Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (12:20 IST)

अभिनव कश्यप ने सलमान खान के परिवार पर साधा निशाना, बोले- अब अरबाज तय करेगा कि मैं क्या करूंगा...

Abhinav Kashyap
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'दंबग' ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का निर्देशक अभिनव कश्यप ने किया था। अभिनव का खान परिवार संग रिश्ता अच्छा नहीं रहा है। वह कई इंटरव्यू में सलमान और उनके परिवार के खिलाफ बोल चुके हैं। 
 
हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने सलमान खान के परिवार पर शोषण का आरोप लगाते हुए उन्हें 'क्रिमिनल' बताया है। निर्देशक का कहना है कि सलमान खान की वजह से वो कर्जे में डूब गए थे। उन्होंने सलमान के भाई अरबाज खान पर भी निशाना साधा। 
 
बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में अभिनव ने 'दबंग 2' छोड़ने का कारण बताते हुए कहा, अब सबकुछ अरबाज खान के हाथ में है। अब अरबाज तय करेगा कि मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा। 'दबंग' से पहले अरबाज को तीन लाख रुपए भी नहीं मिलते थे। लोग कहते थे कि ये अपनी एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा की कमाई पर निर्भर है। 
 
अभिनव ने अरबाज पर निशाना साधते हुए कहा, इसको लोग बोलते थे कि अपनी बीवी की कमाई खाता है। मलाइका अरोड़ा सुपरस्टार है। अब इसका बुढ़ापा कैसे कटेगा, इस चक्कर में खान फैमिली चाहती थी इसका कुछ हो जाए, प्रोड्यूसर बन जाए तो पैसे कमा लेगा। 
दबंग के लिए सही क्रेडिट नहीं मिलने पर अभिनव ने कहा, कमा तो लिए, अब क्या बच्चे की जान लोगे। मेरा क्रेडिट भी खाओगे। मेरा हक मारकर ये लोग बैठे हैं। इसलिए बोलता हूं कि ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। सारे के सारे क्रिमिनल हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं तो पिछले 15 साल से बोल रहा हूं। 
 
उन्होंने कहा, ये लोग धमकी देते हैं अखबारों के जरिए कि केस करेंगे। लेकिन केस करते क्यों नहीं हैं? करना चाहिए, क्योंकि इनको डर लगता है कि ये केस हार जाएंगे। दबंग के पोस्टर में मुझे सही तरीके से क्रेडिट नहीं दिया गया। पोस्टर में यह अरबाज खान की फिल्म बन गई और नीचे छोटे फॉन्ट में मेरा नाम डाला गया। 
सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का असली कारण आया सामने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ यह खुलासा

सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का असली कारण आया सामने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ यह खुलासाफेमस सिंगर जुबीन गर्ग से पूरे असम में शोक का माहौल है। बीते दिन जब जुबीन का पार्थिव शरीर गुवाहाटी लाया गया तो हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। सिंगर का सिंगापुर में स्कूबा दुर्घटना में 19 सितंबर को निधन हो गया था।

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के संगीत सम्राट चरणजीत आहूजा का निधन, कैंसर से हारे जिंदगी की जंग

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के संगीत सम्राट चरणजीत आहूजा का निधन, कैंसर से हारे जिंदगी की जंगम्यूजिक इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर सामने आई है। जुबीन गर्ग के बाद पंजाबी म्यूजिक जगत के सम्राट कहे जाने वाले फेमस संगीतकार चरणजीत आहूजा का निधन हो गया है। उन्होंने 21 सितंबर को 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। खबरों के अनुसार वह कई सालों से कैंसर से जंग लड़ रहे थे।

विश्व कप से पहले भारतीय महिला टीम के समर्थन में आगे आए अक्षय कुमार

विश्व कप से पहले भारतीय महिला टीम के समर्थन में आगे आए अक्षय कुमारआईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत के लिए जैसे-जैसे उत्साह बढ़ रहा है, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने महिला टीम के समर्थन में देश को एकजुट करने के लिए अपनी आवाज उठाई है। अभिनेता ने जियोस्टार के साथ एक वीडियो में प्रशंसकों से महिला क्रिकेट के लिए भी उतना ही जुनून और समर्थन दिखाने का आग्रह किया जितना वे पुरुष क्रिकेट टीम के लिए करते हैं।

सिनेमा जगत के युगपुरूष थे ताराचंद बड़जात्या, रखी थी राजश्री पिक्चर्स की नींव

सिनेमा जगत के युगपुरूष थे ताराचंद बड़जात्या, रखी थी राजश्री पिक्चर्स की नींवसिनेमा जगत के युगपुरुष तारा चंद बडजात्या का नाम एक ऐसे फिल्मकार के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने पारिवारिक और साफ सुथरी फिल्म बनाकर लगभग चार दशकों तक सिने दर्शकों के दिल में अपनी खास पहचान बनाई। फिल्म जगत में सेठजी के नाम से मशहूर महान निर्माता ताराचंद बडज़ात्या का जन्म राजस्थान में एक मध्यम वर्गीय परिवार में 10 मई 1914 को हुआ था।

मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड, मलयालम सुपरस्टार ने दी प्रतिक्रिया

मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड, मलयालम सुपरस्टार ने दी प्रतिक्रियामलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सिनेमा जगत के कलाकारों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। साल 2023 के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार और कम्प्लीट एक्टर कहे जाने वाले मोहनलाल को दिया जाएगा।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
