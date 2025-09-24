बुधवार, 24 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (11:17 IST)

मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गोर, 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर लेंगी सात फेरे

Avika Gor wedding
'बालिका वधू' में आनंदी का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाली अविका गोर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। अविका जल्द ही अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग सात फेरे लेने वाली हैं। अविका ने बीते महीने ही अपने बॉयफ्रेंड संग सगाई की थी। 
 
अविका गोर इन दिनों मिलिंद संग कलर्स चैनल के रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में शादी रचाने जा रही हैं। शो में अविका-मिलिंद की शादी का जश्न भी शुरू हो चुका है। बीते दिन शो में दोनों की हल्दी सेरेमनी हुई। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अविका गो अपने मगंतर मिलिंद चंदवानी के साथ 22 सितंबर को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची थीं। वहां उन्होंने अपनी शादी का पहला कार्ड चढ़ाया। मंदिर के बाहर नजर आए इस कपल ने मीडिया को मिठाइयाँ बांटीं और बताया कि उनकी शादी 30 सितंबर को होगी। दोनों की शादी के एपिसोड 10 और 11 अक्टूबर को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर टेलीकास्ट होंगे।
 
हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए अविका ने कहा, यह अभी भी सपने जैसा लग रहा है। कई बार सुबह उठकर मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि यह सच है। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे मिलिंद जैसा पार्टनर मिला, जो मुझे समझता है, सपोर्ट करता है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 
 
पब्लिक के सामने शादी करने के फैसले पर अविका ने कहा, मैं 2008 से पब्लिक की नजरों में हूं और मुझे लोगों से जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, वह मेरे लिए बहुत खास है। मैं चाहती थी कि मेरे दर्शक, जो मेरी इस जर्नी का इतना अहम हिस्सा रहे हैं, वे भी इस खास पल के गवाह बनें।
 
अविका ने कहा, मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से कहती थी कि या तो मैं कोर्ट मैरिज करूंगी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा या फिर एक ग्रैंड वेडिंग करूंगी, जिसका जश्न पूरी दुनिया मेरे साथ मनाएगी। और अब ऐसा लग रहा है कि सपना सच हो रहा है। 
 
समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

