बुधवार, 24 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (15:57 IST)

मिलान फैशन वीक छाईं मौनी रॉय, स्टाइलिश ब्लाउज और स्कर्ट पहन किया रैंप वॉक

Milan Fashion Week
भारत की अपनी चहेती दीवा मौनी रॉय अब एक अंतरराष्ट्रीय फैशन आइकन के रूप में तेज़ी से उभर रही हैं। इस बार उन्होंने मिलान फैशन वीक में अपने स्टाइल से खूब सुर्खियां बटोरीं। पेरिस से लेकर लंदन और अब मिलान तक — मौनी लगातार दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। 
 
हर लुक के साथ मौनी रॉय न केवल सबका ध्यान खींच रही हैं, बल्कि भारतीय फैशन को वेस्टर्न हाई-फैशन के मानचित्र पर मजबूती से रख रही हैं। मौनी के पास ऐसा स्टाइल सेंस है जो एलिगेंस, एक्सपेरिमेंट और ऐज को खूबसूरती से संतुलित करता है। 
 
वह हर लुक में न केवल लाइमलाइट चुरा लेती हैं, बल्कि एक-एक कर के अपनी आइकॉनिक लुक के ज़रिए भारत और पश्चिमी फैशन के बीच की दूरी भी कम कर रही हैं। मौनी रॉय ने मिलान फैशन वीक की अपनी शुरुआत, प्रसिद्ध भारतीय डिज़ाइनर ध्रुव कपूर के फॉल-विंटर 2025-26 कलेक्शन के साथ की। जिसमें परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिला। 
 
इस लुक में उन्होंने पहनी ढीली-ढाली, रेड-एंड-व्हाइट चेक प्रिंट की वॉल्यूमिनोस ब्लाउज़, जिसमें फुल स्लीव्स, कंधों पर हल्का पफ और कलाइयों पर फिटेड कफ्स थे — जिससे लुक आरामदायक फिर भी स्ट्रक्चर्ड दिख रहा था। इसके साथ उन्होंने पहनी एक पैटर्न वाली रैप-स्टाइल की स्कर्ट, जिसकी हेमलाइन असममित (asymmetrical) थी, जो चलते समय ग्रेसफुल मूवमेंट देती थी। 
 
मौनी ने इस लुक को कंप्लीट किया पॉइंटी नी-लेंथ लेदर बूट्स के साथ, और बाल खुले रखे — जिसमें वह हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थीं।
 
मिलान जैसे वैश्विक मंच पर मौनी रॉय का भारतीय डिज़ाइनरों के साथ सहयोग न केवल उनके व्यक्तिगत स्टाइल के विकास को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह भारतीय टैलेंट को अंतरराष्ट्रीय मंच पर जगह देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
 
मौनी रॉय न केवल फैशन वीक में भाग ले रही हैं, बल्कि वह एक बयान भी दे रही हैं, यह साबित करते हुए कि भारतीय फैशन का वैश्विक मंच पर एक स्थान है। और हर बार जब वह मिलान की सड़कों पर कदम रखती हैं, वह यह साबित करती हैं कि क्यों उन्हें फैशन की सबसे प्यारी "डार्लिंग दीवा" कहा जाता है।
 
