मंगलवार, 23 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. kumar sanu ex wife rita alleges abuse during pregnancy
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (16:08 IST)

कुमार सानू की पत्नी ने खोली पोल, प्रेग्नेंसी में ऐसा व्यवहार कि विश्वास नहीं होगा

Kumar Sanu Ex-Wife
बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुमार सानू इस समय अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी पूर्व पत्नी रीटा भट्टाचार्य ने हाल ही में अपने एक्स हसबैंड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रीटा का कहना है कि प्रेग्नेंसी के दौरान उनका व्यवहार बेहद कठोर था। उन्होंने दावा किया कि सानू ने उन्हें पैसे नहीं दिए, किचन की अलमारियों पर ताला लगवा दिया और ब्यूटी पार्लर जाने तक की इजाज़त नहीं दी।
 
रीटा ने बताया कि ‘आशिकी’ की सफलता के बाद सानू का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। वह अदालत में उन्हें घसीटते थे और इस दौरान उनका एक अफेयर भी चल रहा था। रीटा ने अपने बेटे जान कुमार सानू के जन्म के समय आई कठिनाइयों का भी जिक्र किया और बताया कि उन्हें मेडिकल खर्च और बेबी फूड तक के लिए संघर्ष करना पड़ा।
 
इस इंटरव्यू में रीटा ने स्पष्ट किया कि उनके लिए यह समय मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा, “एक साल पहले उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी की थी कि मुझे लगा मैं उनकी सफलता की कीमत पर सब कुछ खो चुकी हूँ। मेरे पास सिर्फ ननद ही सहारा थीं।”
 
यह आरोप बॉलीवुड के गलियारों में हलचल मचा सकते हैं और सानू के फैंस के लिए भी चौंकाने वाले हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कैटरीना कैफ ने किया प्रेग्नेंसी का ऐलान, विक्की कौशल संग शेयर की खुशखबरी

कैटरीना कैफ ने किया प्रेग्नेंसी का ऐलान, विक्की कौशल संग शेयर की खुशखबरीबॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी साझा कर फैंस को चौंका दिया है। उन्होंने लिखा– “On our way to start the best chapter of our lives with hearts full of joy and gratitude”। इस पोस्ट के साथ कैटरीना ने पति विक्की कौशल के साथ एक खूबसूरत तस्वीर भी डाली है, जिसमें उनका बेबी बंप साफ दिखाई दे रहा है। यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई है।

प्रेम नाम है मेरा... प्रेम चोपड़ा के रोचक किस्से

प्रेम नाम है मेरा... प्रेम चोपड़ा के रोचक किस्सेप्रेम चोपड़ा को अभिनय और फिल्म के प्रति प्यार मुंबई खींच लाया। प्रेम चोपड़ा जब विलेन के रूप में छा गए तब राजेश खन्ना का हीरो के रूप में नाम दौड़ रहा था। मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद शो-मैन राज कपूर 'बॉबी' बना रहे थे।

तनुश्री दत्ता का नया धमाका: सलमान खान का नाम लिए बिना साधा निशाना

तनुश्री दत्ता का नया धमाका: सलमान खान का नाम लिए बिना साधा निशानाबॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता, जिन्होंने भारत में #MeToo आंदोलन को नई दिशा दी थी, एक बार फिर विवादों में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तनुश्री ने इशारों-इशारों में कहा कि कुछ लोग अपने प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल कर करियर बर्बाद करते हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ‘फार्महाउस’ और ‘रिकमेंडेशन’ जैसे जिक्र से सोशल मीडिया पर कयास लगने लगे कि उनके निशाने पर सलमान खान हैं।

पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर, प्रेम चोपड़ा ने खलनायक बन बनाई इंडस्ट्री में पहचान

पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर, प्रेम चोपड़ा ने खलनायक बन बनाई इंडस्ट्री में पहचानबॉलीवुड के जानेमाने अभिनेता प्रेम चोपड़ा 90 वर्ष के हो गए हैं। प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ। वह अपने छह भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। भारत विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला आ गया, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्तानक की शिक्षा पूरी की। इस दौरान वह कॉलेज में अभिनय भी किया करते थे।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com