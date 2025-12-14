रविवार, 14 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 14 दिसंबर 2025 (16:52 IST)

ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस में दिशा पाटनी ने दिखाई सिजलिंग अदाएं, देखिए तस्वीरें

Disha Patani's super bold look
दिशा पाटनी बॉलीवुड की सबसे हॉट एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं। वह अक्सर अपनी सिजलिंग तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
इस बार दिशा ने येलो कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इस ड्रेस में दिशा अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
इस ऑफ-शोल्डर शॉर्ट ड्रेस में दिशा की सिजलिंग अदाएं देखने लायक है। वह अलग अलग स्टाइल में पोज देती नजर आ रही हैं। 
 
दिशा ने ग्लॉसी मेकअप, खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने कानों में बटरफ्लाई डिजाइन डायमंड इयरिंग पहने हैं। 
 
दिशा तस्वीरों में एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
दिशा का यह बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फैंस तस्वीरों पर कमेंट करके उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। 
नेचुरल स्टार नानी ने डायरेक्ट श्रीकांत ओडेला के बर्थडे पर 'द पैराडाइज' का BTS वीडियो किया रिलीज

नेचुरल स्टार नानी ने डायरेक्ट श्रीकांत ओडेला के बर्थडे पर 'द पैराडाइज' का BTS वीडियो किया रिलीजनेचुरल स्टार नानी ने अपनी सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्म 'द पैराडाइज' का एक खास BTS वीडियो शेयर कर अपने फैंस को सरप्राइज़ कर दिया है। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का वीडियो उन्होंने खास तौर पर डायरेक्टर के जन्मदिन के मौके पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट किया है।

गर्लफ्रेंड गैब्रिएला संग बिन शादी 2 बच्चों का पिता बनने के बाद अर्जुन रामपाल ने की सगाई

गर्लफ्रेंड गैब्रिएला संग बिन शादी 2 बच्चों का पिता बनने के बाद अर्जुन रामपाल ने की सगाईबॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। वह काफी सालों से गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स संग लिव इन में रहरहे हैं। बिन शादी के ही अर्जुन और गैब्रिएला के दो बच्चे भी हैं। वहीं अब अर्जुन और गैब्रिएला ने अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऑफिशियली सगाई कर ली है।

कभी खुशी कभी गम की रिलीज को 24 साल पूरे, फिल्म के सेट पर इस वजह से बेहोश हो गए थे करण जौहर

कभी खुशी कभी गम की रिलीज को 24 साल पूरे, फिल्म के सेट पर इस वजह से बेहोश हो गए थे करण जौहरबॉलीवुड फिल्मकार करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' की रिलीज को 24 साल पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 14 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई थी। यह अपने दौर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, करीना कपूर खान, रितिक रोशन ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

टेलीविजन की संस्कारी बहू दिव्यांका त्रिपाठी बनना चाहती थीं आर्मी ऑफिसर

टेलीविजन की संस्कारी बहू दिव्यांका त्रिपाठी बनना चाहती थीं आर्मी ऑफिसरटीवी की संस्कारी बहू दिव्यांका त्रिपाठी 14 दिसंबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। दिव्यांका मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जन्मी थीं। टॉमबॉय के तरह बचपन निकालने वाली दिव्यांका का सपना आर्मी ऑफिसर बनना था, लेकिन उनकी खूबसूरती और बेहतरीन पर्सनेलिटी ने उन्हें एक्टिंग जगत में पहचान दिलाई।

भारतीय सिनेमा के पहले शोमैन थे राज कपूर, क्लैप बॉय के रूप में की थी करियर की शुरुआत

भारतीय सिनेमा के पहले शोमैन थे राज कपूर, क्लैप बॉय के रूप में की थी करियर की शुरुआतभारतीय सिनेमा में राज कपूर को पहले शो मैन के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में जन्मे राज कपूर जब मैट्रिक की परीक्षा में एक विषय में फेल हो गए तब अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से उन्होंने कहा 'मैं पढ़ना नही चाहता, मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूं। मैं एक्टर बनना चाहता हूं।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
