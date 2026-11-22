जन्मदिन पर कार्तिक आर्यन के टॉप 10 डांस गानों की लिस्ट, हर स्टेप बना था सोशल मीडिया सेंसेशन

कुछ अभिनेता हिट गानों का हिस्सा बनते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो देश को ऐसे डांस स्टेप्स देते हैं, जिन्हें हर कोई दोहराना चाहता है। कार्तिक आर्यन ने अपनी पहचान कुछ इसी अंदाज में बनाई है। 'भूल भुलैया 2' के सिग्नेचर जिगजैग मूव्स से लेकर 'भूल भुलैया 3' के मशहूर स्पूकी स्लाइड तक, उनके डांस स्टेप्स सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहे, बल्कि शादियों, पार्टियों, कॉलेज फेस्टिवल्स और सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गए।

कार्तिक आर्यन का बेफिक्र अंदाज, मजेदार एक्सप्रेशंस और आसान लेकिन यादगार डांस स्टेप्स उन्हें बॉलीवुड के सबसे चर्चित हुकस्टेप स्पेशलिस्ट्स में से एक बनाते हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर आइए नजर डालते हैं ऐसे 10 डांस नंबर्स पर, जिन पर पूरा देश थिरक उठा।

1. बॉम डिग्गी डिग्गी – सोनू के टीटू की स्वीटी

कार्तिक को पार्टी फेवरेट बनाने वाले गानों में से एक 'बॉम डिग्गी डिग्गी' ने उनकी युवा और बेफिक्र एनर्जी को बखूबी सामने रखा। उनके सहज डांस मूव्स और मस्ती भरे अंदाज ने इस गाने को कॉलेज कैंपस से लेकर क्लब्स तक का पसंदीदा बना दिया। देखते ही देखते यह पार्टी प्लेलिस्ट का अहम हिस्सा बन गया।

2. दिल चोरी – सोनू के टीटू की स्वीटी

शादियों और संगीत सेरेमनी की प्लेलिस्ट में आज भी अपनी जगह बनाए रखने वाला 'दिल चोरी' कार्तिक के भांगड़ा से प्रेरित डांस मूव्स और जबरदस्त जश्न वाले अंदाज के लिए खास है। उनके मजेदार एक्सप्रेशंस और आसानी से कॉपी किए जा सकने वाले स्टेप्स ने इसे ग्रुप डांस और पारिवारिक समारोहों का पसंदीदा गाना बना दिया।

3. कोका कोला – लुका छुपी'

अपने जोशीले बीट्स और शानदार कोरियोग्राफी के साथ 'कोका कोला' ने दर्शकों को कार्तिक आर्यन का एक और यादगार डांस अवतार दिया। उनके एनर्जेटिक फुटवर्क और शरारती स्क्रीन प्रेजेंस ने इस गाने को एक पॉपुलर पार्टी नंबर बना दिया। इस गाने ने एक बार फिर साबित किया कि कार्तिक को आकर्षक हुकस्टेप्स देने में महारत हासिल है।

4. धीमे धीमे – पति पत्नी और वो

'धीमे धीमे' का क्रिस-क्रॉस लेग जंप और पैरों को स्विंग करने वाला डांस मूव कार्तिक के सबसे पहचाने जाने वाले स्टेप्स में शामिल हो गया। स्टाइलिश होने के साथ-साथ आसान इस कोरियोग्राफी ने सोशल मीडिया पर खूब लोकप्रियता हासिल की। कई सेलिब्रिटीज और फैंस ने भी इस स्टेप को रीक्रिएट किया। यह एक और उदाहरण था कि कैसे कार्तिक एक साधारण से मूव को देशभर का डांस ट्रेंड बना सकते हैं।

5. भूल भुलैया 2 टाइटल ट्रैक – भूल भुलैया 2

'भूल भुलैया 2' के टाइटल ट्रैक का आइकॉनिक जिगजैग स्टेप रिलीज होते ही सेंसेशन बन गया। काले कपड़ों में अपने खास रूह बाबा स्वैग के साथ कार्तिक ने फुटवर्क, स्लाइड्स और शानदार एक्सप्रेशंस का ऐसा कॉम्बिनेशन पेश किया, जिसे दर्शकों ने खूब रीक्रिएट किया। यह स्टेप फिल्म की पहचान बन गया और आज भी कार्तिक के सबसे चर्चित डांस मूव्स में गिना जाता है।

