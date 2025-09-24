बुधवार, 24 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (11:53 IST)

Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज ने बसीर अली की मर्दानगी पर उठाए सवाल, घर में मचा हंगामा

Bigg Boss 19 Update
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में हाईवोल्टेड ड्रामा देखने को मिल रहा है। कंटेस्टेंट्स के बीच खूब झगड़ा देखने को मिल रहा है। बीते एपिसोड में घर के कैप्टन अभिषेक बजाज और बसीर अली के बीच जोरदार फाइट हुई। दोनों के बीच झगड़ा तो घर की सफाई को लेकर शुरू हुआ, लेकिन यह कप्तानी से लेकर मर्दानगी तक पहुंच गया। 
 
बसीर अली ने अभिषेक बजाज से कहाकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गंदे बाथरूम, फैले हुए बर्तन और गंदे ड्रेसिंग रूम की शिकायत की। बसीर ने अभिषेक को याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही ड्रेसिंग रूम साफ करने का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। 
 
बसीर ने अभिषेक को फेल कप्तान कहते हुए खूब बातें सुनाई। बसीर ने सबके सामने अभिषेक को कहा, 'क्या यह तुम्हें ठीक लग रहा है? कृपया अपना काम अच्छे से करो।' यहां तक कि उन्होंने बाकी घरवालों को भी ड्रेसिंग रूम में घसीटकर गंदगी दिखाई।
बसीर अली की बातें सुनकर अभिषेक बजाज भी चुप नहीं बैंठे। उन्होंने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान अभिषेक ने बसीर को 'लचक' कहकर बुलाया तो बात और भी बिगड़ गई। बसीर ने भड़कते हुए कहा, 'तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या तुम मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रहे हो? तुम मेरे चलने पर टिप्पणी कर रहे हो?' 
 
इसके बाद अभिषेक और बसीर के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया और बात गाली-गलौज तक पहुंच गया। बसीर ने अभिषेक को दोमुंहा इंसान कहा। 
 
मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गोर, 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर लेंगी सात फेरे

मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गोर, 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर लेंगी सात फेरे'बालिका वधू' में आनंदी का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाली अविका गोर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। अविका जल्द ही अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग सात फेरे लेने वाली हैं। अविका ने बीते महीने ही अपने बॉयफ्रेंड संग सगाई की थी।

कुमार सानू की पत्नी ने खोली पोल, प्रेग्नेंसी में ऐसा व्यवहार कि विश्वास नहीं होगा

कुमार सानू की पत्नी ने खोली पोल, प्रेग्नेंसी में ऐसा व्यवहार कि विश्वास नहीं होगारीटा भट्टाचार्य ने कुमार सानू पर अपने अतीत से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेग्नेंसी के दौरान पैसे और आज़ादी नहीं मिलने, अलमारियों पर ताला लगाने, और कानूनी लड़ाई में घसीटे जाने की बात बताई। साथ ही रीता ने दावा किया कि इस समय सानू का अफेयर भी चल रहा था। उनके खुलासे ने बॉलीवुड के गलियारों में हलचल मचा दी है और फैंस के लिए हैरान कर देने वाले हैं।

कैटरीना कैफ ने किया प्रेग्नेंसी का ऐलान, विक्की कौशल संग शेयर की खुशखबरी

कैटरीना कैफ ने किया प्रेग्नेंसी का ऐलान, विक्की कौशल संग शेयर की खुशखबरीबॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी साझा कर फैंस को चौंका दिया है। उन्होंने लिखा– “On our way to start the best chapter of our lives with hearts full of joy and gratitude”। इस पोस्ट के साथ कैटरीना ने पति विक्की कौशल के साथ एक खूबसूरत तस्वीर भी डाली है, जिसमें उनका बेबी बंप साफ दिखाई दे रहा है। यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई है।

प्रेम नाम है मेरा... प्रेम चोपड़ा के रोचक किस्से

प्रेम नाम है मेरा... प्रेम चोपड़ा के रोचक किस्सेप्रेम चोपड़ा को अभिनय और फिल्म के प्रति प्यार मुंबई खींच लाया। प्रेम चोपड़ा जब विलेन के रूप में छा गए तब राजेश खन्ना का हीरो के रूप में नाम दौड़ रहा था। मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद शो-मैन राज कपूर 'बॉबी' बना रहे थे।

तनुश्री दत्ता का नया धमाका: सलमान खान का नाम लिए बिना साधा निशाना

तनुश्री दत्ता का नया धमाका: सलमान खान का नाम लिए बिना साधा निशानाबॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता, जिन्होंने भारत में #MeToo आंदोलन को नई दिशा दी थी, एक बार फिर विवादों में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तनुश्री ने इशारों-इशारों में कहा कि कुछ लोग अपने प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल कर करियर बर्बाद करते हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ‘फार्महाउस’ और ‘रिकमेंडेशन’ जैसे जिक्र से सोशल मीडिया पर कयास लगने लगे कि उनके निशाने पर सलमान खान हैं।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
