सोमवार, 22 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (14:28 IST)

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, अधर्म रोकने आ रहा भगवान का दूत

Kantara Chapter 1 Trailer
होम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' को लेकर लोगों की उत्सुकता 2022 में रिलीज हुई 'कांतारा' की जबरदस्त सफलता से जुड़ी है। फैंस काफी समय से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने 'कांतारा: चैप्टर 1' का धमाकेदार ट्रेलर कर दिया है। 
 
ट्रेलर में ऋषभ शेट्टी एक बार फिर धमाल मचा रहे हैं। फिल्म का हिंदी ट्रेलर रितिक रोशन ने लॉन्च किया है। वहीं मलयालम ट्रेलर पृथ्वीराज सुकुमारन, तेलुगु ट्रेलर प्रभास और तमिल ट्रेलर शिवकार्तिकेयन ने रिलीज ‍किया है। 'कांतारा: चैप्टर 1' के मेकर्स ने ट्रेलर में ज़्यादा राज नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने एक रहस्य जरूर बनाए रखा है। 
 
इस प्रीक्वल के चारों ओर बना यही सस्पेंस फैन्स के बीच जिज्ञासा बढ़ा रहा है कि आखिर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म में मेकर्स क्या नया दिखाने वाले हैं। ट्रेलर में ऋषभ शेट्टी के पूर्वज की कहानी दिखाई जाएगी। ट्रेलर में बड़ा सेट, शानदार लोकेशन् देखने को मिल रही है। 
 
'कांताराः चैप्टर 1' होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है।
 
'कांतारा चैप्टर 1' को ऋषभ शेट्टी ने ही निर्देशित किया है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी के अलावा सप्तमी गौड़ा, जयराम, रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया जैसे स्टार्स नजर आएंगे। यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी।
31 साल की मोनिका पंवार ने मां का किरदार निभाकर जीता दिल, निशानची में अपने रोल लेकर की बात

31 साल की मोनिका पंवार ने मां का किरदार निभाकर जीता दिल, निशानची में अपने रोल लेकर की बातअमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया ने अपनी थिएट्रिकल रिलीज 'निशानची' से दर्शकों में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। यह फिल्म एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी का तगड़ा मेल संग तेज रफ्तार और रोमांचक सफर बनकर सामने आई है, जिसमें एड्रेनालिन से भरे सीक्वेंस और जबरदस्त ह्यूमर खूब देखने को मिलता है।

Bigg Boss 19 : अमाल मलिक ने गाया तान्या मित्तल के लिए रोमांटिक गाना, शरमाईं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर

Bigg Boss 19 : अमाल मलिक ने गाया तान्या मित्तल के लिए रोमांटिक गाना, शरमाईं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसररियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। कई दोस्त अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं तो कई कंटेस्टेंट्स के बीच दोस्ती की नई शुरुआत भी हुई है। 'बिग बॉस' के घर में इन दिनों तान्या मित्तल और अमाल मलिक की जोड़ी छाई हुई है।

नवरात्रि के पहले दिन सामने आया रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का नया पोस्टर, दिखी अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले महायुद्ध की झलक

नवरात्रि के पहले दिन सामने आया रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का नया पोस्टर, दिखी अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले महायुद्ध की झलकयशराज फिल्म्स ने नवरात्रि की शुभ शुरुआत को खास बनाते हुए 'मर्दानी 3' का नया पोस्टर जारी किया है। यह पोस्टर अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले महायुद्ध की तैयारी को दर्शाता है! रानी मुखर्जी एक बार फिर से अपने सर्वसम्मति से पसंद किए गए किरदार साहसी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी कर रही हैं।

अभिनव कश्यप ने सलमान खान के परिवार पर साधा निशाना, बोले- अब अरबाज तय करेगा कि मैं क्या करूंगा...

अभिनव कश्यप ने सलमान खान के परिवार पर साधा निशाना, बोले- अब अरबाज तय करेगा कि मैं क्या करूंगा...बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'दंबग' ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का निर्देशक अभिनव कश्यप ने किया था। अभिनव का खान परिवार संग रिश्ता अच्छा नहीं रहा है। वह कई इंटरव्यू में सलमान और उनके परिवार के खिलाफ बोल चुके हैं।

सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का असली कारण आया सामने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ यह खुलासा

सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का असली कारण आया सामने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ यह खुलासाफेमस सिंगर जुबीन गर्ग से पूरे असम में शोक का माहौल है। बीते दिन जब जुबीन का पार्थिव शरीर गुवाहाटी लाया गया तो हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। सिंगर का सिंगापुर में स्कूबा दुर्घटना में 19 सितंबर को निधन हो गया था।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
