल

Red Sea International Film Festival
सऊदी अरब में आयोजित प्रतिष्ठित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बात करते हुए आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी (2022) के साथ अपने सफर को याद किया और इस किरदार को अपने करियर का सबसे जोखिम भरा और सबसे लंबे समय तक साथ रहने वाला रोल बताया।
 
गंगूबाई को एक बड़ा भरोसे वाला कदम बताते हुए आलिया ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म में पूरा विश्वास लेकर काम शुरू किया था, पूरी पक्की उम्मीद के साथ नहीं। उन्होंने कहा, यह मेरे करियर के सबसे मुश्किल और जोखिम भरे रोल्स में से एक था। मुझे नहीं पता था कि मैं इसे कर पाऊंगी या नहीं।
 
आलिया ने यह भी बताया कि उन्होंने खुद को पूरी तरह निर्देशक संजय लीला भंसाली के भरोसे छोड़ दिया था। मुझे भरोसा था कि मैं सुरक्षित हाथों में हूं। बीच का कोई विकल्प नहीं था, या तो यह पूरी तरह असर करता या बिल्कुल नहीं।
 
उस किरदार का भावनात्मक असर शूटिंग खत्म होने के बाद भी आलिया के साथ बना रहा। इस मौके पर आलिया ने कहा, गंगूबाई काठियावाड़ी वह किरदार है, जो भावनात्मक तौर पर सबसे लंबे समय तक मेरे साथ रहा है।
 
कमाठीपुरा की उस मजबूत और प्रभावशाली महिला का उनका किरदार खूब सराहा गया और यह उनके करियर का एक अहम टर्निंग पॉइंट बन गया। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला, जो उनका पहला था, और इससे इस किरदार की अहमियत और भी पक्की हो गई।
 
संजय लीला भंसाली को भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्ममेकरों में गिना जाता है। वह अपने बारीकी से किए गए काम और भावनाओं से जुड़ी कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों की अक्सर गुरु दत्त और राज कपूर जैसे दिग्गजों के काम से तुलना की जाती है, जिसने उन्हें भारत के सबसे ज्यादा दुनिया भर में पहचाने जाने वाले फिल्मकारों में शामिल कर दिया है।
 
गंगूबाई काठियावाड़ी की सफलता के बाद आलिया भट्ट और भंसाली एक बार फिर साथ काम करने जा रहे हैं। लव एंड वॉर नाम की इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करने अहमदाबाद पहुंचे कार्तिक आर्यन, हार्ट शेप की जलेबी पर आया दिल

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करने अहमदाबाद पहुंचे कार्तिक आर्यन, हार्ट शेप की जलेबी पर आया दिलबॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अहमदाबाद में अपनी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन के दौरान स्वाद से भरा एक खास ब्रेक लिया। इस दौरान वह दिल के आकार की जलेबी और कुरकुरे फाफड़ा का आनंद लेते नजर आए, जिसने फैंस का दिल जीत लिया।

फेमस हॉलीवुड निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल की घर में मिली लाश, शरीर पर मिले चाकू के घाव

फेमस हॉलीवुड निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल की घर में मिली लाश, शरीर पर मिले चाकू के घावहॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रेनर कैलिफोर्निया के ब्रेंटवुड स्थित अपने घर पर रविवार दोपहर मृत पाए गए हैं। पुलिस ने इस घटना को डबल मर्डर का मामला बताया है।

'शहजादी है तू दिल की' में दीपा के भावनात्मक सफर पर आशिका पादुकोण ने की खुलकर बात

'शहजादी है तू दिल की' में दीपा के भावनात्मक सफर पर आशिका पादुकोण ने की खुलकर बातस्टार प्लस का शो 'शहजादी है तू दिल की' लगातार दर्शकों के दिलों को छू रहा है, और इसके असर का एक बड़ा कारण आशिका पादुकोण द्वारा निभाया गया दीपा का भावुक किरदार है। दिल टूटने, ज़िम्मेदारियों और मजबूती के बीच जूझती एक मां की भूमिका निभा रहीं आशिका ने हाल ही में अपने किरदार और उसे पर्दे पर उतारते वक्त जुड़ी इमोशनल बातों को लेकर खुलकर बात की।

अनुज सचदेवा को शख्स ने दौड़ा-दौड़ा कर डंडे से पीटा, एक्टर ने शेयर किया वीडियो

अनुज सचदेवा को शख्स ने दौड़ा-दौड़ा कर डंडे से पीटा, एक्टर ने शेयर किया वीडियोटीवी एक्टर अनुज सचदेवा को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके बताया कि मुंबई स्थित उनकी गोरेगांव सोसाइटी में रहने वाले शख्स ने उनपर हमला किया है। वहीं शक्स ने आरोप लगाया है कि अनुज के कुत्ते ने उसे काट लिया है, जिसके बाद उसने गुस्से में एक्टर संग गाली गलौच और मारपीट की।

करण जौहर ने आजतक नहीं खाया शादियों में खाना, बोले- लंबी लाइन में कौन लगे...

करण जौहर ने आजतक नहीं खाया शादियों में खाना, बोले- लंबी लाइन में कौन लगे...बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर करण जौहर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में करण जौहर ने एक ऐसा राज खोला है, जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो सकते हैं। लगभग बी-टाउन की सभी ग्रैंड वेडिंग में नजर आने वाले करण जौहर ने खुलासा किया कि वह शादियों में खाना नहीं खाते हैं।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
