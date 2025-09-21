रविवार, 21 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Malayalam superstar Mohanlal to receive Dadasaheb Phalke Award for 2023
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 21 सितम्बर 2025 (14:49 IST)

मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड, मलयालम सुपरस्टार ने दी प्रतिक्रिया

Malayalam superstar Mohanlal to receive Dadasaheb Phalke Award
मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सिनेमा जगत के कलाकारों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। साल 2023 के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार और कम्प्लीट एक्टर कहे जाने वाले मोहनलाल को दिया जाएगा।
 
मोहनलाल पिछले चार दशक से फिल्मों में सक्रिय हैं। मोहनलाल ने केवल मलयालम ही नहीं, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। मोहनलाल ने 1980 के दशक में 'मंजिल विरिंजा पूक्कल' से करियर की शुरुआत की थी। वह लगभग 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। 
सूचना एवं प्रसार मंत्रालय ने पोस्ट किया, दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड चयन समिति की सिफारिश पर, भारत सरकार को ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। मोहनलाल की शानदार सिनेमैटिक जर्नी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। 
 
उन्होंने लिखा, इस महान एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भारतीय सिनेमा में उनके आइकॉनिक योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। उनकी बेजोड़ और बहुमुखी प्रतिभा और मेहनत ने भारतीय फिल्म इतिहास में एक स्वर्णिम मानक स्थापित किया है। ये अवॉर्ड 23 सितंबर 2025 को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स सेरेमनी में प्रदान किया जाएगा। 
 
पीएम मोदी ने दी बधाई
मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया, श्री मोहनलाल जी बेजोड़ प्रतिभा और बहुमुखी अभिनय के प्रतीक माने जाते हैं। दशकों से सिनेमा और थिएटर में उनका शानदार सफर उन्हें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का चमकता सितारा बनाता है। केरल की संस्कृति से उनका गहरा लगाव भी उनकी कला में झलकता है। 
 
मोदी ने लिखा, मोहनलाल ने ना सिर्फ मलयालम बल्कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी यादगार किरदार निभाए हैं उनकी सिनेमाई और रंगमंचीय चमक हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर उन्हें ढेरों बधाई। उनकी कामयाबी आने वाले सालों तक कलाकारों और दर्शकों को रहा दिखाती रहे। 
 
मोहनलाल के करीबियों का कहना है कि वे इस अवॉर्ड की घोषणा से बेहद भावुक हो गए। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनकी सराहना कर रहे हैं। मोहनलाल ने कहा- यह मेरे लिए गर्व का क्षण है। मैं अपने दर्शकों और उन सभी निर्देशकों-लेखकों का आभारी हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का है।
 
पीएम मोदी के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए मोहनलाल ने लिखा, दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड पाकर मैं बहुत विनम्र और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्नेहपूर्ण शब्दों और आशीर्वाद के लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिनसे मुझे प्रोत्साहन और आनंद मिलता है। मैं सिनेमा की कला और उन सभी लोगों का सदैव आभारी रहूंगा जिनकी प्रेरणा और सहयोग ने मेरे सफर को रोशन किया। 
 
मोहनलाल इससे पहले 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। वहीं उन्हें सिनेमा में अपने योगदान के लिए 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सिनेमा के क्षेत्र में मोहनलाल के योगदान के लिए उन्हें 'द कम्प्लीट एक्टर' की उपाधि दी गई है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कभी मुंबई की सड़कों पर ऑटो चलाते थे राजू श्रीवास्तव, पहले शो के लिए मिले थे इतने रुपए

कभी मुंबई की सड़कों पर ऑटो चलाते थे राजू श्रीवास्तव, पहले शो के लिए मिले थे इतने रुपएकॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वह आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। 21 सितंबर को राजू श्रीवास्तव की पुण्यतिथि हैं। इस मौके पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है। राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर में हुआ था। उनके बचपन का नाम सत्य प्रकाश था।

कभी स्कूल की फीस भरने के लिए घर-घर जाकर सामान बेचते थे गुलशन ग्रोवर, बैडमैन बनकर मिली लोकप्रियता

कभी स्कूल की फीस भरने के लिए घर-घर जाकर सामान बेचते थे गुलशन ग्रोवर, बैडमैन बनकर मिली लोकप्रियताहिंदी फिल्म जगत में बैडमैन के नाम से मशहूर गुलशन ग्रोवर 70 साल के हो गए हैं। गुलशन ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर 1955 को दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में हुआ था। गुलशन ग्रोवर को काफी संघर्षों से गुजरना करना पड़ा था। उनका बचपन काफी तकलीफों से भरा रहा था।

इस किताब पर रखा गया था करीना कपूर का नाम, 25 साल के करियर में इतना बदल गया एक्ट्रेस का लुक, देखिए फोटो

इस किताब पर रखा गया था करीना कपूर का नाम, 25 साल के करियर में इतना बदल गया एक्ट्रेस का लुक, देखिए फोटोबॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर 21 सितंबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। करीना ने साल 2000 में फिल्म 'रिफ्यूजी' से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। 25 साल के फिल्मी करियर में करीना ने कई हिट फिल्मों में काम किया। इन 25 सालों में एक्ट्रेस का लुक पूरी तरह बदल गया है। पेश है बेबो के नाम से मशहूर करीना से संबंधित 25 रोचक जानकारियां और उनकी कुछ तस्वीरें।

जब राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी

जब राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकीमशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव की 21 सितंबर को पुण्यतिथि हैं। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसबंर को कानपुर में हुआ था। राजू ने पर्दे पर कभी गजोधर भैया तो कभी 'बिहारी बाबू' बनकर दर्शकों को खूब हंसाया। राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से भारत ही नहीं दुनियाभर में पहचान बनाई थी।

'कंप्लीट एक्टर' मोहनलाल को मिला दादा साहब फाल्के अवॉर्ड

'कंप्लीट एक्टर' मोहनलाल को मिला दादा साहब फाल्के अवॉर्डभारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। चार दशकों से अधिक लंबे करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके मोहनलाल को 'कंप्लीट एक्टर' कहा जाता है। यह सम्मान मलयालम सिनेमा के लिए गर्व का क्षण है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com