6. भूल भुलैया 3 टाइटल ट्रैक – भूल भुलैया 3

कार्तिक एक बार फिर वायरल डांस मूव के साथ लौटे और इस बार उन्होंने दर्शकों को 'स्पूकी स्लाइड' दिया। दिलचस्प बात यह है कि अभिनेता ने खुलासा किया था कि यह हुकस्टेप सेट पर अचानक तैयार हुआ था और पहले से रिहर्सल की गई कोरियोग्राफी का हिस्सा नहीं था। इस गाने में एक शानदार वन-शॉट डांस सीक्वेंस भी था, जिसे उन्होंने 'डांसिंग मोनोलॉग' बताया था। यह मूव सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। कार्तिक ने इसे इंटरनेशनल यूट्यूब स्टार मिस्टर बीस्ट को भी सिखाया और बाद में IIFA 2025 में कैटरीना कैफ के साथ भी इसे रीक्रिएट किया।

7. कैरेक्टर ढीला 2.0 – शहजादा

इस रीक्रिएटेड पार्टी एंथम में कार्तिक ने अपने युवा और स्टाइलिश अंदाज के साथ दर्शकों को एक नहीं, बल्कि तीन यादगार डांस मूव्स दिए- 'शेडी स्टेप', 'टी-शर्ट स्टेप' और 'स्लाइडर स्टेप'। रिलीज के महज 24 घंटों के भीतर इस गाने को 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले और उस दौरान यह दुनियाभर में सभी प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन गया। इसकी कोरियोग्राफी इतनी लोकप्रिय हुई कि डांस क्रिएटर्स और फैंस ने अपने-अपने अंदाज में इन स्टेप्स को रीक्रिएट करना शुरू कर दिया।

8. गुजराती पटाखा – सत्यप्रेम की कथा

रंगीन कोरियोग्राफी और गुजराती जश्न के अंदाज से सजे 'गुजराती पटाखा' में कार्तिक एक शानदार डांस अवतार में नजर आए। उनके एनर्जेटिक मूव्स और जीवंत एक्सप्रेशंस ने इस गाने को त्योहारों और डांस परफॉर्मेंस के लिए एक बेहतरीन नंबर बना दिया।

9. सत्यानास – चंदू चैंपियन

अपने आम पार्टी-बॉय अंदाज से हटकर कार्तिक ने 'सत्यानास' में एक चुलबुला और मजेदार डांस परफॉर्मेंस दिया। गाने में उनके एक्सप्रेशंस और एनर्जेटिक कोरियोग्राफी ने उनके मस्ती भरे अंदाज को सामने रखा। फिल्म के लिए किए गए उनके गहन शारीरिक बदलाव और गंभीर तैयारी के बिल्कुल विपरीत यह परफॉर्मेंस दर्शकों के लिए एक नया अनुभव थी।

10. सुन सजनी – सत्यप्रेम की कथा

पारंपरिक गुजराती बीट्स और त्योहारों वाली कोरियोग्राफी के मेल से सजे 'सुन सजनी' में कार्तिक गरबा और डांडिया के रंग में रंगे नजर आए। उनके एनर्जेटिक फुटवर्क और जश्न से भरे डांस मूव्स ने इस गाने को खासतौर पर नवरात्रि के दौरान डांस फ्लोर का पसंदीदा बना दिया।

हुकस्टेप्स का जादू

कार्तिक आर्यन के डांस नंबर्स को खास बनाती है उनकी वह खूबी, जिसके जरिए वह कोरियोग्राफी को ऐसे यादगार पलों में बदल देते हैं, जिन्हें दर्शक खुद भी दोहराना चाहते हैं। चाहे वह जिगजैग स्टेप हो, क्रिस-क्रॉस मूवमेंट, 'कैरेक्टर ढीला 2.0' के तीन सिग्नेचर स्टेप्स या फिर स्पूकी स्लाइड, कार्तिक ने लगातार ऐसे डांस मूव्स दिए हैं, जो पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। उनके गाने फिल्मों से बाहर निकलकर शादियों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रोजमर्रा की प्लेलिस्ट तक अपनी जगह बना चुके हैं।

कार्तिक के एक और जन्मदिन पर उनके ये गाने उन तमाम म्यूजिकल यादों की याद दिलाते हैं, जो उन्होंने अपने दर्शकों को दी हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी वह ऐसे ही चार्टबस्टर्स, नए सिग्नेचर हुकस्टेप्स और ढेर सारे डांस मूव्स के साथ देश को थिरकने के नए मौके देते रहेंगे।