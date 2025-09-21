मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड, मलयालम सुपरस्टार ने दी प्रतिक्रिया

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सिनेमा जगत के कलाकारों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। साल 2023 के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार और कम्प्लीट एक्टर कहे जाने वाले मोहनलाल को दिया जाएगा।
मोहनलाल पिछले चार दशक से फिल्मों में सक्रिय हैं। मोहनलाल ने केवल मलयालम ही नहीं, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। मोहनलाल ने 1980 के दशक में 'मंजिल विरिंजा पूक्कल' से करियर की शुरुआत की थी। वह लगभग 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं।
सूचना एवं प्रसार मंत्रालय ने पोस्ट किया, दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड चयन समिति की सिफारिश पर, भारत सरकार को ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। मोहनलाल की शानदार सिनेमैटिक जर्नी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है।
उन्होंने लिखा, इस महान एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भारतीय सिनेमा में उनके आइकॉनिक योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। उनकी बेजोड़ और बहुमुखी प्रतिभा और मेहनत ने भारतीय फिल्म इतिहास में एक स्वर्णिम मानक स्थापित किया है। ये अवॉर्ड 23 सितंबर 2025 को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स सेरेमनी में प्रदान किया जाएगा।
पीएम मोदी ने दी बधाई
मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया, श्री मोहनलाल जी बेजोड़ प्रतिभा और बहुमुखी अभिनय के प्रतीक माने जाते हैं। दशकों से सिनेमा और थिएटर में उनका शानदार सफर उन्हें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का चमकता सितारा बनाता है। केरल की संस्कृति से उनका गहरा लगाव भी उनकी कला में झलकता है।
मोदी ने लिखा, मोहनलाल ने ना सिर्फ मलयालम बल्कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी यादगार किरदार निभाए हैं उनकी सिनेमाई और रंगमंचीय चमक हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर उन्हें ढेरों बधाई। उनकी कामयाबी आने वाले सालों तक कलाकारों और दर्शकों को रहा दिखाती रहे।
मोहनलाल के करीबियों का कहना है कि वे इस अवॉर्ड की घोषणा से बेहद भावुक हो गए। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनकी सराहना कर रहे हैं। मोहनलाल ने कहा- यह मेरे लिए गर्व का क्षण है। मैं अपने दर्शकों और उन सभी निर्देशकों-लेखकों का आभारी हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का है।
पीएम मोदी के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए मोहनलाल ने लिखा, दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड पाकर मैं बहुत विनम्र और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्नेहपूर्ण शब्दों और आशीर्वाद के लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिनसे मुझे प्रोत्साहन और आनंद मिलता है। मैं सिनेमा की कला और उन सभी लोगों का सदैव आभारी रहूंगा जिनकी प्रेरणा और सहयोग ने मेरे सफर को रोशन किया।
मोहनलाल इससे पहले 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। वहीं उन्हें सिनेमा में अपने योगदान के लिए 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सिनेमा के क्षेत्र में मोहनलाल के योगदान के लिए उन्हें 'द कम्प्लीट एक्टर' की उपाधि दी गई है।