बादशाह के चेहरे का हुआ बुरा हाल, सिंगर की जख्मी हालत देख फैंस हुए परेशान

बॉलीवुड के फेमस सिंगर-रैपर बादशाह को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बादशाह ने सोशल मीडिया पर अपनी दो तस्वीरें शेयर की है, जिसे देखकर फैंस शॉक्ड हो गए हैं। इन तस्वीरों में बादशाह का चेहरा जख्मी हालत में नजर आ रहा है। बादशाह की हालत देखकर उनके फैंस परेशान हो गए हैं।

पहली तस्वीर में बादशाह की एक आंख सूजी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में उनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है। इन तस्वीरों के साथ बादशाह ने कैप्शन में लिखा, 'अवतार जी का मुक्का हिट करता है जैसे...' #badsofbollywood #kokaina

बादशाह की इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ करने लगे। एक यूजर ने लिखा, 'भाई जल्द ठीक हो जाओ।' एक अन्य ने लिखा, 'अरे बादशाह भाई बता तो दो कि हुआ क्या है।'

बादशाह, आर्यन खान की पहली निर्देशित सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का हिस्सा है। इसमें कई सेलेब्स ने अभिनय किया है। सीरीज में बादशाह का भी एक छोटा सा रोल हैं, जिसमें उनका सामना मनोज पाहवा (अवतार) से होता है। बादशाह और मनोज के बीच एक फाइट सीन दिखाया गया है। खबरों के अनुसार बादशाह का यह पोस्ट उसी सीन की झलक है।