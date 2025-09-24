बुधवार, 24 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (15:28 IST)

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

Suhana Khan hot photos
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। 
 
सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में अपने भाई आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लॉन्च इवेंट में सुहाना का बेहद ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। 
 
सुहाना येलो कलर के ड्रैप्ड ऑफ शोल्डर गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। फ्रंट थाई स्लिट गाउन में वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
सुहाना ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने मिनिमल जूलरी कैरी की है। 
ऑनलाइन बांटी जाएंगी सिंगर जुबीन गर्ग की अस्थियां, अंतिम दर्शन करने लाखों फैंस पहुंचे गुवाहाटी

ऑनलाइन बांटी जाएंगी सिंगर जुबीन गर्ग की अस्थियां, अंतिम दर्शन करने लाखों फैंस पहुंचे गुवाहाटीफेमस असमिया और बॉलीवुडी सिंगर जुबीन गर्ग के निधन से हर कोई शॉक्ड है। जुबीन के निधन के बाद से असम में शोक की लहर है। 23 सितंबर को राजकीय सम्मान के साथ जुबीन का गुवाहाटी में अंतिम संस्कार किया गया। सिंगर के अंतिम दर्शन करने के लिए लाखों फैंस एकत्रित हुए थे।

व्हाइट डीपनेक गाउन में दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, बोल्ड तस्वीरों से मचाया तहलका

व्हाइट डीपनेक गाउन में दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, बोल्ड तस्वीरों से मचाया तहलकाबॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरे‍ली स्थित घर पर बीते दिनों गोलीबारी की घटना हुई थी। इस घटना के बाद मुंबई में दिशा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि इस घटना के बाद भी सोशल मीडिया पर दिशा का जलवा कम नहीं हुआ है। दिशा ने हाल ही में व्हाइट कलर की ड्रेस में अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' – जेन-G का कचरा डिब्बा, जहाँ गालियाँ उड़ती हैं और दिमाग सो जाता है

आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' – जेन-G का कचरा डिब्बा, जहाँ गालियाँ उड़ती हैं और दिमाग सो जाता हैआर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज़ बैड्स ऑफ बॉलीवुड जेन-Z दर्शकों को टारगेट करती है। गालियों और ग्लैमरस फैमिली कैमियोज़ से भरी यह सीरीज़ एक हाई-वोल्टेज पार्टी शो लगती है, लेकिन कंटेंट के मामले में खोखली नज़र आती है। पैरॉडी और इनसाइडर जोक्स के नाम पर यह खुद बॉलीवुड की कॉपी लगती है। आर्यन की एनर्जी तो झलकती है, लेकिन ओरिजिनैलिटी गायब है।

बादशाह के चेहरे का हुआ बुरा हाल, सिंगर की जख्मी हालत देख फैंस हुए परेशान

बादशाह के चेहरे का हुआ बुरा हाल, सिंगर की जख्मी हालत देख फैंस हुए परेशानबॉलीवुड के फेमस सिंगर-रैपर बादशाह को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बादशाह ने सोशल मीडिया पर अपनी दो तस्वीरें शेयर की है, जिसे देखकर फैंस शॉक्ड हो गए हैं। इन तस्वीरों में बादशाह का चेहरा जख्मी हालत में नजर आ रहा है। बादशाह की हालत देखकर उनके फैंस परेशान हो गए हैं।

Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज ने बसीर अली की मर्दानगी पर उठाए सवाल, घर में मचा हंगामा

Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज ने बसीर अली की मर्दानगी पर उठाए सवाल, घर में मचा हंगामारियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में हाईवोल्टेड ड्रामा देखने को मिल रहा है। कंटेस्टेंट्स के बीच खूब झगड़ा देखने को मिल रहा है। बीते एपिसोड में घर के कैप्टन अभिषेक बजाज और बसीर अली के बीच जोरदार फाइट हुई। दोनों के बीच झगड़ा तो घर की सफाई को लेकर शुरू हुआ, लेकिन यह कप्तानी से लेकर मर्दानगी तक पहुंच गया।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
