यामी गौतम-इमरान हाशमी की हक का टीजर इस दिन होगा रिलीज, फिल्म का पोस्टर आया सामने

भारतीय सिनेमा की दमदार और संवेदनशील कहानियों को पर्दे पर उतारने के लिए मशहूर जंगली पिक्चर्स, एक बार फिर दर्शकों के सामने अपनी नई प्रस्तुति लेकर आ रही है। इंसोम्निया फिल्म्स और बवेजा स्टूडियोज़ के सहयोग से बनी यह बहुप्रतीक्षित फ़िल्म 'हक' पहले ही अपने नाम और विषयवस्तु से दर्शकों के बीच जिज्ञासा पैदा कर चुकी है।

अब निर्माताओं ने फिल्म का पहला टीज़र पोस्टर जारी किया, जिसने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया। इस पोस्टर में यामी गौतम धर का अब तक का सबसे अलग और शक्तिशाली अवतार नज़र आ रहा है। फिल्म का टीजर कल यानी 23 सितंबर को रिलीज हो रहा है।

गहन भावनाओं और गहरी नज़रों से भरा यामी का यह लुक फिल्म के गहरे और सशक्त विषय की ओर इशारा करता है। दर्शक यामी के इस दमदार किरदार की एक झलक देखकर ही उत्साहित हो उठे हैं और सोशल मीडिया पर इस पोस्टर की चर्चा जोरों पर है।

यही नहीं, निर्माताओं ने पोस्टर रिलीज़ के साथ यह भी ऐलान किया कि आज दिन में आगे एक प्री-टीज़र यूनिट भी दर्शकों के सामने पेश की जाएगी, ताकि फिल्म की कहानी और किरदारों की दुनिया की एक हल्की झलक दर्शकों तक पहुँच सके। इस रणनीति ने दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है।

फिल्म 'हक' में यामी गौतम के साथ इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट में हुए ऐतिहासिक शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान केस पर आधारित होगी, जिसने देश में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी थी। फिल्म में यामी गौतम शाह बानो का किरदार निभा रही हैं, जबकि इमरान हाशमी उनके पति मोहम्मद अहमद खान की भूमिका में नजर आएंगे।