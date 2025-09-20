शनिवार, 20 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. zubeen garg post mortem conducted in singapore singer last video before his death viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (16:28 IST)

सिंगापुर में हुआ जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम, शव को भारत लाने की तैयारी शुरू, सामने आया सिंगर के आखिरी पलों का वीडियो

Zubeen Garg passes away
बॉलीवुड और असमिया म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग के अचानक निधन से शोक की लहर है। जुबीन का निधन सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए एक हादसे में हो गया। वह असम के रहने वाले थे और उन्होंने बॉलीवुड में भी कई हिट गाने दिए थे। 
 
जुबीन गर्ग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर में थे। उन्हें 20 और 21 सितंबर को वहां परफॉर्म करना था। लेकिन इसके पहले ही 19 सितंबर को उनका निधन हो गया। 
 
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सिंगर के शव का पोस्टमार्टम शनिवार को सिंगापुर के अधिकारियों द्वारा पूरा कर लिया गया है। उनके पार्थिव शरीर को जल्द ही भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।
 
मुख्यमंत्री सरमा ने पोस्ट किया, हमारे प्रिय ज़ुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम सिंगापुर में पूरा हो गया है, उनके पार्थिव शरीर को अब भारतीय दूतावास के अधिकारियों की उपस्थिति में उनके साथ आई टीम श्री शेखर जोथी गोस्वामी, श्री संदीपन गर्ग और श्री सिद्धार्थ शर्मा (प्रबंधक) को सौंपा जा रहा है। 
जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर सिंगापुर से पहले दिल्ली पहुंचेगा फिर वहां से गुवाहाटी ले जाया जाएगा। गुवाहाटी पहुंचने के बाद जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर जनता के अंतिम दर्शन के लिए सरुसजाई स्टेडियम में रखा जाएगा। इसके बाद परिवार और सरकार मिलकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था तय करेंगे। शव के गुवाहाटी पहुंचे पर ही यह तय किया जाएगा कि अंतिम संस्कार कहा किया जाएगा।
 
खबरों के अनुसार जब जुबीन गर्ग के साथ यह घटना घटी तब उन्हें साथ 17 अन्य लोग भी ट्रिप पर थे। क्रू और गार्ड के बार-बार आग्रह के बावजूद, सिंगर ने पानी में उतरते ही अपनी लाइफ जैकेट उतार दी और उसे ओवरसाइज़्ड बताया था। बाद में वह समुद्र में तैरते हुए पाए गए। क्रू ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की और पोर्ट पर सीपीआर दिया गया, उसके बाद जुबीन को सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@abhijitprojaa)

वायरल हुआ जुबीन का आखिरी वीडियो 
जुबीन गर्ग के निधन के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लाइफ जैकेट पहनकर समंदर में कूदते और मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उनके साथ कई लोग नगर आ रहे हैं। वह समंदर में तैरते दिख रहे हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'मन्नू क्या करेगा' के लिए साची बिंद्रा ने पुर्तगाल में दिया था ऑडिशन, जिया के किरदार में जीता दिल

'मन्नू क्या करेगा' के लिए साची बिंद्रा ने पुर्तगाल में दिया था ऑडिशन, जिया के किरदार में जीता दिलसाची बिंद्रा अपनी हालिया रिलीज 'मन्नू क्या करेगा' के लिए मिल रहे प्यार से बेहद खुश हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ये रोल कैसे पाया? एक्ट्रेस ने याद किया कि जब वे अपने दोस्तों के साथ पुर्तगाल ट्रिप पर थीं, तभी फिल्म के मेकर्स का कॉल आया।

महावतार नरसिम्हा ने ओटीटी पर भी रचा इतिहास, नेटफ्लिक्स पर 24 घंटे से ज़्यादा समय तक बनीं हुई है #1

महावतार नरसिम्हा ने ओटीटी पर भी रचा इतिहास, नेटफ्लिक्स पर 24 घंटे से ज़्यादा समय तक बनीं हुई है #1होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शंस की 'महावतार नरसिम्हा' भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की बात बनी हुई है। महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा यह फिल्म रिलीज के बाद से ही रिकॉर्ड तोड़ रही है और भारतीय एनिमेटेड फिल्मों के लिए नए लेवल बना रही है।

राइज एंड फॉल: धनश्री वर्मा का बड़ा खुलासा – रिश्ते असली या गेम की चाल?

राइज एंड फॉल: धनश्री वर्मा का बड़ा खुलासा – रिश्ते असली या गेम की चाल?रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में हर दिन ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। कभी झगड़े तो कभी इमोशनल मोमेंट्स, टावर का माहौल दर्शकों को लगातार चौंका रहा है। इस बार चर्चा के केंद्र में रहीं धनश्री वर्मा, जिन्होंने अरबाज़ पटेल, आदित्य नारायण और पवन सिंह से हुई बातचीत में ऐसा बयान दिया कि पूरा माहौल सन्न रह गया।

अक्षय कुमार-अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर किया इतना कलेक्शन, 'निशानची' से मिली कड़ी टक्कर

अक्षय कुमार-अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर किया इतना कलेक्शन, 'निशानची' से मिली कड़ी टक्करअक्षय कुमार और अरदश वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं। इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का मिलाजुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ एक गंभीर मुद्दे को उठाया गया है। फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है।

कपिल शर्मा शो में कीकू शारदा का बाबूराव बनना मेकर्स को पड़ गया महंगा, फिरोज नाडियाडवाला ने भेजा लीगल नोटिस

कपिल शर्मा शो में कीकू शारदा का बाबूराव बनना मेकर्स को पड़ गया महंगा, फिरोज नाडियाडवाला ने भेजा लीगल नोटिसकपिल शर्मा का पॉपुलर शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' कानूनी पचड़े में फंस गया है। फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स और शो के मेकर्स को 25 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि शो में 'हेरा फेरी' फ्रैंचाइज़ी के मशहूर किरदार बाबूराव गणपतराव आप्टे का इस्तेमाल बिना अनुमति किया गया है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com