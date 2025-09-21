रविवार, 21 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. raju shrivastav how to become a comedy king by driving an auto
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 21 सितम्बर 2025 (13:07 IST)

कभी मुंबई की सड़कों पर ऑटो चलाते थे राजू श्रीवास्तव, पहले शो के लिए मिले थे इतने रुपए

Raju Srivastav death anniversary
कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वह आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। 21 सितंबर को राजू श्रीवास्तव की पुण्यतिथि हैं। इस मौके पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है। 
 
राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर में हुआ था। उनके बचपन का नाम सत्य प्रकाश था। राजू श्रीवास्तव को बचपन से ही कॉमेडी का शौक था। अपने सपने को पूरा करने के लिए वह मुंबई आ गए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो 'टी टाइम मनोरंजन' से की थी। 
राजू श्रीवास्तव को दुनियाभर में पहचान कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' से मिली थी। इस शो से उनको कॉमेडी का बादशाह कहा जाने लगा। हालांकि इससे पहले उन्होंने काफी संघर्ष किया। राजू श्रीवास्तव जब मुंबई आए थे तब उन्हें परिवार खर्चा चलाने के लिए पैसे भेजता था, जो मुंबई शहर में कम पड़ जाते थे।
खर्चा उठाने के लिए राजू श्रीवास्तव ने मुंबई की सड़कों पर ऑटो भी चलाया। इसी ऑटो की वजह से उन्हें पहला ब्रेक भी मिला। जब उन्हें अपना पहला शो किया था तो 50 रुपये में कॉमेडी की। यहीं से उनका बतौर कॉमेडी किंग सफर शुरू हुआ।
 
राजू श्रीवास्तव कई कॉमेडी शोज के अलावा फिल्मों में भी काम कर चुके थे। वह पहली बार 1988 में फिल्म 'तेजाब' में दिखे थे। राजू श्रीवास्तव 'मैंने प्यार किया' (1989) में ट्रक क्लीनर तो 'बाज़ीगर' में कॉलेज स्टूडेंट के रोल में भी नजर आए थे। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

इस किताब पर रखा गया था करीना कपूर का नाम, 25 साल के करियर में इतना बदल गया एक्ट्रेस का लुक, देखिए फोटो

इस किताब पर रखा गया था करीना कपूर का नाम, 25 साल के करियर में इतना बदल गया एक्ट्रेस का लुक, देखिए फोटोबॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर 21 सितंबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। करीना ने साल 2000 में फिल्म 'रिफ्यूजी' से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। 25 साल के फिल्मी करियर में करीना ने कई हिट फिल्मों में काम किया। इन 25 सालों में एक्ट्रेस का लुक पूरी तरह बदल गया है। पेश है बेबो के नाम से मशहूर करीना से संबंधित 25 रोचक जानकारियां और उनकी कुछ तस्वीरें।

जब राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी

जब राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकीमशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव की 21 सितंबर को पुण्यतिथि हैं। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसबंर को कानपुर में हुआ था। राजू ने पर्दे पर कभी गजोधर भैया तो कभी 'बिहारी बाबू' बनकर दर्शकों को खूब हंसाया। राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से भारत ही नहीं दुनियाभर में पहचान बनाई थी।

'कंप्लीट एक्टर' मोहनलाल को मिला दादा साहब फाल्के अवॉर्ड

'कंप्लीट एक्टर' मोहनलाल को मिला दादा साहब फाल्के अवॉर्डभारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। चार दशकों से अधिक लंबे करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके मोहनलाल को 'कंप्लीट एक्टर' कहा जाता है। यह सम्मान मलयालम सिनेमा के लिए गर्व का क्षण है।

चोटों और कड़ाके की ठंड के बावजूद सलमान खान ने पूरा किया बैटल ऑफ गलवान का पहला शेड्यूल

चोटों और कड़ाके की ठंड के बावजूद सलमान खान ने पूरा किया बैटल ऑफ गलवान का पहला शेड्यूलबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान न सिर्फ़ करोड़ों दिलों पर राज करते हैं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अब वह कई ब्लॉकबस्टर देने के बाद, अपनी अगली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं।

प्रभास ने छोड़ा साथ तो दीपिका पादुकोण ने थामा शाहरुख खान का हाथ, कल्कि 2 से आउट होते ही हुई किंग में एंट्री

प्रभास ने छोड़ा साथ तो दीपिका पादुकोण ने थामा शाहरुख खान का हाथ, कल्कि 2 से आउट होते ही हुई किंग में एंट्रीबॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मां बनने के बाद से ही मदरहुड एंजॉय कर रही हैं। लेकिन दीपिका को मां बनने की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। बीते दिनों दीपिका, संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से बाहर हो गई थीं। अब एक्ट्रेस 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से भी आउट हो चुकी हैं।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com