येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं।

सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में अपने भाई आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लॉन्च इवेंट में सुहाना का बेहद ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है।

सुहाना येलो कलर के ड्रैप्ड ऑफ शोल्डर गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। फ्रंट थाई स्लिट गाउन में वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं।

सुहाना ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने मिनिमल जूलरी कैरी की है।