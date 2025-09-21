रविवार, 21 सितम्बर 2025
जब राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी

मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव की 21 सितंबर को पुण्यतिथि हैं। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसबंर को कानपुर में हुआ था। राजू ने पर्दे पर कभी गजोधर भैया तो कभी 'बिहारी बाबू' बनकर दर्शकों को खूब हंसाया। 
 
राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से भारत ही नहीं दुनियाभर में पहचान बनाई थी। हैरानी की बात यह है राजू को अपनी कॉमेडी के चलते जहां खूब प्यार मिला वहीं धमकियां भी मिली। राजू श्रीवास्तव को एक बार पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली थी। 
 
राजू श्रीवास्तव ने एक वीडियो जारी करके बताया था कि पाकिस्तान से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। राजू ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अपने इस वीडियो में राजू श्रीवास्तव ने बताया था कि उनके पास पाकिस्तान के नंबर के एक वॉट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने उन्हें मंदिर और हिंदुत्व की बात करने पर जान से मारने की धमकी दी। 
 
राजू श्रीवास्तव ने कहा था, मैं इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैंने हिन्दू राष्ट्र में जन्म लिया है, जो प्रभु राम का नहीं वो किसी का भी नहीं। हिंदुत्व पर मुझे हमेशा गर्व होगा और मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
 
25 दिसंबर 1963 को जन्में राजू श्रीवास्तव के बचपन का नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। उन्हें बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का शौक था। राजू श्रीवास्त को कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज' से जबरदस्त पहचान मिली थी। राजू श्रीवास्तव राज‍नीति के क्षेत्र में भी कदम रख चुके थे।
 
