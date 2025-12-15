'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करने अहमदाबाद पहुंचे कार्तिक आर्यन, हार्ट शेप की जलेबी पर आया दिल

बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अहमदाबाद में अपनी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन के दौरान स्वाद से भरा एक खास ब्रेक लिया। इस दौरान वह दिल के आकार की जलेबी और कुरकुरे फाफड़ा का आनंद लेते नजर आए, जिसने फैंस का दिल जीत लिया।

कार्तिक ने इस खास पल की झलक इंस्टाग्राम पर साझा की। वीडियो में वह दिल के शेप वाली जलेबी को दो हिस्सों में तोड़ते हुए और फिर उसका स्वाद लेते दिख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ तस्वीरें भी पोस्ट कीं, जिनमें वह मिठाई के साथ पोज़ देते हुए और फाफड़ा से भरी प्लेट दिखाते नजर आए।

इस पोस्ट को कैप्शन देते हुए कार्तिक ने तलविंदर के गाने “तेनु ज़्यादा मोहब्बत कर बैठे” का जिक्र किया, जो उनकी आने वाली फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी के साउंडट्रैक का हिस्सा है।

बताया जा रहा है कि यह फिल्म दो ऐसे लोगों की कहानी है, जो आत्म-खोज की अपनी-अपनी यात्राओं के दौरान एक-दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन पारिवारिक दबाव उनके रिश्ते की परीक्षा लेता है।

13 दिसंबर को रिलीज़ हुआ गाना “तेनु ज़्यादा मोहब्बत” प्यार के उस नाज़ुक और दर्दभरे पहलू को दर्शाता है। इस ट्रैक पर बात करते हुए कार्तिक ने कहा था कि दिल टूटना भी “प्यार का एक रंग” है। फिलहाल फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' इस वर्ष 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।