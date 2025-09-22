अभिनव कश्यप ने सलमान खान के परिवार पर साधा निशाना, बोले- अब अरबाज तय करेगा कि मैं क्या करूंगा...

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'दंबग' ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का निर्देशक अभिनव कश्यप ने किया था। अभिनव का खान परिवार संग रिश्ता अच्छा नहीं रहा है। वह कई इंटरव्यू में सलमान और उनके परिवार के खिलाफ बोल चुके हैं।

हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने सलमान खान के परिवार पर शोषण का आरोप लगाते हुए उन्हें 'क्रिमिनल' बताया है। निर्देशक का कहना है कि सलमान खान की वजह से वो कर्जे में डूब गए थे। उन्होंने सलमान के भाई अरबाज खान पर भी निशाना साधा।

बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में अभिनव ने 'दबंग 2' छोड़ने का कारण बताते हुए कहा, अब सबकुछ अरबाज खान के हाथ में है। अब अरबाज तय करेगा कि मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा। 'दबंग' से पहले अरबाज को तीन लाख रुपए भी नहीं मिलते थे। लोग कहते थे कि ये अपनी एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा की कमाई पर निर्भर है।

अभिनव ने अरबाज पर निशाना साधते हुए कहा, इसको लोग बोलते थे कि अपनी बीवी की कमाई खाता है। मलाइका अरोड़ा सुपरस्टार है। अब इसका बुढ़ापा कैसे कटेगा, इस चक्कर में खान फैमिली चाहती थी इसका कुछ हो जाए, प्रोड्यूसर बन जाए तो पैसे कमा लेगा।

दबंग के लिए सही क्रेडिट नहीं मिलने पर अभिनव ने कहा, कमा तो लिए, अब क्या बच्चे की जान लोगे। मेरा क्रेडिट भी खाओगे। मेरा हक मारकर ये लोग बैठे हैं। इसलिए बोलता हूं कि ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। सारे के सारे क्रिमिनल हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं तो पिछले 15 साल से बोल रहा हूं।

उन्होंने कहा, ये लोग धमकी देते हैं अखबारों के जरिए कि केस करेंगे। लेकिन केस करते क्यों नहीं हैं? करना चाहिए, क्योंकि इनको डर लगता है कि ये केस हार जाएंगे। दबंग के पोस्टर में मुझे सही तरीके से क्रेडिट नहीं दिया गया। पोस्टर में यह अरबाज खान की फिल्म बन गई और नीचे छोटे फॉन्ट में मेरा नाम डाला गया।