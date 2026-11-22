शाहरुख खान ने 26/11, पहलगाम हमले और दिल्ली धमाकों के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान एक बार फिर अपने संवेदनशील और देशभक्ति से भरे अंदाज के कारण सुर्खियों में हैं। मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित प्रतिष्ठित 'ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026' समारोह में शिरकत करते हुए शाहरुख खान ने आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सुरक्षाबलों को सलाम किया।

अमृता फडणवीस के 'दिव्यज फाउंडेशन' द्वारा आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत की कई दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं। समारोह को संबोधित करते हुए शाहरुख खान ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले, पहलगाम आतंकी हमले और हाल ही में हुए दिल्ली धमाकों के पीड़ितों को याद किया। उन्होंने इन घटनाओं में शहीद हुए वीर जवानों और सुरक्षाकर्मियों के साहस के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया।

देश के सैनिकों को समर्पित एक विशेष संदेश देते हुए किंग खान ने चार बेहद प्रभावशाली पंक्तियां पढ़ीं, जिसने वहां मौजूद हर शख्स को भावुक और गौरवान्वित कर दिया।

"जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो गर्व से कहिए कि मैं देश की रक्षा करता हूं। अगर कोई पूछे कि कितना कमाते हो, तो हल्का सा मुस्कुराकर कहिए कि मैं 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमाता हूं। और अगर वे पलटकर फिर पूछें कि क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? तो उनकी आंखों में आंखें डालकर कहिए— डर उन्हें लगता है, जो हम पर हमला करते हैं।"

शाहरुख ने आगे कहा कि हमें जाति, धर्म और भेदभाव की दीवारों को भूलकर इंसानियत के रास्ते पर चलना होगा, ताकि देश की शांति के लिए हमारे वीरों की शहादत व्यर्थ न जाए।

शांति हमारे अपने दिलों से शुरू होती है

विश्व शांति और आपसी सद्भाव पर जोर देते हुए शाहरुख खान ने एक निजी किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि एक दिन उनके छोटे बेटे अबराम ने उनसे पूछा था कि नफरत को प्यार में कैसे बदला जा सकता है। इस पर शाहरुख ने जवाब दिया कि जब हम हिंसा के बजाय संवाद और डर के बजाय भरोसे को चुनते हैं, तो प्यार की ही जीत होती है।

उन्होंने कहा, शांति और सुकून किसी बहुत छोटी जगह से शुरू होते हैं— यानी हमारे अपने भीतर से, हमारे दिलों से। ईश्वर की कृपा से मैं दुनिया के जिस भी कोने में जाता हूं, मुझे लोगों से बेशुमार प्यार मिलता है। भारत हमेशा से शांति, सद्भाव और सद्भावना की मिसाल रहा है। हम सब आम लोग हैं और हमें एक साथ आकर हर इंसान की कहानी को समझने की कोशिश करनी चाहिए।

DDLJ के आइकॉनिक अंदाज ने बांधा समां

गंभीर और भावुक संदेशों के बीच शाहरुख खान ने अपने चिर-परिचित अंदाज से माहौल को हल्का भी किया। आपसी मतभेदों को भुलाकर शांति के लिए आगे बढ़ने की बात करते हुए उन्होंने अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का मशहूर संवाद दोहराया— "बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा।" इसके बाद उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर अपना आइकॉनिक सिग्नेचर पोज दिया, जिस पर पूरा कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।