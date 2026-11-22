फायरिंग की घटना के बाद पहली बार मंच पर दिखे टाइगर श्रॉफ, 'देवा श्री गणेशा' पर किया जबरदस्त डांस

बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ ने पिछले महीने अपनी कार पर हुए जानलेवा हमले के डर को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर मंच पर शानदार वापसी की है। 21 नवंबर को मुंबई के ऐतिहासिक 'गेटवे ऑफ इंडिया' पर आयोजित 'ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026' में टाइगर ने हमले के बाद अपनी पहली लाइव स्टेज परफॉर्मेंस दी। उनकी ऊर्जा और बेखौफ अंदाज ने वहां मौजूद हजारों दर्शकों और सितारों का दिल जीत लिया।

इस खास शाम के लिए टाइगर श्रॉफ ने बेहद आकर्षक पारंपरिक अवतार चुना। लाल और सुनहरे रंग की धोती, गले में पारंपरिक आभूषण और बाजूबंद पहने टाइगर जब मंच पर उतरे, तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने साल 2012 की सुपरहिट फिल्म 'अग्निपथ' के जोशीले गीत 'देवा श्री गणेशा' पर धमाकेदार डांस किया।

हालांकि, इस परफॉर्मेंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इसलिए भी तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि डांस के दौरान अचानक एक कुत्ता मंच पर आ गया। वीडियो में दिख रहा है कि कुत्ता आराम से मंच पर टहलता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। इस अप्रत्याशित स्थिति के बावजूद टाइगर जरा भी विचलित नहीं हुए और बिना रुके पूरी तन्मयता के साथ अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है।

शांति और एकता के संदेश के साथ जुटे दिग्गज

'ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026' का आयोजन अमृता फडणवीस के एनजीओ 'दिव्यज फाउंडेशन' द्वारा किया गया था। यह वार्षिक समारोह आतंकवाद के पीड़ितों और देश की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समर्पित है। इस गरिमामय शाम में बॉलीवुड और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, विक्रांत मैसी, बोमन ईरानी और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर प्रमुख रूप से मौजूद थे।

टाइगर की यह पब्लिक अपीयरेंस इसलिए भी बेहद मायने रखती है क्योंकि ठीक एक महीने पहले, 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर गोलियां चलाई थीं। यह हमला उस वक्त हुआ था जब टाइगर फुटबॉल ग्राउंड से घर लौट रहे थे। इस घटना में टाइगर को मामूली चोटें आई थीं और कार का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि उनका ड्राइवर और एक राहगीर घायल हुए थे।

तमाम चुनौतियों के बावजूद टाइगर ने अपने काम की रफ्तार कम नहीं होने दी है। हाल ही में उन्होंने पुणे में जाह्नवी कपूर के साथ राज मेहता की आगामी फिल्म 'लग जा गले' के लिए चार दिनों का एक गाना शूट किया है। इस फिल्म में उनके साथ लक्ष्य भी मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा, इसी हफ्ते टी-सीरीज के तहत उनका नया म्यूजिक वीडियो 'तेनु लेके जाना' भी रिलीज हुआ है।