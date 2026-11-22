दिवाली खत्म, लेकिन 'रामायण' का जलवा बरकरार! तीसरे वीकेंड में भी बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धमाल

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी महाकाव्य फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर हर गुजरते दिन के साथ सफलता की नई इबारत लिख रही है। अपनी रिलीज के तीसरे वीकेंड में प्रवेश करने के बाद भी फिल्म की कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है।

दिवाली की छुट्टियों का दौर खत्म होने के बावजूद, रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे दिग्गज सितारों से सजी इस फिल्म ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने का सिलसिला जारी रखा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।

तीसरे शनिवार को कमाई में 74% की जबरदस्त उछाल

सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, तीसरे हफ्ते में भी 'रामायण' का जलवा बरकरार है। फिल्म ने तीसरे शुक्रवार (16वें दिन) को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 15.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जिसके बाद तीसरे शनिवार (17वें दिन) को इसकी कमाई में लगभग 74 प्रतिशत की भारी उछाल दर्ज की गई। शनिवार को फिल्म ने 27.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही तीसरे वीकेंड के शुरुआती दो दिनों में फिल्म ने 43.15 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं।

भारत में 900 करोड़ और दुनियाभर में 1600 करोड़ के पार

17 दिनों की इस ऐतिहासिक यात्रा के बाद 'रामायण' का कुल भारतीय नेट कलेक्शन अब 906.90 करोड़ रुपये (इंडिया ग्रॉस 1,083.70 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया है। सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी फिल्म को जबरदस्त प्यार मिल रहा है। ओवरसीज मार्केट से 533 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,616.70 करोड़ रुपये के पार निकल गया है।

इस शानदार प्रदर्शन के साथ 'रामायण' महज 17 दिनों में 900 करोड़ के घरेलू नेट क्लब में शामिल होने वाली भारतीय सिनेमा की तीसरी सबसे तेज फिल्म बन गई है। इस मामले में यह सिर्फ 'पुष्पा 2: द रूल' (11 दिन) और 'धुरंधर 2' (14 दिन) से पीछे है। वहीं, लाइफटाइम कलेक्शन के मामले में इसने 'पठान', 'छावा', 'धुरंधर' और रणबीर कपूर की ही पिछली ब्लॉकबस्टर 'एनिमल' को काफी पीछे छोड़ दिया है।

ओपनिंग डे से ही कायम है रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला

5 नवंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर दर्शकों में दीवानगी रिलीज से पहले ही चरम पर थी। दशहरे के दिन (रिलीज से 15 दिन पहले) शुरू हुई एडवांस बुकिंग में ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये के टिकट बेच डाले थे। प्री-दिवाली रिलीज होने के बावजूद 'रामायण' ने पहले दिन भारत में 64.85 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली, जो बॉलीवुड इतिहास की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग रही।

इसके बाद दिवाली की छुट्टियों का फिल्म को भरपूर फायदा मिला। फिल्म ने अपने पहले सोमवार (5वें दिन) को 107.50 करोड़ रुपये और मंगलवार (6ठे दिन) को 94.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी एक दिन की सबसे बड़ी कमाई के रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। महज 6 दिनों के भीतर ही फिल्म 500 करोड़ के क्लब में दाखिल हो गई थी।

फिल्म में भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर, माता सीता के रूप में साई पल्लवी और रावण की शक्तिशाली भूमिका में यश के अभिनय की चौतरफा सराहना हो रही है। इनके अलावा लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे और भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल ने भी दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है। निर्माताओं ने इस महागाथा को दो भागों में बनाने की योजना बनाई है, जिसका दूसरा और अंतिम भाग दिवाली 2028 के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा।