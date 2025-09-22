सोमवार, 22 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Yami Gautam Emraan Hashmi starrer Haq Teaser out on 23 september
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (17:07 IST)

यामी गौतम-इमरान हाशमी की हक का टीजर इस दिन होगा रिलीज, फिल्म का पोस्टर आया सामने

Film Haq Teaser
भारतीय सिनेमा की दमदार और संवेदनशील कहानियों को पर्दे पर उतारने के लिए मशहूर जंगली पिक्चर्स, एक बार फिर दर्शकों के सामने अपनी नई प्रस्तुति लेकर आ रही है। इंसोम्निया फिल्म्स और बवेजा स्टूडियोज़ के सहयोग से बनी यह बहुप्रतीक्षित फ़िल्म 'हक' पहले ही अपने नाम और विषयवस्तु से दर्शकों के बीच जिज्ञासा पैदा कर चुकी है।
 
अब निर्माताओं ने फिल्म का पहला टीज़र पोस्टर जारी किया, जिसने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया। इस पोस्टर में यामी गौतम धर का अब तक का सबसे अलग और शक्तिशाली अवतार नज़र आ रहा है। फिल्म का टीजर कल यानी 23 सितंबर को रिलीज हो रहा है। 
 
गहन भावनाओं और गहरी नज़रों से भरा यामी का यह लुक फिल्म के गहरे और सशक्त विषय की ओर इशारा करता है। दर्शक यामी के इस दमदार किरदार की एक झलक देखकर ही उत्साहित हो उठे हैं और सोशल मीडिया पर इस पोस्टर की चर्चा जोरों पर है।
यही नहीं, निर्माताओं ने पोस्टर रिलीज़ के साथ यह भी ऐलान किया कि आज दिन में आगे एक प्री-टीज़र यूनिट भी दर्शकों के सामने पेश की जाएगी, ताकि फिल्म की कहानी और किरदारों की दुनिया की एक हल्की झलक दर्शकों तक पहुँच सके। इस रणनीति ने दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है।
 
फिल्म 'हक' में यामी गौतम के साथ इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट में हुए ऐतिहासिक शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान केस पर आधारित होगी, जिसने देश में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी थी। फिल्म में यामी गौतम शाह बानो का किरदार निभा रही हैं, जबकि इमरान हाशमी उनके पति मोहम्मद अहमद खान की भूमिका में नजर आएंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रामलीला में पूनम पांडे को मंदोदरी बनाने पर मचा बवाल, एक्ट्रेस ने किया तन-मन से पवित्र होने के लिए नवरात्रि व्रत रखने का ऐलान

रामलीला में पूनम पांडे को मंदोदरी बनाने पर मचा बवाल, एक्ट्रेस ने किया तन-मन से पवित्र होने के लिए नवरात्रि व्रत रखने का ऐलानएक्ट्रेस-मॉडल पूनम पांडे अपनी बोल्ड तस्वीरों और बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। पूनम पांडे दिल्ली की मशहूर लव कुश रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने वाली हैं। पूनम पांडे की लव कुश रामलीला में एंट्री के बाद से बवाल मचा हुआ है।

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के प्रीमियर एपिसोड में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, सलमान और आमिर खान करेंगे शिरकत

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के प्रीमियर एपिसोड में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, सलमान और आमिर खान करेंगे शिरकतप्राइम वीडियो का नया अनस्क्रिप्टेड ओरिजिनल टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' इस हफ्ते धमाकेदार तरीके से प्रीमियर होने वाला है, जिसमें पहले एपिसोड के खास मेहमान और कोई नहीं बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स सलमान खान और आमिर खान होने वाले हैं।

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, अधर्म रोकने आ रहा भगवान का दूत

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, अधर्म रोकने आ रहा भगवान का दूतहोम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' को लेकर लोगों की उत्सुकता 2022 में रिलीज हुई 'कांतारा' की जबरदस्त सफलता से जुड़ी है। फैंस काफी समय से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने 'कांतारा: चैप्टर 1' का धमाकेदार ट्रेलर कर दिया है।

31 साल की मोनिका पंवार ने मां का किरदार निभाकर जीता दिल, निशानची में अपने रोल लेकर की बात

31 साल की मोनिका पंवार ने मां का किरदार निभाकर जीता दिल, निशानची में अपने रोल लेकर की बातअमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया ने अपनी थिएट्रिकल रिलीज 'निशानची' से दर्शकों में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। यह फिल्म एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी का तगड़ा मेल संग तेज रफ्तार और रोमांचक सफर बनकर सामने आई है, जिसमें एड्रेनालिन से भरे सीक्वेंस और जबरदस्त ह्यूमर खूब देखने को मिलता है।

Bigg Boss 19 : अमाल मलिक ने गाया तान्या मित्तल के लिए रोमांटिक गाना, शरमाईं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर

Bigg Boss 19 : अमाल मलिक ने गाया तान्या मित्तल के लिए रोमांटिक गाना, शरमाईं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसररियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। कई दोस्त अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं तो कई कंटेस्टेंट्स के बीच दोस्ती की नई शुरुआत भी हुई है। 'बिग बॉस' के घर में इन दिनों तान्या मित्तल और अमाल मलिक की जोड़ी छाई हुई है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com