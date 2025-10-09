राम चरण की फिल्म ‘पेड्डी’ का अगला शेड्यूल पुणे में हो रहा शुरू, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग की होगी शूटिंग

ग्लोबल सुपरस्टार राम चरण ने अपनी पिछली फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अब वह मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' के साथ बड़े पर्दे पर लौटने वाले हैं। इसकी घोषणा से ही फिल्म ने फैंस और इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दी है।

फिल्म में राम चरण को एक्शन से भरपूर अवतार में देखा जाएगा, जो एक नई और दमदार बदलती छवि का वादा करता है और जो पहले ही हर तरफ चर्चा का विषय भी बन गया है। जैसे-जैसे फिल्म पूरी होने के करीब आ रही है, मेकर्स की हर नई अपडेट से एक्साइटमेंट और बढ़ रही है।

ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेड्डी का अगला शूटिंग शेड्यूल 9 अक्टूबर को पुणे में शुरू होने वाला है, जहां टीम एक ग्रैंड सॉन्ग सीक्वेंस शूट करेगी। यह गाना, जिसे मास ब्लॉकबस्टर बताया जा रहा है, किसी और ने नहीं बल्कि फेमस कोरियोग्राफर जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया है, जो इंडियन सिनेमा के सबसे चर्चित डांस नंबर देने के लिए जाने जाते हैं।

अब तक फिल्म की लगभग 60% शूटिंग पूरी हो चुकी है, और मेकर्स ने हाल ही में फिल्म के पहले हिस्से का एडिट भी फाइनल कर लिया है। टैलेंटेड डायरेक्टर बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित, पेड्डी राम चरण को एक ऐसे अवतार में दिखाने का वादा करती है, जो पहले कभी नहीं देखा गया, जिसमें जबरदस्त एक्शन, रोमांचक कहानी और हाई-वोल्टेज एंटरटेनमेंट का मेल होगा।

बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित, 'पेड्डी' में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही शिवराजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी हैं। इसे वेंकटा सतीश किलारु ने प्रोड्यूस किया है, और फिल्म 27 मार्च 2026 को रिलीज़ होने वाली है।