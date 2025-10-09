गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. elvish yadav emotional meeting with premanand maharaj promises radha naam jaap
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (12:06 IST)

दोनों किडनी फेल, अब तो भगवान के धाम जाना है... एल्विश यादव से बोले प्रेमानंद महाराज, दी राधा नाम जप की सलाह

Elvish Yadav met Premananda Maharaj
'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर और फेमस यूट्यूबर हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बीते कुछ समय से खराब चल रहा है, ऐसे में एल्विश को उनकी चिंता सता रही थी। सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज और एल्विश यादव की मुलाकात का वीडियो वायरल हो रहा है।
 
वीडियो में एल्विश हाथ में कुछ सामान लिए महाराज जी के सामने खड़े दिख रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, सबकी कृपा से… अब स्वास्थ्य तो कैसे ठीक होगा, दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की है कि अभी आपसे मिल पा रहा हूं, बात कर पा रहा हूं।
 
प्रेमानंद महाराज कहते हैं, दोनों किडनी फेल हैं, अब तो भगवान के धाम जाना है। आज नहीं तो कल जाना ही है। भगवान चाहें तो मरे हुए को भी जिंदा कर दें। मेरे मन में अब कोई आशा नहीं बची, क्योंकि किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। राधा नाम सबका भला करेगा, जीवन देगा, और सभी की इच्छाएं पूरी करेगा। प्रेमानंद तो चला जाएगा, लेकिन राधा नाम हमेशा रहेगा। प्रेमानंद के गाए राधा नाम की छाप लोगों के दिलों में बनी रहेगी। इसका प्रभाव कभी कम नहीं होगा।
इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने एल्विश यादव से सवाल किया कि क्या वो नामजप करते हैं। इस पर एल्विश ने कहा नहीं। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा, करना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करो। लेकिन करो। तुम्हारी प्रगति पिछले पुण्य की वजह से हैं, लेकिन अब वर्तमान में शक्ति कहां हैं? नाम की शक्ति को अपनाओ, इसे अंगूठी की तरह पहन लो। राधा राधा राधा... कम से कम 10 हजार बार नाम जप तो करो, करोगे न?
 
प्रेमानंद महाराज कहते हैं, कई ऐसे नौजवान हैं जिनका लाखों-करोड़ों लोग अनुसरण करते हैं। अगर वो शराब की बोतल हाथ में लेकर पीएंगे और दिखाएंगे, तो लाखों पिएंगे। अगर ये राधा बोलेंगे तो लाखों राधा बोलेंगे। तो हमको तो बोलना ही चाहिए। भगवान का नाम जपो क्या चला जाएगा। काउंटर रिंग पहनो। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों पर इस्माइल दरबार ने तोड़ी चुप्पी, बोले- दोनों इतने करीब थे...

सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों पर इस्माइल दरबार ने तोड़ी चुप्पी, बोले- दोनों इतने करीब थे...बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी एक समय काफी सुर्खियों में रही थी। दोनों का रोमांस संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर शुरू हुआ था। सलमान और ऐश्वर्या की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते थे।

सलमान खान को कैसे मिली थी अपनी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी', सालों बाद निर्देशक ने किया खुलासा

सलमान खान को कैसे मिली थी अपनी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी', सालों बाद निर्देशक ने किया खुलासासलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। सलमान के पास एक बहुत बड़ा फैन बेस है जो उनसे बेहद प्यार करता है। ऐसे में, सलमान जो काफी लंबे समय से इंडस्ट्री और फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं।

इंडियन आइडल 16 : विशाल ददलानी ने साझा की प्रेरक कहानी, बताया किस से मिली उन्हें म्यूजिक के लिए प्रेरणा

इंडियन आइडल 16 : विशाल ददलानी ने साझा की प्रेरक कहानी, बताया किस से मिली उन्हें म्यूजिक के लिए प्रेरणा'इंडियन आइडल' फिर से सबकी यादों और धुन को ताज़ा करने आ रहा है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर इंडियन आइडल का नया सीज़न लौट रहा है, और यह वाकई बहुत खास होने वाला है। इस बार का थीम है: यादों की प्लेलिस्ट: जहाँ आवाज़ें आज वाली और गाने आप वाले होंगे।

द बैटल ऑफ शत्रुघाट का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, गुरमीत चौधरी-आरुषि निशांक रचेंगे शाही प्रेम की जादुई कहानी

द बैटल ऑफ शत्रुघाट का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, गुरमीत चौधरी-आरुषि निशांक रचेंगे शाही प्रेम की जादुई कहानीएपिक वॉर ड्रामा 'द बैटल ऑफ शत्रुघाट' के निर्माताओं ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी कर दिया है। शाहिद काजमी के निर्देशन और सज्जाद खाकी व शाहिद काज़मी की खूबसूरत लेखनी में बनी इस फिल्म में गुरमीत चौधरी, आरुषि निशांक और सिद्धार्थ निगम मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे।

दिलबर की आंखों का' गाने में नोरा फतेही ने लगाई स्क्रीन पर आग, थाम्मा के पार्टी एंथम में बिखेरा जलवा

दिलबर की आंखों का' गाने में नोरा फतेही ने लगाई स्क्रीन पर आग, थाम्मा के पार्टी एंथम में बिखेरा जलवाजब ग्लोबल स्टार नोरा फतेही स्क्रीन पर आती हैं, तो हर फ्रेम में धमाका होता है। आने वाली फिल्म 'थाम्मा' के गाने 'दिलबर की आंखों का' के साथ, नोरा एक बार फिर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं, एक ऐसा प्रदर्शन जो प्योर सिनेमाई आकर्षण है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com