राम चरण की फिल्म ‘पेड्डी’ का अगला शेड्यूल पुणे में हो रहा शुरू, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग की होगी शूटिंग

ग्लोबल सुपरस्टार राम चरण ने अपनी पिछली फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अब वह मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' के साथ बड़े पर्दे पर लौटने वाले हैं। इसकी घोषणा से ही फिल्म ने फैंस और इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दी है। 
 
फिल्म में राम चरण को एक्शन से भरपूर अवतार में देखा जाएगा, जो एक नई और दमदार बदलती छवि का वादा करता है और जो पहले ही हर तरफ चर्चा का विषय भी बन गया है। जैसे-जैसे फिल्म पूरी होने के करीब आ रही है, मेकर्स की हर नई अपडेट से एक्साइटमेंट और बढ़ रही है। 
ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेड्डी का अगला शूटिंग शेड्यूल 9 अक्टूबर को पुणे में शुरू होने वाला है, जहां टीम एक ग्रैंड सॉन्ग सीक्वेंस शूट करेगी। यह गाना, जिसे मास ब्लॉकबस्टर बताया जा रहा है, किसी और ने नहीं बल्कि फेमस कोरियोग्राफर जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया है, जो इंडियन सिनेमा के सबसे चर्चित डांस नंबर देने के लिए जाने जाते हैं।
 
अब तक फिल्म की लगभग 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है, और मेकर्स ने हाल ही में फिल्म के पहले हिस्से का एडिट भी फाइनल कर लिया है। टैलेंटेड डायरेक्टर बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित, पेड्डी राम चरण को एक ऐसे अवतार में दिखाने का वादा करती है, जो पहले कभी नहीं देखा गया, जिसमें जबरदस्त एक्शन, रोमांचक कहानी और हाई-वोल्टेज एंटरटेनमेंट का मेल होगा।
 
बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित, 'पेड्डी' में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही शिवराजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी हैं। इसे वेंकटा सतीश किलारु ने प्रोड्यूस किया है, और फिल्म 27 मार्च 2026 को रिलीज़ होने वाली है।
दोनों किडनी फेल, अब तो भगवान के धाम जाना है... एल्विश यादव से बोले प्रेमानंद महाराज, दी राधा नाम जप की सलाह

दोनों किडनी फेल, अब तो भगवान के धाम जाना है... एल्विश यादव से बोले प्रेमानंद महाराज, दी राधा नाम जप की सलाह'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर और फेमस यूट्यूबर हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बीते कुछ समय से खराब चल रहा है, ऐसे में एल्विश को उनकी चिंता सता रही थी। सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज और एल्विश यादव की मुलाकात का वीडियो वायरल हो रहा है।

अमिताभ बच्चन के को-एक्टर प्रियांशु छेत्री की बेरहमी से हत्या, नशे में दोस्त ने ही ली जान

अमिताभ बच्चन के को-एक्टर प्रियांशु छेत्री की बेरहमी से हत्या, नशे में दोस्त ने ही ली जानअमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'झुंड' में नजर आए एक्टर प्रियांशु उर्फ बाबु छेत्री की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। यह वारदात नागपुर के जरीपटका थाना क्षेत्र के नारा इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि प्रियांशु की हत्या बुधवार तड़के शराब के नशे में हुए विवाद के बाद दोस्त ने ही कर दी।

सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों पर इस्माइल दरबार ने तोड़ी चुप्पी, बोले- दोनों इतने करीब थे...

सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों पर इस्माइल दरबार ने तोड़ी चुप्पी, बोले- दोनों इतने करीब थे...बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी एक समय काफी सुर्खियों में रही थी। दोनों का रोमांस संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर शुरू हुआ था। सलमान और ऐश्वर्या की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते थे।

सलमान खान को कैसे मिली थी अपनी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी', सालों बाद निर्देशक ने किया खुलासा

सलमान खान को कैसे मिली थी अपनी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी', सालों बाद निर्देशक ने किया खुलासासलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। सलमान के पास एक बहुत बड़ा फैन बेस है जो उनसे बेहद प्यार करता है। ऐसे में, सलमान जो काफी लंबे समय से इंडस्ट्री और फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं।

इंडियन आइडल 16 : विशाल ददलानी ने साझा की प्रेरक कहानी, बताया किस से मिली उन्हें म्यूजिक के लिए प्रेरणा

इंडियन आइडल 16 : विशाल ददलानी ने साझा की प्रेरक कहानी, बताया किस से मिली उन्हें म्यूजिक के लिए प्रेरणा'इंडियन आइडल' फिर से सबकी यादों और धुन को ताज़ा करने आ रहा है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर इंडियन आइडल का नया सीज़न लौट रहा है, और यह वाकई बहुत खास होने वाला है। इस बार का थीम है: यादों की प्लेलिस्ट: जहाँ आवाज़ें आज वाली और गाने आप वाले होंगे।

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
